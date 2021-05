Unicredit area clienti: come vedere saldo e movimenti conto corrente online

Unicredit è un istituto di credito che dà la possibilità di gestire il proprio conto corrente direttamente online: sarà dunque possibile entrare in banca con un clic, in modo tale da poter controllare le proprie carte, effettuare pagamenti o consultare il proprio conto corrente in modo semplice e sicuro.

La Banca via Internet potrà essere utilizzata sottoscrivendo il contratto del Servizio di Banca Multicanale, che permetterà di svolgere tutte le operazioni bancarie per mezzo:

della Banca via Internet;

dell’AppMobile Banking;

della Banca via telefono,

Sarà sufficiente una connessione a Internet per poter accedere all’area clienti di Unicredit. Nell’ipotesi di sottoscrizione in filiale, si riceverà il codice di adesione e il PIN del servizio. Si dovrà quindi scegliere uno strumento di sicurezza a scelta tra:

notifica push;

Unicredit pass;

mobile token.

Cosa si può fare dall’area clienti di Unicredit

L’area clienti di Unicredit permette di vedere i saldi e i movimenti del proprio conto di pagamento: sarà sufficiente accedere inserendo le proprie credenziali, ovvero codice di adesione e PIN + un codice usa e getta che rappresenta un livello di protezione in più.

Sarà poi possibile gestire i movimenti delle proprie carte di pagamento e visualizzare il PIN nel caso in cui non lo si ricordasse. La Banca via Internet di Unicredit darà anche la possibilità di bloccare la carta nel caso in cui non la si trovasse più.

Grazie allo strumento Report sarà possibile analizzare l’andamento delle entrate e uscite relative a tutti i rapporti collegati al servizio di Banca Multicanale utilizzando le funzioni Budget e Bilancio Familiare.

Si potrà, in questo modo, avere una panoramica sulle proprie spese settimanali, mensili e annuali, conoscere quali sono le categorie per le quali si è speso di più e riuscire, in questo modo, a ottimizzare le proprie spese.

L’Internet banking darà anche la possibilità:

di controllare lo stato del proprio mutuo e prestito: sarà presente una sezione intitolata Mutui e Prestiti , per mezzo della quale sarà possibile consultare le rate e il capitale residuo o erogato;

di monitorare i propri investimenti, come per esempio un deposito titoli.

Per saperne di più sul conto corrente online di Unicredit, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Unicredit area clienti: quali sono i servizi disponibili

La Banca Via Internet permetterà di:

effettuare pagamenti e ricariche;

inviare bonifici e giroconti;

effettuare ricariche telefoniche;

pagare sia bollettini postali premarcati, sia non premarcati, sia tramite CBILL;

pagare tramite modello F24;

pagare i contributi INPS, colf e badanti e il bollo auto.

Le modalità di accesso alla banca via Internet sono estremamente sicure: per questo motivo per accedere sarà sempre necessario inserire un codice di sicurezza usa e getta, che sarà generato tramite l’applicazione oppure il token ricevuto in fase di apertura del conto corrente.

Conti correnti online: come funziona il conto corrente My Genius di Unicredit

Unicredit è una banca che presenta diverse filiali fisiche, ma dà la possibilità ai nuovi clienti interessati di sottoscrivere anche un conto corrente online a zero spese chiamato My Genius. Come funziona e quali sono le sua caratteristiche principali?

Il primo vantaggio derivante dalla sua apertura online, che dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2021, consiste nella ricezione di un buono da 50 euro. Ecco quale è la procedura che i nuovi clienti devono seguire per poter ricevere il buono.

In primo luogo, sarà necessario, per l’appunto, aprire il conto online entro il 31 maggio 2021. Successivamente si dovranno effettuare delle transazioni di un importo pari ad almeno 500 euro entro il 31 agosto 2021, con l’utilizzo di una delle carte di pagamento associate al conto. Entro il 22 febbraio 2022 si riceverà così il buono Amazon del valore di 50 euro all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla banca.

Il conto corrente My Genius di Unicredit permette di ricevere una carta di debito internazionale, la My One, appartenente al circuito Visa. Tale carta potrà essere gestita direttamente online. Per esempio, la sezione Carte > Gestione Carta > Limiti e massimali > Gestisci limiti permette di aumentare o ridurre i limiti di spesa relativi a prelievi, pagamenti POS e pagamento e-commerce.

Più in generale, per tutti i conti che saranno aperti online nel periodo compreso tra il 29 giugno 2020 e il 30 settembre 2021:

il canone mensile di 3 euro di tenuta del conto non sarà addebitato;

i bonifici SEPA e i giroconti online saranno gratuiti, mentre resteranno esclusi (e dunque a pagamento) i bonifici istantanei;

il costo di emissione della carta di debito My One, pari a 7 euro, non sarà addebitato.

Il conto potrà essere aperto direttamente da casa:

tenendo a portata di mano la propria carta di identità;

se in possesso di una webcam o fotocamera e di un browser compatibile;

fornendo un indirizzo email e un numero di cellulare.

Per avere maggiori dettagli sul conto corrente online di Unicredit e procedere alla sua attivazione, in modo tale da approfittare fin da subito di tutti i servizi della banca multicanale e dell’area clienti, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Le carte associate al proprio conto corrente online potranno essere gestite e controllate grazie al servizio di banca multicanale, a prescindere che si tratti di carta di debito, di carte prepagate o di carte di credito.

A proposito della Genius Card, che è la carta prepagata che si potrà richiedere nel momento in cui si attiva il conto My Genius, sarà possibile ricaricarla direttamente tramite il Servizio di Banca Multicanale via Internet/ App Mobile banking e Servizio Clienti.

In alternativa, si potrà:

ricaricarla tramite pagamento in contanti presso gli ATM Unicredit sparsi sul territorio nazionale, oppure recandosi presso una delle filiali fisiche;

recarsi presso i punti vendita SisalPay, presentando un documento di identità in corso di validità, con foto, e la tessera sanitaria (o la carta nazionale dei servizi).

Come controllare i movimenti della Genius Card Web

Abbiamo visto che l’accesso all’area clienti di Unicredit è davvero molto semplice: sarà sufficiente inserire il proprio codice di adesione e il PIN della Banca Multicanale e, successivamente, autorizzare l’accesso con la notifica push o inserendo una password usa e getta (sulla base della modalità scelta per effettuare l’identificazione a due fattori).

Come funziona, invece, il controllo della Genius Card Web? Accedendo al servizio informativo Genius Card Web sarà possibile controllare i dati della propria carta di pagamento, come per esempio lo stato e la scadenza, il saldo, il credito residuo.

Cliccando sul pulsante Accedi nella pagina relativa al servizio informativo Genius Card Web si dovranno inserire le credenziali comunicate nel momento in cui è stata richiesta online tale carta.

Nello specifico, si tratta di:

un codice di accesso composto da 8 caratteri numerici inviati via email;

un PIN, ricevuto via SMS, che si consiglia di modificare dopo aver effettuato il primo accesso.

Nell’ipotesi in cui si avesse ricevuto la Genius Card Web in regalo, si dovrà considerare che le credenziali di accesso al Servizio Informativo saranno state inviate alla persona che ha acquistato il regalo. Sarà a lei, dunque, che bisognerà rivolgersi per poter effettuare il primo accesso.

Per saperne di più, si consiglia di fare un salto alla pagina dedicata al conto corrente online di Unicredit.

Scopri di più sul conto corrente online di Unicredit »