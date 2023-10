Un' assicurazione auto per over 65 prevede, in genere, un premio più alto (a parità di tutti gli altri fattori) rispetto a quanto pagherebbe un automobilista con meno di 65 anni. Per gli over 65 diventa, quindi, fondamentale scegliere con attenzione la polizza auto, sfruttando tutte le opportunità per ridurre la spesa. Vediamo come fare a scegliere l' assicurazione auto per over 65 più conveniente di ottobre 2023 .

Il costo dell’assicurazione auto dipende da vari fattori. Tra gli elementi che incidono sul premio finale c’è anche l’età del proprietario del veicolo. In genere, i più penalizzati (sia per questioni di esperienza di guida che per i rischi legati a una guida poco accorta e rispettosa delle norme) sono i giovani.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che anche per gli Over 65, in molti casi, l’assicurazione auto costa di più. Per questo motivo, è opportuno valutare, con attenzione, tutte le opportunità a propria disposizione per poter ridurre il costo della polizza auto, considerando la copertura RC oltre che eventuali garanzie accessorie.

La strada per il risparmio passa per la comparazione dei preventivi che può avvenire, gratuitamente e senza alcun impegno, tramite SOStariffe.it. Sfruttando il comparatore è possibile accedere a tante proposte vantaggiose, ordinate in base al costo annuale, e scegliere le garanzie accessorie da abbinare.

Per accedere alla comparazione e individuare le migliori tariffe per le assicurazioni auto per over 65 basta seguire il link qui di sotto.

Le migliori assicurazioni per over 65 di ottobre 2023

Per scoprire le migliori assicurazioni per over 65 è necessario affidarsi alla comparazione dei preventivi. Considerando i tanti fattori in gioco, è necessario valutare caso per caso per scegliere la migliore assicurazione da attivare. A titolo d’esempio, andiamo a realizzare una simulazione considerando il caso dell’automobilista tipo così definito:

automobilista uomo di 66 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2022 e con decorrenza della polizza dal 31 ottobre 2023

In tabella vengono mostrate le 3 polizze auto più convenienti di ottobre 2023, considerando le proposte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it.

POLIZZE AUTO OTTOBRE 2023 PREMIO VANTAGGI E PROMO COPERTURA 1) ConTe.it Assicurazioni 341 euro Assistenza Stradale e Protezione satellitare incluse con 24 euro in più Possibilità di sospensione della polizza RC Auto Guida Esperta Massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose 2) Linear 530 euro Possibilità di sospensione della polizza RC Auto Guida Esperta (età minima di 26 anni) con possibilità di passaggio alla Guida Libera Massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose 3) Quixa 589 euro Guida Esperta con età minima ridotta (22 anni) RC Auto Guida Esperta (età minima di 22 anni) con possibilità di passaggio alla Guida Libera Massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose

1) ConTe.it Assicurazioni

La polizza più conveniente in base alle proposte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it arriva da ConTe.it Assicurazioni che prevede un premio annuale di 341 euro per il profilo di automobilista tipo considerato nell’esempio. Aggiungendo 24 euro, inoltre, è possibile accedere a una polizza più ricca, con Assistenza Stradale e Protezione Satellitare incluse.

La compagnia prevede la Guida Esperta e include la possibilità di sospensione della polizza. Da notare che c’è un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. ConTe.it, inoltre, prevede la rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta (ma solo se il documento viene rinnovato entro 3 mesi dalla data del sinistro.

In più, la compagnia aggiunge una serie di estensioni alla validità della responsabilità civile garantendo la copertura dei danni causati a terzi:

dal traino di eventuali rimorchi

dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; quest’estensione non include, però, i danni dovuti a dolo o colpa grave

2) Linear

La seconda polizza che emerge dalla comparazione viene proposta da Linear e prevede un costo annuale di 530 euro. Anche in questo caso c’è la Guida Esperta, con eventuale rivalsa fino a 3.000 euro da parte della compagnia. Il massimale è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Linear prevede l’estensione della responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e dalla circolazione in aree private non aperte al pubblico.

3) Quixa

Terza posizione per Quixa che mette a disposizione un’assicurazione auto over 65 con un premio di 589 euro. L’età limite della Guida Esperta è particolarmente ridotta (22 anni) rappresentando un plus per gli automobilisti over 65 con un figlio o un altro parente giovane che può guidare il veicolo. Il massimale è 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Ci sono alcune estensioni della responsabilità civile per i danni causati a:

terzi dal traino di eventuali rimorchi

terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Da segnalare anche alcune limitazioni alla rivalsa:

guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro registrato): la rivalsa viene limitata a un massimo di 10.000 euro

(in caso di polizza con Guida Esperta), se al momento del sinistro il conducente non rispetta i vincoli previsti dal contratto, la rivalsa viene limitata a un massimale di 10.000 euro

guida con patente scaduta: la compagnia rinuncia alla rivalsa ma solo se la patente non è scaduta da più di 180 giorni e solo se il rinnovo avviene entro 90 giorni dalla data di sinistro

Le migliori assicurazioni per over 80 di ottobre 2023

Aumentando l’età dell’automobilista tipo, come evidenziato in tabella, si registra anche un aumento dei costi. In questo caso, si considera un automobilista con 81 anni di età. Il costo delle polizze cresce leggermente rispetto a quanto visto nella precedente simulazione. Ecco, quindi, le 3 migliori polizze auto per over 80 risultanti dalla comparazione dei preventivi su SOStariffe.it per un automobilista tipo.

POLIZZE AUTO OTTOBRE 2023 PREMIO VANTAGGI E PROMO COPERTURA 1) ConTe.it Assicurazioni 431 euro Assistenza Stradale e Protezione satellitare incluse con 28 euro in più Possibilità di sospensione della polizza RC Auto Guida Esperta Massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose 2) Quixa 644 euro Guida Esperta con età minima ridotta (22 anni) RC Auto Guida Esperta (età minima di 22 anni) con possibilità di passaggio alla Guida Libera Massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose 3) Linear 645 euro Possibilità di sospensione della polizza RC Auto Guida Esperta (età minima di 26 anni) con possibilità di passaggio alla Guida Libera Massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose

I fattori che influenzano il costo dell’assicurazione auto

Il costo dell’assicurazione auto non è uguale per tutti. A prescindere dalla compagnia scelta, infatti, ci sono molteplici fattori che vanno a influenzare il costo della polizza. L’età del proprietario del veicolo è uno dei fattori principali. C’è poi da considerare la classe di merito, riportata nell’Attestato di rischio, che influenza il costo della polizza come previsto dal meccanismo Bonus Malus.

Da non sottovalutare, inoltre, è la provincia di residenza del proprietario del veicolo. In alcune aree del Paese, infatti, la polizza auto costa, in media, molto di più rispetto ad altre aree, a parità di tutti gli altri fattori. Anche il valore commerciale dell’auto da assicurare ha un impatto netto sul costo della polizza. Bisogna poi considerare le garanzie accessorie che, in base alle scelte del contraente, possono far aumentare il premio.

