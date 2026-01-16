Conto Credem a canone zero: per i nuovi clienti ci sono 200 € in Buoni Amazon in regalo

Per aprire un nuovo conto corrente online, senza rinunciare alla possibilità di assistenza in filiale, quando necessario, e a un'offerta bancaria completa e ricca di vantaggi, è possibile puntare sul Conto Credem Link. Con la promo di gennaio 2026 è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli.

Con Conto Credem Link si può accedere a un conto online con canone zero che permette una gestione completa tramite i canali digitali e, nello stesso tempo, consente al cliente di ottenere il supporto del team di consulenti Credem, sia online che in filiale.

Per tutti i nuovi clienti che puntano su questo conto, inoltre, c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 200 euro. La promozione è disponibile aprendo il conto tramite procedura online e inserendo il codice CREDEM200 al momento della richiesta.

Per ottenere il bonus è necessario raggiungere 2.000 euro di spese con carta di debito e mantenere una giacenza media di almeno 2.000 euro. In alternativa, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro raggiungendo 1.000 euro di spese e mantenendo una giacenza di 1.000 euro. I due buoni non sono cumulabili.

I requisiti devono essere rispettati entro il 15 febbraio 2026 e la promo è riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente con Credem entro il prossimo 21 gennaio 2026. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito della banca.

Apri qui il Conto Credem Link »

La promo di Credem non è l’unica da considerare per aprire un nuovo conto corrente. Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile accedere a diverse offerte interessanti per un nuovo conto, proposte dalle banche partner. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto. Per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio, invece, è possibile dare un’occhiata alla sezione dedicata ai conti deposito che oggi propongono interessi fino al 4%.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Conto Credem Link: cosa prevede la promo

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza alcun requisito da rispettare
  • Carta di debito inclusa: i clienti possono scegliere tra la Carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard, con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e con possibilità di utilizzo dei principali wallet digitali oppure tra la Carta Credem su circuito nazionale Bancomat a canone zero
  • prelievi gratis dagli ATM Credem
  • bonifici con una commissione di 0,5 euro (sia ordinari che istantanei)
  • possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic con canone di 39,99 euro all’anno e possibilità di azzeramento raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali
  • fino a 250 euro in Buoni Amazon con la promo porta un amico: i clienti possono ottenere 25 euro in regalo per ogni amico invitato che apre il conto corrente

Fino al 21 gennaio 2026, aprendo il conto corrente di Credem e inserendo il codice CREDEM200 è possibile ottenere:

  • un Buono Amazon da 100 euro in regalo raggiungendo 1.000 euro di spese con carta di debito e mantenendo una giacenza media di 1.000 euro entro il prossimo 15 febbraio 2026
  • un Buono Amazon da 200 euro in regalo raggiungendo 2.000 euro di spese con carta di debito e mantenendo una giacenza media di 2.000 euro entro il prossimo 15 febbraio 2026

I due buoni non sono cumulabili.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di Credem e avviare una veloce procedura di apertura online. Al momento dell’apertura, è importante inserire il codice CREDEM200 alla voce “Hai un codice promozionale?” in modo da poter sfruttare l’offerta.

Apri qui il Conto Credem Link »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
