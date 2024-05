In questi giorni Sky WiFi ha ampliato ulteriormente la copertura per le sue offerte fibra per una connessione in FTTH (Fiber to the Home) grazie all’utilizzo della piattaforma di Fastweb, oltre a quella di Open Fiber. L’operatore in precedenza aveva fornito anche copertura in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), che permette di navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra casa e la cabina stradale. La copertura Sky WiFi in fibra ottica sarebbe quindi stata estesa ad altre 3 milioni di abitazioni. Scopri come sapere se sei raggiunto dalla fibra di Sky WiFi.

Copertura Sky WiFi: cosa cambia a maggio 2024

Come cambia la copertura in fibra di Sky WiFi 1 Sky WiFi amplia la copertura in fibra FTTH tramite la rete di Fastweb oltre a quella di Open Fiber 2 Su entrambe le reti si può navigare fino a 1 Gbps in download anche nelle Aree Bianche coperte da Open Fiber 3 Altre 3 milioni di case sono raggiunte dalla rete di Sky WiFi

Secondo quanto riporta Fibra.Click, effettuando una verifica della copertura sul sito di Sky WiFi si scopre che gli indirizzi serviti dalla rete di FiberCop sono attivabili in fibra FTTH con l’operatore di rete fissa di Sky tramite il partner tecnico Fastweb. In particolare, anche nelle aree coperte in Fibra100% di Fastweb oltre a quelle di Open Fiber è garantita una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Sky WiFi fino allo scorso 10 maggio forniva una connettività in FTTC sulla rete di Fastweb (Super Internet) per una connessione fino a 200 Mbps in download e 30 Mbps in upload o fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Dalla scorsa settimana la copertura è stata estesa anche alla rete FTTH, comprese le Aree Bianche raggiunte da Open Fiber.

Le offerte Sky WiFi di maggio 2024

Le offerte di Sky WiFi Servizi inclusi Costo mensile Sky WiFi connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub

buono Amazon da 100 euro fino al 19/5/24 25,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub

Sky TV e Sky Sport

app Sky Go 39,90 €/mese per 18 mesi fino al 31/5/24, poi 74,90 €/mese

Le offerte di Sky WiFi possono dare risposta a qualsiasi esigenza degli utenti. Chi è interessato solo alla connessione Internet può navigare senza problemi alla massima velocità senza il timore di cadute del segnale o rallentamenti. Alla fibra si può però anche aggiungere il meglio dell’intrattenimento di Sky per vedere film, serie TV e sport.

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

Il prezzo è di 25,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, acquistandola online.

Il WiFi Sferico permette di raggiungere ogni angolo della casa. Il modem incluso in queste offerte utilizza poi i dati che riceve dai dispositivi connessi per inviare a ognuno di essi il segnale ottimale.

Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese Sky TV e Sky Sport

app Sky Go

Il prezzo è di 39,90 euro al mese per 18 mesi fino al 31/5/24, poi 74,90 euro al mese. La fibra con Sky WiFi quindi costa 20,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis, invece di 49 euro mentre quello di Sky Q via Internet è di 19 euro, invece di 148 euro. I contratti per l’abbonamento a TV e rete fissa sono tra loro separati e autonomi.

Sky TV include tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original come Cucine da Incubo. Con Sky Sport potete invece vedere:

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

