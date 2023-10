Scopri le migliori offerte per la telefonia mobile e la rete fissa per i già clienti Vodafone di ottobre. Puoi avere una connessione fino a 2,5 Gbps e Giga illimitati in 5G per il cellulare

I già clienti Vodafone hanno una serie di vantaggi in esclusiva. L’operatore infatti a chi sceglie di attivare con lui una tariffa di telefonia mobile insieme alla rete fissa permette di avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia sul cellulare e uno sconto sulla connessione di casa. In più di sono i premi e promozioni di Happy Family. Mettendo in palio i propri “sorrisi” si possono vincere prodotti come TV 4K, una bici elettrica o un frullatore Kitchenaid e ogni settimana si riceve un vantaggio sicuro.

Già clienti Vodafone: le offerte per la rete fissa di ottobre 2023

I dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

I già clienti Vodafone possono passare a una connessione di categoria superiore in qualsiasi momento allo stesso prezzo dei nuovi clienti. L’operatore infatti dispone di offerte Internet casa per tutti i gusti. Con la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con integrata la tecnologia GPON si naviga alla massima velocità e con la latenza ridotta al minimo la comunicazione è praticamente istantanea. In alternativa ci si può collegare alla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

I già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva possono accedere alla fibra a un prezzo più vantaggioso:

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa nel canone (5 euro al mese per 24 mesi)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Il router Wi-Fi Station 6 è dotato di 8 antenne per garantire sempre una rete ad alte prestazioni e con la SIM mobile integrata potete navigare anche in assenza di segnale per la rete fissa. La connessione è ottimizzata per tutti i dispositivi connessi contemporaneamente con il Wi-Fi Optimizer. Per raggiungere ogni angolo della vostra casa potete aggiungere un Super Wi-Fi Extender con tecnologia Easy Mesh a 3,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

I già clienti Vodafone per la telefonia mobile possono attivare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese con attivazione gratuita. Se avete la rete fissa per il vostro cellulare potete attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con acquisto online. I clienti fisso e mobile con Infinito Insieme hanno poi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM. Si può pagare con addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Se abitate in un piccolo Comune o non siete raggiunti dalla fibra ottica si può attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

attivazione inclusa nel canone (5 euro al mese per 24 mesi)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Già clienti Vodafone: le offerte mobile di ottobre 2023

Le offerte Vodafone per i già clienti Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

I già clienti Vodafone che hanno uno smartphone compatibile possono navigare in 5G attivando l’apposita opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese o una delle offerte 5G dell’operatore. Vodafone con la sua Giga Network 5G garantisce una connessione con prestazioni anche cinque volte superiori al 4G come verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut. La copertura è disponibile in tutte le grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari e molte altre. Ad ottobre i già clienti Vodafone possono quindi passare a:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata ai già clienti Vodafone per la rete fissa. Non c’è contributo per l’attivazione.

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione per i già clienti Vodafone è di 22,50 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite se la si acquista online.

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che vi permette di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta. Scegliendolo avete poi incluso l’accesso gratuito al Vodafone Club, che ogni mese include vantaggi come 10 GB aggiuntivi, buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema, sconti sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone come Just Eat, Zalando, Carrefour, etc.

Tutte le offerte includono un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il servizio vi protegge da qualsiasi minaccia online come il furto d’identità digitale o dei dati della carta di credito ma anche da malware, ransomware, phishing, etc. Ogni mese vengono bloccati 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Il sistema integra anche il monitoraggio delle email, Parental Control per bloccare la navigazione negli orari dedicati al sonno e allo studio e l’accesso a siti potenzialmente pericolosi, Coach digitale per rimanere sempre informato sulle ultime novità.

Con l’app My Vodafone potete effettuare diverse operazioni sulla linea in mobilità sul vostro iPhone o smartphone Android. La piattaforma ad esempio vi consente di monitorare consumi e credito tramite gli appositi widget, effettuare una ricarica online, attivare/disattivare le opzioni sull’offerta e ritirare i premi di Vodafone Happy.

iPhone 15 a rate per i già clienti Vodafone ad ottobre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 € 979 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 € 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 299,99 € 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 299,99 € 1.489 €

I già clienti Vodafone dal 22 settembre possono abbinare alla propria offerta l’acquisto di iPhone 15 a rate a partire da 33,99 euro al mese e inclusi 3 mesi gratis di Apple tv+. Dal 12 ottobre sarà poi possibile scegliere anche i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Le offerte smartphone incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo, la cui entità dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. La spedizione è gratuita e garantita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Grazie al servizio di trade-in di Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio cellulare e darlo in permuta all’operatore per avere uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo modello o un acconto direttamente sul conto corrente. Si può ricevere un buono fino a 600 euro per l’acquisto di iPhone 15.

Se cambiate operatore o recedete dall’offerta prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. Si può scegliere di continuare con la rateizzazione o lo stesso metodo di pagamento o l’addebito in un’unica soluzione senza alcuna penale. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono si può invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire a Vodafone il dispositivo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sul telefono.