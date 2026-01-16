Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026

Energia
di Davide Raia

Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili per luce e gas: si tratta di un'opportunità per i consumatori che hanno la possibilità di attivare offerte luce e gas vantaggiose per dare un taglio netto alle bollette. Per raggiungere quest'obiettivo è necessario scegliere tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile, con accesso diretto al costo dell'energia all'ingrosso. Ecco quali sono le opzioni migliori.

In 30 sec.
  • con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell'energia ed evitare rincari
  • le offerte a prezzo variabile garantiscono l'accesso al prezzo del mercato all'ingrosso, con aggiornamenti mensili
  • ecco le quali sono le offerte luce e gas da scegliere a gennaio 2026 con un confronto tra prezzo fisso e variabile
Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026

Tagliare le bollette e risparmiare è possibile, ma è necessario scegliere offerte luce e gas in grado di offrire un prezzo ridotto dell’energia. Le opzioni sono tante e si dividono, principalmente, in due grandi categorie. La prima è rappresentata dalle offerte a prezzo fisso che permettono di bloccare il costo dell’energia per almeno 12 mesi. La seconda, invece, corrisponde alle offerte a prezzo variabile, con accesso diretto al costo dell’energia all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas). Ricordiamo che, per chi rientra nei requisiti, c’è la possibilità di tagliare le bollette anche con il bonus sociale per luce e gas.

Per verificare le offerte migliori è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Caricando una copia delle ultime bollette oppure inserendo (o stimando tramite il tool integrato) il proprio consumo annuo è possibile individuare le offerte più vantaggiose in base al proprio utilizzo. Per assistenza nella scelta e nell’attivazione è possibile affidarsi al servizio di consulenza, completamente gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Prezzo fisso o variabile?

Le offerte luce e gas possono essere a prezzo fisso oppure a prezzo variabile. In linea di massima, non c’è una categoria più vantaggiosa in assoluto ed è sempre necessario valutare caso per caso, andando a individuare le opzioni migliori per risparmiare.

Con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell’energia, in genere per 12 mesi ma ci sono offerte che consentono di bloccare i prezzi fino a 10 anni.

Con le offerte a prezzo variabile si può accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso, considerando la media mensile dell’indice di riferimento. Per questo tipo di offerte si considerano il PUN per la luce e il PSV per il gas. Il prezzo cambia ogni mese.

Le migliori offerte luce e gas di gennaio 2026

Prendendo in considerazione il caso di un utente tipo (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas), è possibile verificare le opzioni migliori per tagliare le bollette di luce e gas. Le simulazioni riportate di seguito sono state effettuate il 16 gennaio 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il confronto tra luce e gas si conclude con un sostanziale pareggio. L’offerta a prezzo fisso più vantaggiosa è Pulsee Luce Fix con prezzo bloccato a 0,1 €/kWh per 24 mesi e una quota fissa di 12 euro al mese. La spesa mensile stimata è di circa 45 euro.

Attiva l’offerta luce di Pulsee »

Chi preferisce un’offerta a prezzo variabile può puntare su Illumia Luce Flex con accesso diretto al PUN senza sovrapprezzi (pari a 0,115 €/kWh a dicembre 2025, ultimo dato disponibile) e una quota fissa di 10 euro al mese. Questa tariffa aggiunge uno sconto di 80 euro per il primo anno di fornitura (lo sconto viene erogato in due tranche). Anche in questo caso, la spesa mensile stimata è di circa 45 euro.

Attiva l’offerta luce di Illumia »

Per il gas c’è un leggerissimo vantaggio per le offerte indicizzate rispetto alle offerte a prezzo bloccato, anche se la differenza è davvero minima. Per chi vuole il prezzo fisso, infatti, c’è la possibilità di puntare su Pulsee Gas Fix con prezzo fisso a 0,32 €/Smc per 24 mesi e una quota fissa di 12 euro al mese ma con uno sconto di 6 euro al mese per 24 mesi. La spesa mensile è di circa 82 euro.

Attiva l’offerta gas di Pulsee »

Per le offerte indicizzate, invece, la scelta giusta è NeN con la sua Surf Gas che garantisce l’accesso al prezzo del PSV (ultimo dato disponibile di 0,328 €/Smc a dicembre 2025) e una quota fissa di 11 euro al mese. Quest’offerta include anche uno sconto di 36 euro sul primo anno di fornitura. La spesa mensile stimata è di circa 81 euro.

Attiva l’offerta gas di NeN »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Conto Credem a canone zero: per i nuovi clienti ci sono 200 € in Buoni Amazon in regalo
Conti Correnti
angle-right
Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026
Energia
angle-right
Interessi al 3% con il conto deposito svincolabile di Banca AideXa: ecco la promo
Conti deposito
angle-right
Cosa prevede l’accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone per la rete 5G
Fastweb
angle-right
5G CoopVoce: come attivare le offerte per già clienti
CoopVoce
angle-right
iPhone a rate con Vodafone: prezzi più bassi per alcuni modelli
Telefonia Mobile
angle-right
Chi sono i migliori operatori di telefonia mobile in Italia? La classifica aggiornata
Telefonia Mobile
angle-right
Smartphone a rate: modelli in saldo con TIM a gennaio 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Arancio con interessi al 4%: ultimi giorni per sfruttare la promo
Conti Correnti
angle-right
Bonus sociale luce e gas: ecco gli importi previsti per il 2026
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.