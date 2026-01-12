Bonus sociale luce e gas: ecco gli importi previsti per il 2026

Energia
di Davide Raia

Il bonus sociale è l’agevolazione con cui le famiglie in difficoltà hanno la possibilità di ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas. L’importo di quest’agevolazione varia in base a vari fattori e viene stabilito da ARERA, l’Autorità italiana per l’energia. Ecco qual è l’importo del bonus luce e gas per il 2026.

In 30 sec.
  • i bonus luce e gas vengono erogati come sconti in bolletta
  • ci sono tre bonus: luce e gas per disagio economico e luce per disagio fisico
  • ARERA ha comunicato gli importi dei bonus per il 2026
Il bonus luce e gas, detto anche “bonus sociale”, è un’agevolazione ordinaria che permette, ogni anno, alle famiglie in difficoltà di ottenere uno sconto sulle bollette. L’importo effettivo varia in base a diversi fattori e al tipo di fornitura. Con l’inizio del nuovo anno, ARERA ha stabilito quale sarà l’importo del bonus luce e gas per il 2026.

Ricordiamo, in ogni caso, che il solo bonus non è sufficiente a ridurre le bollette. Per minimizzare la spesa, infatti, è fondamentale ridurre al minimo il costo dell’energia, puntando sulle migliori offerte luce e gas disponibili sul Mercato Libero.

Per scegliere le offerte giuste è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto, oppure chiamare al numero 02 5005 111 per parlare con un consulente esperto (il servizio è gratuito e senza alcun impegno).

Scopri qui le offerte luce e gas »

I requisiti per il bonus

Per ottenere il bonus sociale è necessario rispettare determinati requisiti. Per prima cosa, bisogna evidenziare la presenza di due diverse tipologie di bonus:

  • il bonus per disagio economico, legato all’ISEE
  • il bonus per disagio fisico, accessibile alle famiglie che devono utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale (è necessaria una certificazione ASL per ottenere il bonus)

Per quanto riguarda i requisiti, per i bonus luce e gas per disagio economico bisogna avere un ISEE:

  • fino a 9.530 euro
  • fino a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

Non è necessario presentare una domanda. Il bonus viene erogato in automatico a tutte le famiglie che hanno richiesto l’ISEE, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e che rientrano nella soglia prevista dalla normativa.

Per quanto riguarda il bonus luce per disagio fisico (in questo caso, non c’è un bonus gas) è necessario presentare un domanda per l’ottenimento, rivolgendosi a un ufficio comunale oppure a un CAF abilitato. Alla domanda andrà allegata una certificazione ASL che attesti la necessità di utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale.

L’importo del bonus luce e gas per il 2026

Passiamo ora all’importo delle agevolazioni. Il Bonus luce per disagio economico è legato al numero di componenti del nucleo familiare. Quest’agevolazione è pari a:

  • 146 euro per le famiglie con 1-2 componenti
  • 186,15 euro per le famiglie con 3-4 componenti
  • 204,40 euro per le famiglie con almeno 5 componenti

Si tratta di valori più bassi rispetto a quelli del bonus erogato nel 2025 (167,90 euro, 219 euro e 240,90 euro rispettivamente.

Per il Bonus gas per disagio economico, invece, si prendono in considerazione tre parametri:

  • la composizione del nucleo familiare
  • la zona climatica dove è ubicata la fornitura
  • il tipo di utilizzo del gas (acqua calda sanitaria, cottura e/o riscaldamento)

L’importo del bonus gas per disagio economico per il primo trimestre del 2026 è compreso tra 39,16 euro e 156,45 euro, in base alla combinazione dei tre fattori citati in precedenza.

Per il Bonus luce per disagio economico, infine, si tiene conto dell’extraconsumo dovuto all’apparecchiatura elettromedicale utilizzata e della potenza impegnata della fornitura (che per supportare l’apparecchiatura in questione potrebbe essere superiore ai tradizionali 3 kW). Il bonus in questione va da 142,35 euro a 463,55 euro, in base ai fattori considerati. In questo caso si tratta dell’importo annuale.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
