Pagamenti digitali in crescita . La conferma arriva dall’Osservatorio Turismo Cashless di SumUp che analizza i dati delle transazioni con “moneta elettronica” nella stagione estiva 2023 fotografando l’abitudine dei turisti di abbandonare il contante. Su SOStariffe.it , le migliori offerte di ottobre 2023 per avere una carta di credito vantaggiosa .

Il turismo in Italia è sempre più cashless: nell’estate 2023 si è registrato un +32% di transazioni digitali e una diminuzione dello scontrino medio cashless del -8,5%, che scende a 27,9 euro, segnale che ormai la carta è utilizzata anche per pagare le spese più piccole. Lo rivela l’indagine dell’Osservatorio Turismo Cashless di SumUp, la società di pagamenti mobili con sede a Londra.

Ma quali sono le province con più pagamenti digitali e i settori dove i turisti pagano di più senza contanti? Prima di rispondere a questa domanda, è opportuno ricordare che con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, è possibile trovare le offerte più convenienti per una carta di credito a ottobre 2023. Per saperne di più, clicca sul bottone verde sottostante:

SCOPRI LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Pagamenti digitali in crescita: boom nell’estate 2023 in Italia

PAGAMENTI DIGITALI ESTATE 2023 IL PODIO DELLE PROVINCE Maggior aumento dei pagamenti cashless Forlì-Cesena +61,2%

+61,2% Benevento +61%

+61% Piacenza +60,9% Minor aumento dei pagamenti cashless Firenze +9,1%

+9,1% Oristano +11,8%

+11,8% Trento +15% Scontrini di pagamenti cashless più alti Vibo Valentia 43,7 €

43,7 € Siena 43,2 €

43,2 € Como 42,1 € Scontrini di pagamenti cashless più bassi Lodi 18,7 €

18,7 € Bologna 19.6 €

19.6 € Modena 19.8 €

Pagamenti digitali in crescita da nord a sud della Penisola nell’estate 2023. Nella top ten delle province italiane, in cui il cashless ha visto l’aumento maggiore, ci sono:

Forlì-Cesena con il +61,2%;

con il +61,2%; Benevento con il +61%;

con il +61%; Piacenza con il +60,9%;

con il +60,9%; Reggio Emilia con il +60,1%;

con il +60,1%; Udine con il +54,2%;

con il +54,2%; Modena con il +53,3%;

con il +53,3%; Bolzano con il +52,8%;

con il +52,8%; Lodi con il +51,1%;

con il +51,1%; Trieste con il +50,4%;

con il +50,4%; Terni con il +50,2%.

Pur mantenendo l’andamento positivo, la crescita di transazioni cashless è meno rilevante nella provincia di Firenze con un aumento solo del +9,1%. Crescono lentamente anche Oristano (+11,8%), Trento (+15%), Teramo (+15,1%).

I dati dell’Osservatorio Turismo Cashless 2023 di SumUp confermano il trend dei pagamenti digitali. “I turisti, in vari settori, sembrano apprezzare comodità, sicurezza e rapidità offerte dai pagamenti con carta in grado di velocizzare e rendere più smart le operazioni in cassa”, spiega una nota dell’Osservatorio.

Guardando invece alle prime dieci province con gli scontrini medi cashless più bassi, ci sono Lodi (18,7 euro), Bologna (19.6 euro) e Modena (19.8 euro). Seguono Oristano (20.5 euro), Milano (20.6 euro) e Isernia (21,3 euro). In chiusura di classifica troviamo Caltanissetta (21,8 euro), Torino (€21,9 euro) e Cremona (22 euro).

Al contrario, i ticket più alti d’Italia sono invece stati registrati a Vibo Valentia (43,7 euro), Siena (43,2 euro) e Como (42,1 euro). La classifica prosegue con due province toscane: Grosseto (41,7 euro) e Massa-Carrara (38,2 euro). Nella seconda parte della Top 10 il Piemonte con Verbano-Cusio-Ossola (37,3 euro), Cuneo (36,5 euro) e Asti (36,3 euro). Chiudono Salerno con 35.6 euro e Aosta con 35 euro.

Sempre dall’Osservatorio di SumUp evidenziano che “strumenti come i POS mobili sono semplici da usare e trasportabili ovunque, compresi dehors e spiagge: si collegano tramite bluetooth a smartphone o tablet con connessione 3G e permettono ai commercianti di accettare pagamenti digitali anche per le cifre più piccole, senza contratti e canoni fissi”.

Guardando i settori legati alle attività e alle abitudini dei turisti nel nostro Paese, tra quelli che hanno registrato il maggior aumento di transazioni digitali ci sono bar e club con +46,5%. Nel primo anno senza restrizioni dai tempi della pandemia, torna a crescere anche l’intrattenimento: +44,4% rispetto al 2022 per musica, concerti e cinema, +36,9% nei parchi divertimento. I food truck si confermano un trend con un incremento dei pagamenti digitali del +44,3%, seguiti dai negozi di alimentari che registrano +37,7%.

Pagamenti digitali in crescita: le migliori carte di credito di Ottobre 2023

Una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio. Così come una carta di debito. Usando quest’ultima, però, l’importo pagato è subito scalato dal saldo del conto, mentre, pagando con una carta di credito, l’importo speso è scalato dal conto alla metà del mese successivo. Ci sono poi le carte prepagate (con o senza codice IBAN) che sono ricaricabili. Tra le carte di pagamenti più convenienti sul mercato ci sono quelle abbinate ai conti correnti online che sono per la maggior parte a zero spese e per i quali la carta di debito è quasi sempre inclusa gratuitamente.

Quali sono, invece, le caratteristiche delle migliori carte di credito? C’è da notare che prima di richiedere una nuova carta, occorre valutare alcuni elementi:

un fido mensile adeguato alle proprie abitudini di pagamento e al proprio stile di vita e di reddito, tenendo presente che più alto sarà il massimale di spesa mensile e più elevati saranno i requisiti per l’accesso alla carta ed i suoi costi di mantenimento;

un alle proprie abitudini di pagamento e al proprio stile di vita e di reddito, tenendo presente che più alto sarà il massimale di spesa mensile e più elevati saranno i requisiti per l’accesso alla carta ed i suoi costi di mantenimento; un canone annuo basso per il mantenimento della carta stessa e commissioni basse applicate alle principali operazioni;

un per il mantenimento della carta stessa e applicate alle principali operazioni; i servizi accessori abbinati alla carta di credito, per esempio una polizza assicurativa.

Tanto per una carta di credito, quanto per un conto corrente, un aiuto nell’individuare le soluzioni più economiche arriva dal comparatore di SOStariffe.it che confronta le varie offerte disponibili a ottobre 2023.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SelfyConto ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA