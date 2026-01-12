- i bonus luce e gas vengono erogati come sconti in bolletta
Il bonus sociale è l’agevolazione con cui le famiglie in difficoltà hanno la possibilità di ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas. L’importo di quest’agevolazione varia in base a vari fattori e viene stabilito da ARERA, l’Autorità italiana per l’energia. Ecco qual è l’importo del bonus luce e gas per il 2026.
Il bonus luce e gas, detto anche “bonus sociale”, è un’agevolazione ordinaria che permette, ogni anno, alle famiglie in difficoltà di ottenere uno sconto sulle bollette. L’importo effettivo varia in base a diversi fattori e al tipo di fornitura. Con l’inizio del nuovo anno, ARERA ha stabilito quale sarà l’importo del bonus luce e gas per il 2026.
Per ottenere il bonus sociale è necessario rispettare determinati requisiti. Per prima cosa, bisogna evidenziare la presenza di due diverse tipologie di bonus:
Per quanto riguarda i requisiti, per i bonus luce e gas per disagio economico bisogna avere un ISEE:
Non è necessario presentare una domanda. Il bonus viene erogato in automatico a tutte le famiglie che hanno richiesto l’ISEE, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e che rientrano nella soglia prevista dalla normativa.
Per quanto riguarda il bonus luce per disagio fisico (in questo caso, non c’è un bonus gas) è necessario presentare un domanda per l’ottenimento, rivolgendosi a un ufficio comunale oppure a un CAF abilitato. Alla domanda andrà allegata una certificazione ASL che attesti la necessità di utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale.
Passiamo ora all’importo delle agevolazioni. Il Bonus luce per disagio economico è legato al numero di componenti del nucleo familiare. Quest’agevolazione è pari a:
Si tratta di valori più bassi rispetto a quelli del bonus erogato nel 2025 (167,90 euro, 219 euro e 240,90 euro rispettivamente.
Per il Bonus gas per disagio economico, invece, si prendono in considerazione tre parametri:
L’importo del bonus gas per disagio economico per il primo trimestre del 2026 è compreso tra 39,16 euro e 156,45 euro, in base alla combinazione dei tre fattori citati in precedenza.
Per il Bonus luce per disagio economico, infine, si tiene conto dell’extraconsumo dovuto all’apparecchiatura elettromedicale utilizzata e della potenza impegnata della fornitura (che per supportare l’apparecchiatura in questione potrebbe essere superiore ai tradizionali 3 kW). Il bonus in questione va da 142,35 euro a 463,55 euro, in base ai fattori considerati. In questo caso si tratta dell’importo annuale.