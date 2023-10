Fixa Time è la gamma di offerte a prezzo fisso Plenitude per proteggersi dai rincari di energia e metano all’orizzonte. Ecco quali sono le condizioni tariffarie dell’offerta e come fare per sottoscriverla su SOStariffe.it .

Con gli aumenti bollette in vista, le offerte luce e gas prezzo fisso Plenitude rappresentano uno “scudo di protezione” contro le oscillazioni del prezzo all’ingrosso dei beni energetici nella stagione fredda. Fixa Time, la gamma di soluzioni per la fornitura di energia e metano firmata Eni Plenitude, blocca infatti le condizioni tariffarie per 12 mesi, così da garantire ai clienti che le sottoscrivano la tranquillità che il prezzo della materia prima non possa superare una determinata soglia.

Di seguito, il team di SOStariffe.it ha passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas della gamma Fixa Time di Plenitude, confrontandole con le migliori alternative a prezzo fisso a ottobre 2023.

I clienti domestici che vogliano avviare subito un confronto delle migliori tariffe a prezzo bloccato del Mercato Libero possono contare sull’aiuto del comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (accessibile cliccando il pulsante qui sotto).

Il confronto funziona in modo semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe maggiormente in linea con i propri stili di consumo. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è facilmente reperibile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore, oppure calcolabile impostando i filtri integrati nel comparatore stesso.

Prezzo fisso Plenitude: le offerte Fixa Time a ottobre 2023

TARIFFE FIXA TIME LISTINO BASE TARIFFE FIXA TIME CON DOMICILIAZIONE BANCARIA Corrispettivi Luce (monoraria) 0,1870 €/kWh 0,1777 €/kWh Corrispettivi Luce (bioraria F1) 0,2004 €/kWh 0,1904 €/kWh Corrispettivi Luce (bioraria F2 e F3) 0,1803 €/kWh 0,1713 €/kWh Corrispettivi Gas 0,6600 €/Smc 0,6270 €/Smc

Per i nuovi clienti che vogliano cambiare fornitore e passare a Eni Plenitude, vantaggiosa è l’offerta luce e gas di Fixa Time, che assicura uno sconto del 5% sui costi di energia e metano nel caso si attivi la domiciliazione bancaria delle bollette. Questo permetterà di tagliare ulteriormente le spese in fattura, a parità di consumi registrati.

Di seguito una fotografia delle condizioni tariffarie per quest’offerta prezzo fisso a ottobre 2023. I prezzi Fixa Time applicate dal fornitore resteranno in vigore per 12 mesi una volta sottoscritte:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1870 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica in versione bioraria costa, invece, 0,2004 €/kWh in Fascia F1 e 0,1803 €/kWh in Fascia F2/F3;

in Fascia F1 e in Fascia F2/F3; il gas costa 0,6600 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura).

Come detto, con il via libera all’addebito diretto delle bollette sul conto corrente, i nuovi clienti che attivino Fixa Time otterranno uno sconto aggiuntivo del 5% sul costo della materia prima. Le condizioni tariffarie, dunque, sarebbero le seguenti nell’arco dei 12 mesi:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1777 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica in versione bioraria costa, invece, 0,1904 €/kWh in Fascia F1 e 0,1713 €/kWh in Fascia F2/F3;

in Fascia F1 e in Fascia F2/F3; il gas costa 0,6270 €/Smc.

Anche nel caso di domiciliazione bancaria, resta da pagare un contributo fisso per spese di commercializzazione e vendita (indipendente dai consumi) pari a 12 euro al mese a fornitura.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sulla promozione Fixa Time Luce, la cui spesa mensile per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia consumata all’anno) si attesta a 84,04 euro.

Cliccando, invece, sul pulsante verde qui sotto si potrà conoscere nel dettaglio l’offerta Fixa Time Gas, che avrebbe un impatto sul budget di una “famiglia tipo” (1.400 Smc contabilizzati in dodici mesi) per 148,01 euro al mese.

Ricordiamo, inoltre, che le offerte Fixa Time luce e gas possono essere sottoscritte online in pochi, semplici click: basta tenere a portata di mano:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta;

i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas);

le coordinate bancarie qualora si voglia procedere con la domiciliazione bancaria delle bollette e ottenere sconti aggiuntivi in bolletta.

Alternative a Eni Plenitude: offerte luce e gas a prezzo bloccato a Ottobre 2023

Con la stagione fredda ormai alle porte e la certezza degli aumenti in bolletta in arrivo, molti gestori energetici del Mercato Libero hanno introdotto nel loro ventaglio di soluzioni per la fornitura domestica offerte luce e gas a prezzo bloccato. Si tratta di soluzioni che, come Fixa Time di Eni Plenitude, bloccano il prezzo della materia prima per almeno 12 mesi, così da assicurare protezione aggiuntiva ai clienti nel caso di nuove, improvvise, “fiammate” dei beni energetici sul mercato all’ingrosso.

Dopo aver setacciato le offerte luce e gas a prezzo bloccato nel comparatore di SOStariffe.it è possibile stabilire che, a ottobre 2023, si possono trovare alternative a Eni Plenitude in grado di far scendere il prezzo dell’energia e del metano fino a:

0,1740 €/kWh (tariffa monoraria) per l’energia elettrica;

(tariffa monoraria) per l’energia elettrica; 0,6900€/Smc per il gas.

Questo significa che, per la fornitura luce, è possibile trovare offerte leggermente più vantaggiose rispetto a quella proposta da Eni Plenitude (con domiciliazione o meno delle bollette), mentre per quanto riguarda la fornitura gas, lo sconto del 5% sulla domiciliazione bancaria rende Fixa Time Gas (0,6270 €/Smc) una delle soluzioni a prezzo bloccato più appetibili del Mercato Libero a ottobre 2023.

