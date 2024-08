Alle promozioni Spusu si aggiunge Spusu 100 con minuti illimitati e 100 GB in 4G a meno di 5 euro al mese . L'offerta però è riservata ai nuovi clienti . Scopri come attivarla

La lista delle promozioni Spusu in questi giorni è stata rinnovata con una nuova offerta con 100 GB inclusi a meno di 5 euro al mese chiamata Spusu 100. L’operatore di telefonia mobile low cost si conferma quindi tra i più convenienti sulla piazza. Spusu oltre ai prezzi bassi punta infatti anche sulla massima trasparenza, con tariffe che non cambiano nel tempo e tanti servizi inclusi.

Se state cercando una nuova offerta mobile potete confrontare le proposte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro servizio gratuito potete trovare con pochi clic le promozioni più convenienti in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarle comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Promozioni Spusu: tutte le offerte dell’operatore low cost a maggio 2024

Le offerte di Spusu Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 3,98 €/mese per sempre 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ e 2 GB di riserva Spusu 10 4,98 €/mese per sempre 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ e 20 GB di riserva Spusu 100 4,90 €/mese per sempre minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G+ Spusu 150 5,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva Spusu 150 XL 5,98 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ e 300 GB di riserva Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva Spusu 150 5G 7,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G e 300 GB di riserva Spusu 200 XL primo mese a 4,98 €, poi 7,98 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva Spusu 200 9,98 €/mese per sempre 2000 minuti e 500 SMS + 200 GB in 4G+ e 400 GB di riserva

Tutte le promozioni Spusu sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali. L’operatore low cost in alternativa permette gratuitamente di cambiare offerta una volta al mese. Data l’assenza di rimodulazioni, il prezzo delle promozioni Spusu è fisso per sempre così come la composizione dei servizi inclusi. La portabilità del numero da qualsiasi operatore è gratuita e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le promozioni Spusu permettono di navigare in 4G+ sulla rete di WindTre con una velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal. Con le offerte 5G di Spusu, invece, potete navigare sulla rete di ultima generazione con una copertura superiore al 96% del territorio italiano. Il servizio è poi compatibile con gli smartphone dei principali produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. Il supporto ai cellulari di Google dovrebbe invece arrivare entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda il servizio Riserva Dati, questo permette di convertire tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal rinnovo successivo quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nella tariffa. Potete accumulare dati fino alla soglia massima prevista dal piano.

Le promozioni Spusu oggi disponibili sono le seguenti:

Scopri le offerte di Spusu »

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue

fino a 300 Mbps utilizzabile anche in roaming in Ue 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 20 GB di riserva

5,27 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,90 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 5,18 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 150 5G

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Spusu 200 XL

minuti illimitati e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 400 GB di riserva

8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese costa 4,98 euro, poi si rinnova a 9,98 euro al mese per sempre.

Spusu 200

2000 minuti e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 400 GB di riserva

10,56 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, l’operatore blocca in automatico la connessione a Internet ma si può attivare la navigazione a consumo al costo di 0,004 euro al MB (4 euro ogni GB). Se invece non avete credito sufficiente al momento del rinnovo, si attiva una tariffazione di 4 cent al minuto per le chiamate, SMS a 4 cent e navigazione a 0,004 euro al MB. Infine, qualora abbiate consumato tutti i minuti inclusi, è previsto un costo di 10 cent al minuto per le chiamate.

Per tutte le promozioni Spusu il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre la SIM e relativa spedizione sono gratis. La riceverete via corriere entro un massimo di due o tre giorni lavorativi. In alternativa è possibile richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per scaricarla vi basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine.

Per l’attivazione dell’offerte dovrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione o direttamente con il corriere al momento del ritiro della SIM.

Altre offerte interessanti selezionate con il comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024

Offerte convenienti Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Kena 5,99 Promo 100 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps ho. 6,99 6,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Oltre alle promozioni Spusu ci sono tante altre offerte interessanti tra cui scegliere. Di seguito abbiamo selezionato le migliori con minuti illimitati e almeno 100 GB inclusi:

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis per l’offerta di Kena Mobile, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, se si forniscono i consensi commerciali. Anche SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Attiva Kena 5,99

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 16/5/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Promo FLASH BACK! XL 5,99 »

ho. 6,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di ho. Mobile è di 6,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile il contributo per l’attivazione è invece di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con autoricarica.

Attiva ho. 6,99 »

L’operatore vi permette poi di provare per un mese la sua offerta con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Alla fine del periodo promozionale deciderete se continuare con la tariffa o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online con due clic insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Potete anche acquistare online un’eSIM al costo di 4,99 euro o l’opzione per la navigazione in 5G chiamata ho. Il Turbo a 99 cent al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni al prezzo di 1,49 euro al mese.