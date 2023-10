È il momento giusto per scegliere una nuova offerta Sky. Per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un abbonamento con la Pay TV, infatti, c'è oggi un bonus extra che si somma allo sconto sul canone . Per i bundle in promozione, infatti, è possibile ottenere una Nintendo Switch in regalo . Vediamo come attivare l'offerta a ottobre 2023.

C’è tempo fino al prossimo 25 di ottobre per attivare una delle nuove offerte Sky e ricevere una Nintendo Switch in regalo, oltre a beneficiare di un canone scontato per 18 mesi. Si tratta di una promozione davvero interessante. La console di Nintendo, inoltre, sarà consegnata prima di Natale diventando, quindi, un vero e proprio regalo da mettere sotto l’albero. Per una panoramica delle offerte proposte da Sky è possibile accedere subito al comparatore di SOStariffe.it, tramite il link qui di sotto, da cui si potrà raggiungere il sito Sky e, in particolare, la pagina dell’offerta che si desidera attivare.

Vediamo, qui di seguito, i dettagli completi sulla nuova promozione di Sky.

Offerte Sky con Nintendo Switch in regalo: le offerte di ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMO SKY 1. C’è tempo fino al 25 ottobre per attivarla 2. La Nintendo Switch è disponibile come bonus in esclusiva online 3. È possibile scegliere tra due diversi abbonamenti

Per ricevere la Nintendo Switch in regalo, come bonus aggiuntivo, è possibile scegliere tra due diverse offerte. La prima è Sky TV + Sky Cinema + Netflix. Il bundle include:

Sky TV con accesso a tutti gli show, le serie TV e i documentari di Sky

con accesso a tutti gli show, le serie TV e i documentari di Sky Sky Cinema con Paramount Plus incluso senza costi aggiuntivi

con incluso senza costi aggiuntivi Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o Premium pagando la differenza di prezzo

e possibilità di passare al piano Standard o Premium pagando la differenza di prezzo Sky Go, per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da PC, smartphone e tablet

L’offerta prevede un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

La seconda offerta su cui puntare è Sky TV + Sky Sport. Il bundle include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show, i documentari e le serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento, gli show, i documentari e le serie TV di Sky Sky Sport con tutti gli eventi del pacchetto Sport a partire dalla Champions League e dalle altre coppe europee e fino ad arrivare ad altri eventi come la Formula 1, la Moto GP, la NBA e i tornei di tennis e golf

con tutti gli eventi del pacchetto Sport a partire dalla Champions League e dalle altre coppe europee e fino ad arrivare ad altri eventi come la Formula 1, la Moto GP, la NBA e i tornei di tennis e golf Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da PC, smartphone e tablet

Il costo è di 30,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale. L’offerta è attivabile tramite il link qui di sotto.

Alle promozioni proposte è comunque possibile aggiungere ulteriori pacchetti per personalizzare ulteriormente l’offerta e integrare tutti i contenuti desiderati.

Le altre promozioni di Sky di ottobre 2023

Oltre alla promozione con la Nintendo Switch in regalo, tra le offerte Sky c”è anche il bundle con Sky TV e Sky Calcio (che garantisce l’accesso alle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C e dei campionati esteri trasmesse da Sky). Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi e l’offerta può essere attivata dal link qui di sotto.

Chi è indeciso e non sa che offerta attivare, può puntare sulla promozione Prova Sky Q che, con una spesa di 9 euro una tantum, consente l’accesso completo a tutti i contenuti dell’offerta Sky, con la possibilità di scegliere, con più calma, il bundle da attivare. L’accesso illimitato dura 30 giorni. I dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito.

