Cosa fare se la rete Vodafone non prende: soluzioni di Gennaio 2023

La rete Vodafone down e non riuscite più a connettervi su mobile? Ecco i consigli per tornare a navigare come sempre in poco tempo. La guida completa di SOStariffe.it

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone dispone di una delle migliori reti di telefonia mobile, tanto da essere stata approvata da Altroconsumo per la qualità della navigazione sui siti, visione di filmati online e velocità in download e upload. Detto questo può capitare che in rarissime occasione possa esserci un rete Vodafone down e risulti impossibile connettersi a Internet dal proprio telefono. Con qualche verifica e piccole modifiche alle impostazioni del cellulare si può riprendere a navigare con pochissimo sforzo e in pochissimo tempo.

Rete Vodafone down: cosa fare per tornare a navigare a gennaio 2023

Cause per cui non è possibile navigare Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente acquistare una ricarica online o presso i punti vendita autorizzati

Attivare SOS ricarica

Attivare Ricarica automatica

attivare Smart Pay Connessione bloccata per Giga esauriti attivare Giga ricarica Connessione dati non attiva iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare

Cliccare su > > Spostare su la levetta corrispondente alla voce Android: Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati APN non correttamente configurato Android: Cliccare su Impostazioni > Altre reti o Altre impostazioni > Reti mobili o Profili > attivare la connessione dati e come punto d’accesso (APN) scrivere: mobile.vodafone.it > Riavviare il telefono

Cliccare su o Altre impostazioni > o Profili > attivare la connessione dati e come punto d’accesso (APN) scrivere: > Riavviare il telefono iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare > rete dati cellulare > alla voce Dati Cellulare – APN inserire: iphone.vodafone.it > Riavviare il telefono Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete

La prima cosa da fare quando non si riesce a navigare con Vodafone è verificare di avere sufficiente credito sulla SIM e di non aver esaurito i Giga inclusi nella propria offerta. L’operatore infatti blocca la navigazione su Internet se non c’è almeno 1 cent associato al piano. Se state navigando sulla rete Wi-Fi vi consigliamo di disattivarla. Vi ricordiamo poi che per accedere alla rete 5G di Vodafone dovete disporre di adeguata copertura e di uno smartphone che supporta le reti di ultima generazione. L’operatore oggi raggiunge in 5G alcune aree di tutte le grandi città italiane.

Per verificare credito e consumi potete utilizzare gli appositi widget sull’app My Vodafone, disponibile gratuitamente al download su iOS e Android. Da qui potete anche acquistare una ricarica online. La stessa operazione potete effettuarla anche sul sito di Vodafone o dall’Area Personale Fai da Te o l’homebanking della vostra banca. Potete comunque acquistare una ricarica in prima persona nei Vodafone Store, presso tabaccherie, edicole e ricevitorie autorizzate, uno sportello Bancomat delle banche convenzionate o con carta di credito presso ATM di Bancoposta (Postamat).

Servizi per avere più Giga o credito aggiuntivo

Vodafone ha anche predisposto una serie di servizi per aggiungere Giga nel caso in cui si abbiano esauriti quelli inclusi o avere altro credito:

Giga ricarica per avere 5 GB per un mese a 1 euro, che si disattiva in automatico. Esistono quattro tagli di ricarica:

Giga ricarica 5 con 5 GB inclusi per un mese e 4 euro di ricarica a 5 euro

Giga ricarica 10 con 5 GB inclusi per un mese e 9 euro di ricarica a 10 euro

Giga ricarica 20 con 5 GB inclusi per un mese e 19 euro di ricarica a 20 euro

Giga ricarica 30 con 5 GB inclusi per un mese e 29 euro di ricarica a 30 euro

Giga ricarica si può attivare presso tabaccherie, bar, edicole e ricevitorie dotati della tecnologia PUNTOLIS e punti Mooney. Si riceverà un SMS di conferma dell’acquisto e poi un secondo messaggio che conferma l’attivazione del traffico dati aggiuntivi. I tagli di ricarica disponibili online, home banking e i punti vendita Vodafone sono rimasti invariati. I 5 GB di aggiungono ad eventuali altre offerte attive ma non sono cumulabili con eventuali Giga residui di una Giga ricarica acquistata in precedenza. Se si esauriscono si continua a navigare secondo le condizioni della propria offerta.

E’ possibile utilizzare il traffico dati per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. Si possono anche utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito.

