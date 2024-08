Autostrade per l’Italia sta ultimando l’installazione di moduli fotovoltaici sulle barriere fonoassorbenti sulla A1 Milano-Napoli , a sud di Roma, all’altezza dello svincolo di Valmontone. Ecco in cosa consiste la sperimentazione del fotovoltaico in autostrada , quali sono i suoi benefici e come usare il comparatore di SOStariffe.it per trovare una soluzione green conveniente per la tua casa a maggio 2024.

Arriva il fotovoltaico in autostrada. Sulla A1 Milano-Napoli, a sud di Roma, all’altezza dello svincolo di Valmontone, sta per essere completata l’installazione di moduli fotovoltaici sulle barriere fonoassorbenti, così da far viaggiare in tandem la produzione di energia rinnovabile e l’ottimizzazione delle prestazioni acustiche.

Ad annunciare “una delle prime sperimentazioni al mondo su un tratto autostradale” è proprio Autostrade per l’Italia (ASPI), che ha realizzato il progetto in collaborazione con Elgea, società del gruppo impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Prima di illustrare nel dettaglio in cosa consista il fotovoltaico in autostrada e quali siano i suoi benefici, ricordiamo che anche tu puoi schiacciare il piede sull’acceleratore della transizione green nel nostro Paese dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Questa soluzione, come dimostrano anche i dati del rapporto 2023 del GSE, piace sempre più alle famiglie in quanto permette di coniugare sostenibilità, autoproduzione di energia e risparmio in bolletta.

Fotovoltaico in autostrada in un tratto dell’A1 a maggio 2024

FOTOVOLTAICO IN AUTOSTRADA: COSA SAPERE 1 Autostrade per l’Italia sta installando un impianto fotovoltaico sui pannelli fonoassorbenti che corrono lungo la A1 Milano-Napoli, a sud di Roma, all’altezza dello svincolo di Valmontone 2 L’impianto green produrrà 80MWh di energia elettrica pulita all’anno, rendendo autosufficiente il casello di Valmontone 3 L’impianto consentirà anche un taglio di 600 tonnellate di CO₂

Autostrade per l’Italia fa sapere che è ormai in fase di conclusione la messa in posa di moduli fotovoltaici sulle barriere fonoassorbenti che corrono lungo la A1 Milano-Napoli, a sud di Roma, all’altezza dello svincolo di Valmontone.

In particolare, la sperimentazione prevede l’installazione di 2.500 metri di barriere in direzione nord e 1.500 metri in direzione sud, per oltre 20.000 metri quadrati di superficie e 432 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 140Wp, suddivisi in 72 stringhe, per la produzione di energia rinnovabile.

I componenti dell’impianto fotovoltaico, spiegano da Autostrade per l’Italia, sono integrati su barriere fonoassorbenti che si sviluppano per circa 300 metri, appositamente progettate allo scopo, ad un’altezza tra i 3 e i 9,5 metri dal piano della carreggiata. Tale configurazione permette il massimo grado di irraggiamento, con un’inclinazione di 33° con esposizione a sud, sempre mantenendo un livello massimo di sicurezza per gli automobilisti.

Dal punto di vista acustico, il piano rientra nel più ampio programma di rinnovamento delle barriere fonoassorbenti della rete di ASPI. L’obiettivo è estendere questa sperimentazione anche ad altre tratte della rete autostradale.

Grazie a questa mossa “green”, Autostrade per l’Italia renderà di fatto completamente autosufficiente il casello di Valmontone, grazie a una produzione di energia elettrica pulita pari a circa 80MWh all’anno (pari al corrispondente consumo di oltre 20 famiglie). Inoltre, durante la vita utile di questo impianto fotovoltaico, si avrà una riduzione di 600 tonnellate di CO₂.