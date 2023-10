Vodafone è una garanzia quando si tratta di offerte smartphone incluso. L’operatore infatti permette di acquistare a rate a prezzi vantaggiosi i migliori modelli di telefono sulla piazza. Tra pochi giorni sarà possibile avere Google Pixel con Vodafone e con Vodafone Smart Change si possono abbassare le rate dando in permuta un vecchio modello, oltre ad aiutare l’ambiente smaltendo in modo sostenibile i rifiuti elettronici.

Le offerte per avere i Google Pixel a rate con Vodafone a ottobre 2023

Le offerte Vodafone per Google Pixel a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Bronze Plus minuti, SMS e Giga illimitati in 4G con Smart Pay, altrimenti 70 GB 9,99 €/mese e prezzo bloccato per 24 mesi RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 €/mese RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue) 24,99 €/mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue) 39,99 €/mese

Potete avere Google Pixel con Vodafone abbinandolo a qualsiasi promozione di telefonia mobile dell’operatore. Potete scegliere tra diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G in tutte le grandi città con una latenza ridotta al minimo per una comunicazione quasi istantanea.

Diventare clienti di Vodafone per il mobile permette di avere un prezzo vantaggioso per la rete fissa. L’operatore dispone di diverse offerte per la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa con una connessione in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Home) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la propria abitazione e la cabina stradale. Potete verificare la copertura su SOStariffe.it.

Se avete la rete fissa potete invece attivare per il cellulare l’offerta Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. È incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. In più i clienti fisso e mobile con Infinito Insieme avete ogni mese Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM. Si può pagare con addebito su carta di credito, conto corrente, borsellino o domiciliazione in bolletta.

Caratteristiche delle offerte fisso Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 300 Mbps in download in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese Qual è il costo di attivazione? 39,90 € di spesa iniziale + 5 €/mese per 24 rate (già incluso nel canone) o gratuita per i già clienti mobile 39,90 € di spesa iniziale + 5 €/mese per 24 rate (già incluso nel canone)

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 mesi)

Il costo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo inziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può avere la fibra ottica senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli e l’attivazione è gratuita.

Se abitate in un piccolo Comune o non siete raggiunti dalla fibra potete sempre attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 mesi)

Il costo è di 24,90 euro al mese. Il contributo inziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Tutti i Google Pixel a rate con Vodafone a Ottobre 2023

Google Pixel 8 con Vodafone Dettagli Display OLED da 6,2″ (1080×2400) Dimensioni 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (altezza x larghezza x profondità) Peso 187 g Processore Google Tensor G3 Fotocamera posteriore 50 MB + 12 MB + LDAF Fotocamera anteriore 10,5 MB Memoria 8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM Batteria 4575 mAh (standard) Quanto costa? 28,99 €/mese per 24 rate + 69,99 € di anticipo

Google Pixel 8 dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

display Actua di tipo OLED da 6,2″ (1080×2400)

dimensioni: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (altezza x larghezza x profondità)

peso: 187 g

processore Google Tensor G3

fotocamera principale: 50 MP Octa PD wide camera + 12 MP ultrawide camera con autofocus + Single-zone LDAF (laser detect auto focus) sensor

fotocamera selfie Dual PD da 10,5 MP

8 GB di RAM

128/256 GB di memoria

USB Type-C 3.2

Dual SIM (nano SIM + eSIM)

4575 mAh (standard) con sistema di ricarica rapida

Potete quindi acquistare Google Pixel 8 a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo. La consegna è gratuita. Grazie al servizio di trade-in Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio telefono per ottenere un buono direttamente sul conto pari alla valutazione dell’operatore o uno sconto sull’acquisto di Google Pixel 8.

In caso di recesso prima dei 24 mesi o passaggio ad altro operatore dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue. Potete scegliere se continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o versarle in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello sul telefono.

La gamma Pixel e Pixel 8 pro dal 12 ottobre 2023

Dal 12/10/23 in tutti i Vodafone Store d’Italia saranno disponibili i nuovi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e gli auricolari Pixel Buds Pro. L’operatore consente ai suoi clienti di acquistarli in comode rate a un prezzo vantaggioso. In più con Vodafone Smart Change potete ottenere uno sconto sulle rate dando in permuta un vecchio telefono. Saranno disponibili anche i Google Pixel 7a e gli auricolari Pixel Buds A-series.

“La collaborazione con Google conferma, ancora una volta, il nostro ruolo nell’essere abilitatori della migliore tecnologia sul mercato che può esprimere il suo potenziale grazie alla qualità della nostra rete – afferma Lorenzo Forina, Chief Commercial Officer di Vodafone Italia – Una connessione a Internet veloce, stabile e affidabile, insieme ai dispositivi ad alto valore tecnologico di Google, permette ai nostri clienti di svolgere attività quotidiane essenziali. Vogliamo dare la possibilità a tutte le persone di accedere alla migliore tecnologia in modo semplice, conveniente e sostenibile”.

