Grandi novità per il 5G in Italia . Ora anche operatori virtuali come ho. Mobile e Tiscali hanno lanciato le loro offerte 5G . Scopri le migliori promozioni dei MVNO per le reti di ultima generazione

5G e operatori virtuali: come sta cambiando il mercato italiano

Il panorama del 5G in Italia è destinato a cambiare rapidamente ora che molti operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) hanno lanciato sul mercato le loro offerte 5G. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Tiscali e ho. Mobile. La strategia del marchio low cost di Vodafone stando agli analisti di Intermonte potrebbe dipendere dal fatto che “ormai Vodafone è in uscita dall’Italia e ha già cristallizzato una valutazione interessante per le sue attività grazie al deal annunciato con Fastweb, per cui non ci sorprende una decisione poco razionale che potrebbe nel breve termine inasprire la concorrenza sul segmento low cost e mettere sotto pressione anche il segmento high end“.

5G Italia, come cambia il settore con le offerte degli operatori virtuali

Le ultime novità sul 5G 1 Tiscali ha lanciato la sua prima offerta 5G a pochi giorni da quella di ho. Mobile 2 La mossa di Vodafone potrebbe servire a contrastare l’aggressività di Iliad e Fastweb Mobile 3 Se tutti gli operatori virtuali proponessero offerte 5G (ad esempio mancano Kena Mobile e Very Mobile) è probabile un abbassamento del costo medio dell’offerte

La scelta di Vodafone viene vista come un tentativo di contrastare l’espansione di Iliad e Fastweb Mobile. Il primo propone un’offerta chiamata Giga 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 5G in oltre 3,000 Comuni a 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Iliad con Giga 180 offre l’ulteriore incentivo di uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra. Con IliadBox si hanno inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e attivazione. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Fastweb Mobile invece propone l’offerta 5G al prezzo più basso sul mercato con minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB a 7,95 euro al mese senza vincoli. Per navigare in roaming in Ue sono inclusi 11 GB. Potete poi accedere gratis a tutti i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali richieste dalle aziende. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta si può effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

“L’apertura della rete 5G ai clienti dei second brand rappresenta una mossa molto controversa. – spiegano gli analisti – Da un lato, questo dovrebbe contenere l’aggressività commerciale di Iliad e di Fastweb Mobile che offre oggi l’offerta entry level sul 5G meno cara sul mercato, mentre i brand low cost di TIM (Kena Mobile) e WindtTre (Very Mobile) non offrono il 5G. Dall’altro, se questa mossa dovesse essere replicata da tutti i principali operatori, non escludiamo un rischio di cannibalizzazione interna e di conseguente diluizione dell’arpi con uno spostamento verso offerte 5G low cost“.

Per quanto riguarda TIM, una delle sue offerte 5G più convenienti è TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM con TIM Unica Power per navigare fino 2 Gbps in download con copertura in tutte le principali città italiane e località turistiche. Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se la si acquista online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso con spedizione gratuita, altrimenti si può richiedere in negozio un’eSIM al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

TIM 5G Power Famiglia è disponibile però solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power resta valida finché si mantiene attiva la connessione di casa (altrimenti avrete 5 GB inclusi al mese) ed è gratuita, invece di 1,90 euro al mese, se la si acquista entro l’8/6/24.

Vodafone invece con Bronze Plus permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito (Smart Pay). Altrimenti avrete 150 GB in 4G inclusi. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è di 1 cent. SIM e spedizione sono invece gratis. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

In alternativa se avete già la rete fissa potete attivare Family+ include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

Le migliori offerte 5G degli operatori virtuali di maggio 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G 7,89 €/mese per sempre Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G primo mese gratis, poi 7,90 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese Smart 200 5G di Tiscali minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,99 €/mese ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G 11,99 €/mese

Se state valutando di attivare una delle nuove offerte 5G degli operatori low cost potete confrontarle gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumi e trovare così la soluzione più economica in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,34 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Spusu è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore low cost consente senza costi aggiuntivi di cambiare offerta o richiedere un’eSIM anche online. I Gigabyte di riserva non scadono e si possono accumulare fino alla soglia prevista dal piano.

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il prezzo per l’offerta di 1Mobile è di 7,90 euro al mese con richiesta di portabilità del numero da qualsiasi operatore il primo mese è gratis. Il contributo per l’attivazione in questo caso è di 5 euro mentre diventa di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. La SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

Smart 200 5G di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G sulla rete di TIM in oltre 3.600 Comuni

sulla rete di TIM in oltre 3.600 Comuni 10,56 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Tiscali è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per i nuovi clienti mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Per i già clienti l’attivazione è invece di 15 euro. L’operatore prevede anche un’offerta convergente fisso e mobile per abbinare Smart 150 Top con minuti illimitati e 100 SMS più 150 GB in 5G a una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate da fisso e modem incluso al costo totale di 32,90 euro al mese.

ho. 9,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G sulla rete di Vodafone

sulla rete di Vodafone 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza via WhatsApp

Il prezzo per l’offerta di ho. Mobile è di 9,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

In alternativa è disponibile l’offerta con 250 GB in 5G inclusi a 11,99 euro al mese più una ricarica da 12 euro una tantum da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Per tutte le offerte attivazione, SIM e spedizione sono gratis con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Per chi invece arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con autoricarica. Con ho. potete anche acquistare online un’eSIM al costo di 4,99 euro.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere online con due clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali e ricevendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

In realtà chi ha attiva un’offerta 4G di ho. Mobile può passare al 5G aggiungendo appena 99 cent al mese attivando l’opzione ho. Il Turbo. La funzione è già inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,49 euro al mese. Potete quindi abbinare l’opzione alle seguenti offerte:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps a 8,99 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

