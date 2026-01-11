DAZN ha rinnovato l'accordo con ATP Media per trasmettere i tornei dell' ATP Challenger Tour tra cui Australian Open e Roland Garros fino al 2028. Scopri come vedere il grande tennis in streaming a partire da 11,99 euro al mese

DAZN la scorsa settimana ha confermato di aver rinnovato l’accordo con ATP Media per i diritti di tramissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028. L’app di streaming, si legge in una nota, “continuerà a offrire agli appassionati la copertura in diretta dei tornei che mettono in luce i talenti emergenti del tennis internazionale“. L’app di streaming ha ottenuto i diritti in esclusiva su tutti i turni, ad eccezione per quelli disputati in Italia.

Nel dettaglio il primo torneo trasmesso su DAZN sarà il Bengaluru Open 2026, parte della categoria Challenger 125 dell’ATP Challenger Tour. Il torneo si svolgerà dal 5 al 10 Gennaio 2026 sui campi dell’S.M. Krishna Stadium, a Bengaluru (India). Attraverso i canali di Eurosport si potranno poi seguire integralmente alcuni dei tornei più prestigiosi come gli Australian Open e il Roland Garros. Di recente l’app di streaming ha poi ulteriormente arricchito la sua offerta con il rinnovo della partnership con Warner Bros. Discovery.

DAZN: le offerte per vedere il tennis a gennaio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Sport 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutti i contenuti sportivi della piattaforma ad eccezione del calcio DAZN Full 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline DAZN Family 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline

Per vedere il tennis su DAZN potete scegliere tra i seguenti piani:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o entro il 12/1/26 al costo di 29,99 euro al mese per 6 mesi, invece di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Se non è già inclusa la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, potete aggiungere la funzione attivando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

Su DAZN Sport potete vedere tutti i contenuti dell’app di streaming, compreso il tennis, ad esclusione del calcio. Nell’abbonamento DAZN Full sono inclusi:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport

e i principali sport invernali su Eurosport La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Le offerte di TIMVISION per vedere il tennis su DAZN a gennaio 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 6 mesi , poi 34,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 49,99 €/mese per 6 mesi , poi 59,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Gold/Plus 39,99 €/mese per 6 mesi , poi 44,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 59,99 €/mese per 6 mesi , poi 69,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Potete poi vedere le più importanti competizioni di tennis anche attivando una offerte di TIMVISION con DAZN incluso. Abbonandovi alla piattaforma di TIM avrete in un solo pacchetto anche i migliori servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ ma con un risparmio di oltre 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Nel caso in cui abbiate già attivo un piano per queste app potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi entro, salvo proroghe, il 12/1/26. Per vedere il tennis su TIMVISION potete scegliere tra:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION

DAZN (Full/Family)

(Full/Family) Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

, poi 34,99 euro al mese, con , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro 49,99 euro al mese per 6 mesi , poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro

, poi 59,99 euro al mese, con , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

39,99 euro al mese per 6 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 6 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

TIMVISION vi consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete incluse anche le migliori serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è normalmente di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come il finale di The Boys, Fallout 2 e The Lord of the Rings – Gli Anelli del Potere oltre alla migliore partita di Champions League del mercoledì. Con Amazon Prime avete poi inclusi altri servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online..

Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese

