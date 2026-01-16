Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili per luce e gas: si tratta di un'opportunità per i consumatori che hanno la possibilità di attivare offerte luce e gas vantaggiose per dare un taglio netto alle bollette. Per raggiungere quest'obiettivo è necessario scegliere tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile , con accesso diretto al costo dell'energia all'ingrosso. Ecco quali sono le opzioni migliori.

Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026

Tagliare le bollette e risparmiare è possibile, ma è necessario scegliere offerte luce e gas in grado di offrire un prezzo ridotto dell’energia. Le opzioni sono tante e si dividono, principalmente, in due grandi categorie. La prima è rappresentata dalle offerte a prezzo fisso che permettono di bloccare il costo dell’energia per almeno 12 mesi. La seconda, invece, corrisponde alle offerte a prezzo variabile, con accesso diretto al costo dell’energia all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas). Ricordiamo che, per chi rientra nei requisiti, c’è la possibilità di tagliare le bollette anche con il bonus sociale per luce e gas.

Per verificare le offerte migliori è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Caricando una copia delle ultime bollette oppure inserendo (o stimando tramite il tool integrato) il proprio consumo annuo è possibile individuare le offerte più vantaggiose in base al proprio utilizzo. Per assistenza nella scelta e nell’attivazione è possibile affidarsi al servizio di consulenza, completamente gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.

Prezzo fisso o variabile?

Le offerte luce e gas possono essere a prezzo fisso oppure a prezzo variabile. In linea di massima, non c’è una categoria più vantaggiosa in assoluto ed è sempre necessario valutare caso per caso, andando a individuare le opzioni migliori per risparmiare.

Con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell’energia, in genere per 12 mesi ma ci sono offerte che consentono di bloccare i prezzi fino a 10 anni.

Con le offerte a prezzo variabile si può accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso, considerando la media mensile dell’indice di riferimento. Per questo tipo di offerte si considerano il PUN per la luce e il PSV per il gas. Il prezzo cambia ogni mese.

Le migliori offerte luce e gas di gennaio 2026

Prendendo in considerazione il caso di un utente tipo (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas), è possibile verificare le opzioni migliori per tagliare le bollette di luce e gas. Le simulazioni riportate di seguito sono state effettuate il 16 gennaio 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il confronto tra luce e gas si conclude con un sostanziale pareggio. L’offerta a prezzo fisso più vantaggiosa è Pulsee Luce Fix con prezzo bloccato a 0,1 €/kWh per 24 mesi e una quota fissa di 12 euro al mese. La spesa mensile stimata è di circa 45 euro.

Chi preferisce un’offerta a prezzo variabile può puntare su Illumia Luce Flex con accesso diretto al PUN senza sovrapprezzi (pari a 0,115 €/kWh a dicembre 2025, ultimo dato disponibile) e una quota fissa di 10 euro al mese. Questa tariffa aggiunge uno sconto di 80 euro per il primo anno di fornitura (lo sconto viene erogato in due tranche). Anche in questo caso, la spesa mensile stimata è di circa 45 euro.

Per il gas c’è un leggerissimo vantaggio per le offerte indicizzate rispetto alle offerte a prezzo bloccato, anche se la differenza è davvero minima. Per chi vuole il prezzo fisso, infatti, c’è la possibilità di puntare su Pulsee Gas Fix con prezzo fisso a 0,32 €/Smc per 24 mesi e una quota fissa di 12 euro al mese ma con uno sconto di 6 euro al mese per 24 mesi. La spesa mensile è di circa 82 euro.

Per le offerte indicizzate, invece, la scelta giusta è NeN con la sua Surf Gas che garantisce l’accesso al prezzo del PSV (ultimo dato disponibile di 0,328 €/Smc a dicembre 2025) e una quota fissa di 11 euro al mese. Quest’offerta include anche uno sconto di 36 euro sul primo anno di fornitura. La spesa mensile stimata è di circa 81 euro.

