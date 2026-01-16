Per aprire un nuovo conto corrente online , senza rinunciare alla possibilità di assistenza in filiale , quando necessario, e a un'offerta bancaria completa e ricca di vantaggi, è possibile puntare sul Conto Credem Link . Con la promo di gennaio 2026 è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli.

Con Conto Credem Link si può accedere a un conto online con canone zero che permette una gestione completa tramite i canali digitali e, nello stesso tempo, consente al cliente di ottenere il supporto del team di consulenti Credem, sia online che in filiale.

Per tutti i nuovi clienti che puntano su questo conto, inoltre, c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 200 euro. La promozione è disponibile aprendo il conto tramite procedura online e inserendo il codice CREDEM200 al momento della richiesta.

Per ottenere il bonus è necessario raggiungere 2.000 euro di spese con carta di debito e mantenere una giacenza media di almeno 2.000 euro. In alternativa, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro raggiungendo 1.000 euro di spese e mantenendo una giacenza di 1.000 euro. I due buoni non sono cumulabili.

I requisiti devono essere rispettati entro il 15 febbraio 2026 e la promo è riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente con Credem entro il prossimo 21 gennaio 2026. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito della banca.

La promo di Credem non è l’unica da considerare per aprire un nuovo conto corrente. Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile accedere a diverse offerte interessanti per un nuovo conto, proposte dalle banche partner. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto. Per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio, invece, è possibile dare un’occhiata alla sezione dedicata ai conti deposito che oggi propongono interessi fino al 4%.

Conto Credem Link: cosa prevede la promo

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare Carta di debito inclusa : i clienti possono scegliere tra la Carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard , con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e con possibilità di utilizzo dei principali wallet digitali oppure tra la Carta Credem su circuito nazionale Bancomat a canone zero

: i clienti possono scegliere tra la , con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e con possibilità di utilizzo dei principali wallet digitali oppure tra la a canone zero prelievi gratis dagli ATM Credem

bonifici con una commissione di 0,5 euro (sia ordinari che istantanei)

possibilità di richiedere la c arta di credito Ego Classic con canone di 39,99 euro all’anno e possibilità di azzeramento raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali

con canone di 39,99 euro all’anno e possibilità di azzeramento raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali fino a 250 euro in Buoni Amazon con la promo porta un amico: i clienti possono ottenere 25 euro in regalo per ogni amico invitato che apre il conto corrente

Fino al 21 gennaio 2026, aprendo il conto corrente di Credem e inserendo il codice CREDEM200 è possibile ottenere:

un Buono Amazon da 100 euro in regalo raggiungendo 1.000 euro di spese con carta di debito e mantenendo una giacenza media di 1.000 euro entro il prossimo 15 febbraio 2026

in regalo raggiungendo 1.000 euro di spese con carta di debito e mantenendo una giacenza media di 1.000 euro entro il prossimo 15 febbraio 2026 un Buono Amazon da 200 euro in regalo raggiungendo 2.000 euro di spese con carta di debito e mantenendo una giacenza media di 2.000 euro entro il prossimo 15 febbraio 2026

I due buoni non sono cumulabili.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di Credem e avviare una veloce procedura di apertura online. Al momento dell’apertura, è importante inserire il codice CREDEM200 alla voce “Hai un codice promozionale?” in modo da poter sfruttare l’offerta.

