- Dal 13/2/26 il costo di alcune offerte mobile aumenta da 1,99 a 2 €/mese
- Entro il 20/3/26 potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
A metà febbraio scatta una nuova rimodulazione TIM che comporterà un aumento fino a 2,99 euro al mese del canone per alcuni clienti di telefonia mobile ricaricabile. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
Anche TIM come altri operatori di telefonia mobile ha annunciato una nuova rimodulazione che comporterà per alcuni clienti ricaricabile un aumento del canone mensile da 1,99 a 2,99 euro al mese (IVA inclusa) a partire dal primo rinnovo successivo al 13/2/26. La rimodulazione TIM ancora una volta è stata motivata da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“.
L’operatore come forma di compensazione per la rimodulazione vi propone alcune offerte alternative da attivare gratuitamente, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro un 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).
|Rimodulazioni TIM
|I dettagli
|Cosa succede dal 13/2/26?
|Le opzioni gratuite tra cui scegliere
|Come richiedere il recesso
Avete tempo fino al 20/3/26 per richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
I clienti interessati dalla rimodulazione TIM sono stati informati attraverso una campagna di SMS personalizzati inviati a partire dal 12/1/26. Ulteriori informazioni sulla modifica unilaterale del contratto per i clienti mobile sono disponibili nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti” nella sezione “News e modifiche contrattuali sul sito” o chiamando il numero gratuito 409164. In ogni caso è possibile verificare la composizione della vostra offerta accedento alla sezione MyTIM sul sito o app o chiamando o il Servizio Clienti 119.
Di seguito le opzioni che i clienti a cui verrà applicata rimodulazione TIM possono attivare gratuitamente:
Potete attivare solamente l’opzione gratuita che viene proposta nel messaggio informativo inviato dall’operatore per informarvi della rimodulazione.
Entro il 20/3/26, invece, è possibile richiedere il cambio di operatore o recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
Cessando la linea mobile si perderà definitivamente il numero di telefono.
Se al vostro contratto con TIM è associato un prodotto con pagamento a rate come uno smartphone o un tablet, oppure è attiva un’offerta legata a una promozione con vincolo minimo di permanenza, prima di effettuare la richiesta di disattivazione o cessazione della linea o cambio di operatore, dovrete compilare il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure chiamare il 119 per evitare che vi vengano “addebitati eventuali penali e costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta”. TIM vi permette quindi di scegliere se pagare le rate continuando con la rateizzazione oppure in un’unica soluzione.
|Offerte 5G a basso prezzo
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
|Very 6,99 di Very Mobile
|Spusu 200 XL 5G
Turbo 200 di CoopVoce
Se state cercando un piano mobile con un eccellente rapporto qualità prezzo, con meno di 8 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a per navigare alla massima velocità. In alcuni casi l’attivazione è gratis. Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:
L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.
L’offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.
Le prestazioni previste per la navigazione su Internet sono le stesse delle offerte 5G “di base” di TIM.
L’offerta di Very Mobile costa 6,99 euro al mese per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio e 10 GB aggiunitivi al mese per 6 mesi. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.
Attivando l’opzione Very Full Speed potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione italiana al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.
L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. Questa promozione, salvo eventuali proroghe, è disponibile fino a al 4/2/26.
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione 15 GB per navigare in Europa. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.
