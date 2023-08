Offerte in evidenza Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’ultima promozione Vodafone riguarda le sue offerte Internet casa. Come ulteriore vantaggio per chi attiva la linea fissa dal 28 agosto è incluso uno sconto sulla fornitura luce & gas. In più non bisogna dimenticare che essere clienti di Vodafone per la telefonia mobile permette di accedere alle sue offerte per la rete fissa a un prezzo più basso.

Le offerte di Vodafone per la rete fissa con sconto sulla fornitura luce e gas a settembre 2023

Caratteristiche delle offerte fisso Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 300 Mbps in download in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 27,90 €/mese Qual è il costo di attivazione? 19,90 € o gratuita per i già clienti mobile che l’acquistano entro il 10/9/23 96 €, che si possono dividere in 24 rate da 4 €/mese

Con le offerte fibra ottica di Vodafone si può accedere a diverse tipologie di connessione in base alla copertura disponibile al proprio indirizzo. Con la FTTH (Fiber to the Home) si può navigare fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload grazie all’integrazione nella rete della tecnologia GPON. La latenza è minima e ciò permette di giocare online e guardare contenuti in streaming in altissima definizione senza problemi. Con la promozione Vodafone se attivate online un’offerta fisso entro l’11 settembre 2023 avete incluso un buono di 240 euro sulla fornitura luce & gas con Pulsee.

In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Il modem Wi-Fi Station integra 8 antenne a garanzia di un segnale sempre stabile e veloce. Il Wi-Fi Optimizer invece ottimizza la connessione per tutti i dispositivi collegati anche contemporaneamente. La chiavetta con SIM mobile inserita nel modem consente poi di navigare anche quando non è disponibile la linea fissa. Se avete problemi di copertura potete aggiungere un Super Wi-Fi 6 Extender per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa a 3,99 euro al mese. L’attivazione è di 99 cent.

Per chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile il costo di Internet Unlimited senza chiamate incluse è però di 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 10/9/23.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune lontano dei grandi centri è disponibile l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 96 euro, che si possono dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

Attiva Vodafone Casa Wireless+ »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte luce & gas di Pulsee

Le offerte di Pulsee Tipologia di offerta Costo per luce/gas Spesa in bolletta Luce e Gas Relax Index A prezzo indicizzato (o variabile) 0,1120 €/kWh

0,3332 €/Smc 74,48 €/mese

127,86 €/mese Luce e Gas Relax Fix A prezzo fisso (o bloccato) 0,1690 €/kWh

0,6600 €/Smc 77,29 €/mese

147,03 €/mese Luce Limit.e A prezzo indicizzato ma con un tetto massimo per il valore dell’energia prezzo dell’energia pari al PUN senza costi aggiuntivi

tetto massimo fissato a 0,250 €/kWh 81,44 €/mese

Se avete attivato la promozione Vodafone non vi resta che scegliere l’offerta di Pulsee che meglio si adatta alle vostre esigenze e abitudini di consumo in termini di energia per poter usufruire del buono di 240 euro. Il fornitore propone diverse offerte interessanti e per trovare quella giusta potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Confronta le offerte luce e gas di Pulsee »

Nel box di seguito con pochi click potete calcolare il consumo di luce e gas del vostro nucleo familiare nell’arco di 12 mesi. Vi ricordiamo che le stime di spesa in bolletta sono calcolate sulla base dei consumi di una “famiglia tipo” che risiede nel Comune di Milano pari a 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di metano all’anno.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.