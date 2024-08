Sprint fotovoltaico in Italia : crescono i nuovi impianti in esercizio, la potenza installata e la produzione di energia che sfrutta il Sole. Ecco la fotografia 2023 in cifre del fotovoltaico a cura del GSE , il Gestore dei Servizi Energetici, e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente con il comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024.

Continua l’avanzata del fotovoltaico in Italia. Nel 2023 sono entrati in esercizio da nord a sud del Paese 371.442 impianti fotovoltaici (+76,7% rispetto al 2022), per una potenza di poco superiore ai 5,2 GW. In totale, la potenza complessiva installata lungo la Penisola al 31 dicembre 2023 si attesta a 30,31 GW, con un balzo all’insù del +21% rispetto al 2022. Accelera anche la produzione di energia pulita (30.711 GWh nei 12 mesi del 2023), con un +9,2% rispetto al 2022.

È la fotografia in cifre scattata dal GSE (Gestore dei servizi energetici) nel rapporto statistico 2023 sul solare fotovoltaico. Si tratta di un documento di 64 pagine che passa ai raggi X il settore fotovoltaico in Italia, illustrando la diffusione, le caratteristiche e gli impieghi degli impianti in esercizio al 31 dicembre 2023.

Prima di entrare nelle pieghe dell’analisi, ricordiamo che anche tu puoi contribuire a questa stagione d’oro dell’energia green tricolore dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. E se sei già a caccia di soluzioni convenienti, ma il vasto assortimento di proposte ti confonde, lasciati aiutare dal comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, disponibile cliccando sul bottone verde qui sotto:

FAI UN PREVENTIVO PER FOTOVOLTAICO »

Questo strumento gratuito è una “bussola” dei prezzi perché setaccia i preventivi messi a disposizione dagli operatori partner a maggior 2024 per poi elaborare una classifica di quelli che vantano il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base delle tue esigenze.

Infatti, per trarre il massimo vantaggio dal comparatore di SOStariffe.it, è necessario che tu inserisca (senza alcun impegno e senza nessun obbligo all’acquisto) una serie di informazioni relative al luogo in cui intendi installare il dispositivo, la tipologia dello stesso, oltre al fabbisogno energetico della tua famiglia.

Fotovoltaico in Italia: +76,7% di impianti installati nel 2023

FOTOVOLTAICO IN ITALIA: LE VOCI FOTOVOLTAICO IN ITALIA: LE CIFRE Numero di impianti fotovoltaici installati al 31/12/2023 1.597.447 (+30,4% rispetto al 2022) Numero di impianti entrati in esercizio nel solo 2023 371.442 (+76,7% rispetto al 2022) Potenza fotovoltaica complessiva installata al 31/12/2023 30,31 GW (+21% rispetto al 2022) Potenza fotovoltaica aggiunta nel solo 2023 5,2 GW (+109,2% rispetto al 2022) Produzione di energia prodotta dagli impianti nel 2023 30.711 GWh di energia elettrica (+9,2% rispetto al 2022)

Galoppa il fotovoltaico in Italia. Al 31 dicembre 2023 risultavano in esercizio in Italia 1.597.447 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 30,31 GW. Solo nei dodici mesi dell’anno scorso sono entrati in funzione 371.442 impianti, con un’impennata del +76,7% rispetto ai 210.155 registrati nel 2022. In netta crescita anche la potenza installata nel 2023: 5,2 GW, con un balzo all’insù del +109,2% rispetto al 2022 (ferma a 2,4 GW).

Tra tutti gli impianti in funzione, quelli che hanno una potenza inferiore o uguale a 20 kW costituiscono il 94% del totale in termini di numerosità e il 29% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è pari a 19 kW. Le strutture di taglia superiore a 1 MW, si legge nel report del GSE, rappresentano circa il 22% della potenza installata totale a fine 2023. Se si restringe il focus, invece, sui soli impianti avviati nel 2023, la quasi totalità di essi sono di taglia inferiore ai 20 kW e rappresentano il 43% della potenza complessiva installata durante l’anno.

La produzione del solare fotovoltaico registrata nel 2023 in Italia è pari invece a 30.711 GWh di energia elettrica, in crescita del +9,2% rispetto al 2022. Capitolo autoconsumi di energia elettrica prodotta da fotovoltaico: essi, riferisce ancora l’analisi, ammontano a 7.498 GWh, pari al 24,8% della produzione netta complessiva degli impianti fotovoltaici e al 48,6% della produzione netta dei soli impianti che autoconsumano.

La mappa del fotovoltaico in Italia a maggio 2024

Secondo quanto si legge nel rapporto statistico 2023 sul solare fotovoltaico, “Lombardia e Veneto concentrano il 30,9% degli impianti sul territorio nazionale (rispettivamente con 264.823 e 228.013 impianti)”. In particolare, la Lombardia detiene il primato nazionale in termini di potenza installata (4,05 GW, pari al 13,4% del totale nazionale), seguita dalla Puglia (3,31 GW), regione che fino al 2021 deteneva la quota maggiore di capacità fotovoltaica. Terzo gradino del podio per il Veneto (3,16 GW).

E ancora: a fine anno nelle regioni del Nord risultavano installati il 56% degli impianti in esercizio in Italia, al Centro il 17%, al Sud il restante 27%. Le regioni con il maggior numero di impianti sono:

Lombardia;

Veneto;

Emilia Romagna;

Piemonte;

Lazio.

Rivolgendo, invece, lo sguardo alla distribuzione regionale dei soli 371.442 nuovi impianti fotovoltaici installati nel 2023, si può notare che le regioni con i valori più elevati sono Lombardia (17,5%), Veneto (13,2%), Emilia-Romagna (9,8%) e Sicilia (6,9%).

Focus, infine, sulla produzione di energia. Nel 2023, la regione con la maggiore produzione fotovoltaica è stata la Puglia, con 4.193 GWh (13,7% dei 30.711 GWh prodotti complessivamente a livello nazionale). Seguono:

Lombardia con 3.511 GWh (11,4% della produzione nazionale);

Emilia-Romagna con 2.964 GWh (9,7% della produzione complessiva del Paese).