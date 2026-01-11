- Rinnovati i diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028
- Potete vedere Australian Open e Roland Garros a partire da 11,99 €/mese
DAZN ha rinnovato l'accordo con ATP Media per trasmettere i tornei dell'ATP Challenger Tour tra cui Australian Open e Roland Garros fino al 2028. Scopri come vedere il grande tennis in streaming a partire da 11,99 euro al mese
DAZN la scorsa settimana ha confermato di aver rinnovato l’accordo con ATP Media per i diritti di tramissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028. L’app di streaming, si legge in una nota, “continuerà a offrire agli appassionati la copertura in diretta dei tornei che mettono in luce i talenti emergenti del tennis internazionale“. L’app di streaming ha ottenuto i diritti in esclusiva su tutti i turni, ad eccezione per quelli disputati in Italia.
Nel dettaglio il primo torneo trasmesso su DAZN sarà il Bengaluru Open 2026, parte della categoria Challenger 125 dell’ATP Challenger Tour. Il torneo si svolgerà dal 5 al 10 Gennaio 2026 sui campi dell’S.M. Krishna Stadium, a Bengaluru (India). Attraverso i canali di Eurosport si potranno poi seguire integralmente alcuni dei tornei più prestigiosi come gli Australian Open e il Roland Garros. Di recente l’app di streaming ha poi ulteriormente arricchito la sua offerta con il rinnovo della partnership con Warner Bros. Discovery.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
|DAZN Full
|DAZN Family
Per vedere il tennis su DAZN potete scegliere tra i seguenti piani:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o entro il 12/1/26 al costo di 29,99 euro al mese per 6 mesi, invece di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Se non è già inclusa la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, potete aggiungere la funzione attivando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
Su DAZN Sport potete vedere tutti i contenuti dell’app di streaming, compreso il tennis, ad esclusione del calcio. Nell’abbonamento DAZN Full sono inclusi:
I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
Potete poi vedere le più importanti competizioni di tennis anche attivando una offerte di TIMVISION con DAZN incluso. Abbonandovi alla piattaforma di TIM avrete in un solo pacchetto anche i migliori servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ ma con un risparmio di oltre 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Nel caso in cui abbiate già attivo un piano per queste app potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi entro, salvo proroghe, il 12/1/26. Per vedere il tennis su TIMVISION potete scegliere tra:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
TIMVISION vi consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete incluse anche le migliori serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è normalmente di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come il finale di The Boys, Fallout 2 e The Lord of the Rings – Gli Anelli del Potere oltre alla migliore partita di Champions League del mercoledì. Con Amazon Prime avete poi inclusi altri servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online..
