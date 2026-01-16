- Credem Link è un conto online a canone zero ricco di vantaggi
- per i nuovi clienti è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo
- la promo termina il 21 gennaio 2026
Per aprire un nuovo conto corrente online, senza rinunciare alla possibilità di assistenza in filiale, quando necessario, e a un'offerta bancaria completa e ricca di vantaggi, è possibile puntare sul Conto Credem Link. Con la promo di gennaio 2026 è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli.
Con Conto Credem Link si può accedere a un conto online con canone zero che permette una gestione completa tramite i canali digitali e, nello stesso tempo, consente al cliente di ottenere il supporto del team di consulenti Credem, sia online che in filiale.
Per tutti i nuovi clienti che puntano su questo conto, inoltre, c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 200 euro. La promozione è disponibile aprendo il conto tramite procedura online e inserendo il codice CREDEM200 al momento della richiesta.
Per ottenere il bonus è necessario raggiungere 2.000 euro di spese con carta di debito e mantenere una giacenza media di almeno 2.000 euro. In alternativa, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro raggiungendo 1.000 euro di spese e mantenendo una giacenza di 1.000 euro. I due buoni non sono cumulabili.
I requisiti devono essere rispettati entro il 15 febbraio 2026 e la promo è riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente con Credem entro il prossimo 21 gennaio 2026. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito della banca.
Apri qui il Conto Credem Link »
La promo di Credem non è l’unica da considerare per aprire un nuovo conto corrente. Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile accedere a diverse offerte interessanti per un nuovo conto, proposte dalle banche partner. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto. Per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio, invece, è possibile dare un’occhiata alla sezione dedicata ai conti deposito che oggi propongono interessi fino al 4%.
Scegli qui il nuovo conto corrente »
Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:
Fino al 21 gennaio 2026, aprendo il conto corrente di Credem e inserendo il codice CREDEM200 è possibile ottenere:
I due buoni non sono cumulabili.
Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di Credem e avviare una veloce procedura di apertura online. Al momento dell’apertura, è importante inserire il codice CREDEM200 alla voce “Hai un codice promozionale?” in modo da poter sfruttare l’offerta.
Apri qui il Conto Credem Link »