SOS ricarica per avere in anticipo 3 euro di traffico quando si rimane senza credito residuo. Per attivarlo basta chiamare il numero gratuito 42010 e selezionando il tasto 2 oppure dall’estero *123*42010# chiamando il numero gratuito e selezionando il tasto 2 poi 1. Si ricevere un SMS che vi confermerà la ricezione dei 3 euro di SOS ricarica. E’ possibile utilizzare il credito per chiamare, mandare SMS o navigare su Internet. Per accedere a SOS ricarica si deve avere effettuato in precedenza almeno una ricarica di qualsiasi importo ma non è disponibile per le offerte Internet mobile.

Per restituire la ricarica fornita da Vodafone basta effettuare una ricarica di un importo che superi i 4,50 euro (3 euro di ricarica + 1,50 euro per il costo del servizio). Dopo aver restituito la SOS ricarica si potrà nuovamente utilizzare il servizio.

Ricarica automatica che permette a chi paga con carta di credito o conto corrente di non rimanere mai senza credito a causa di costi extra non inclusi nella tariffa base. Il taglio all’attivazione è fisso a 5 euro ma in seguito, chiamando il 190, si può scegliere tra le due opzioni:

Soglia : quando il credito scende sotto i 5 euro viene erogata una ricarica pari al taglio selezionato (tutti i numeri interi da 5 a 30 euro) per un massimo di tre ricarica automatiche al mese. Superata la soglia, si dovrà procedere con una ricarica tradizionale online o manuale

: quando il credito scende sotto i 5 euro viene erogata una ricarica pari al taglio selezionato (tutti i numeri interi da 5 a 30 euro) per un massimo di tre ricarica automatiche al mese. Superata la soglia, si dovrà procedere con una ricarica tradizionale online o manuale Tempo: si seleziona il giorno del mese (da 1 a 28) in cui viene erogata la ricarica pari al taglio scelto (tutti i numeri interi da 5 a 30 euro)

Le due opzioni si escludono a vicenda e non sono quindi attivabili contemporaneamente sulla stessa SIM. Se si disattiva il metodo di pagamento con carta di credito o conto corrente, verrà disattivato in automatico anche il servizio di autoricarica.

Il metodo forse definitivo per non dover più preoccuparsi delle ricariche manuali è quello di scegliere il pagamento con Smart Pay, il servizio per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Con questa modalità non solo avrete incluso uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta ma anche altri vantaggi come 5G Priority Pass per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato e Vodafone Club. Il programma fedeltà per i clienti di Vodafone permette di avere 10 GB aggiuntivi ogni mese, navigazione 5G e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Amazon.it., Carrefour.it, Booking.com e altri. Se avete attivato un’offerta Infinito con Smart Pay potete avere Vodafone Club+, che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti per i prodotti tech nei Vodafone Store.

Connessione dati disattivata, APN da configurare e down della rete

Se avete poi verificato che la connessione dati è attiva e che l’APN è correttamente impostato (potete comunque inserire i parametri manualmente in qualsiasi momento dalle impostazioni del telefono), dovreste controllare di non avere attivato il servizio di barring connettività mobile o barring connettività totale.

Nel caso in cui ci sia una rete Vodafone down, ovvero ci sia una difficoltà tecnica tale che l’operatore non riesce ad erogare i suoi servizi di connettività mobile, potete al massimo attendere che i tecnici dell’azienda risolvano il problema. Al massimo potete segnalare il disservizio tramite i canali di assistenza di Vodafone. Per verificare lo stato della situazione potete invece monitorare le pagine social dell’operatore (in particolare Twitter e Facebook) o visitare siti come downdetector.it, che hanno il vantaggio di poter confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti. In ogni caso i down solitamente durano al massimo qualche ora e sono limitate ad aree di territorio piuttosto specifiche.

Rete Vodafone down: come chiedere assistenza all’operatore

Nel caso in cui necessitiate di assistenza da parte di Vodafone potete contattare il servizio clienti al numero gratuito 190. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Inizialmente interagirete con l’assistente digitale TOBi, che sarà in grado di indirizzarvi verso la soluzione migliore per i risolvere i vostri problemi di rete, ma se avete bisogno di un ulteriore aiuto potete sempre chiedergli di parlare con un operatore in carne ed ossa. Il numero 800 100 195 è invece gratuito per numeri di rete fissa o mobili di altri operatori. Anche in questo caso il servizio è attivo dalle 8 alle 22. Se siete all’estero dovete invece chiamare +39 349 2000190. Il servizio è gratuito e attivo dalle 8 alle 22 ora italiana.

Per ricevere assistenza via chat su WhatsApp potete scrivere gratuitamente a TOBi al numero 3499190190. Per accedere a questo servizio però, attivo 24/7, è necessario navigare su rete Wi-Fi o un piano telefonico dati attivo. Sul sito di Vodafone all’interno della sezione Supporto potete comunque trovare un serie di guide e FAQ molto dettagliate per i risolvere tutti i possibili problemi di rete.