- Nella sezione Live TV dell'app sono disponibili i canali Nove, Real Time, DMAX oltre a Eurosport 3,4,5 e 6
- Gli abbonamenti sono a partire da 13,99 €/mese
DAZN insieme allo sport offre anche la visione dei contenuti di Warner Bros. Discovery su Nove, Real Time e DMAX oltre ai nuovi canali di Eurosport. Scopri l'offerta dell'app di streaming
DAZN di recente ha ampliato la sua offerta aggiungendo allo sport anche nuovi contenuti di intrattenimento con una sezione dedicata ai canali di Warner Bros. Discovery.
Per non perdervi i maggiori eventi sportivi del 2026, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri interessi.
Nella sezione TV Live dell’app di DAZN potete guardare in diretta canali come Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel. I contenuti sono disponibili gratuitamente ai nuovi e già clienti della piattaforma di streaming dallo scorso dicembre ma non è chiaro se per continuare ad accedere a questi canali in futuro bisognerà attivare un piano specifico.
Oltre ai contenuti di Warner Bros. Discovery, all’offerta di DAZN si sono aggiunti ache i nuovi canali di Eurosport (3,4,5 e 6), che per un periodo iniziale sono stati disponibili per tutti gli abbonati al servizio di streaming. Oggi, invece, i canali di Eurosport non inclusi negli abbonamenti DAZN Goal e MyClubPass.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Goal
|
|
|DAZN MyClubPass
|
|
|DAZN Full
|
|
|DAZN Family
|
|
Se non siete ancora clienti di DAZN potete scegliere tra i seguenti abbonamenti:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Se non già inclusa nel piano, dall’area “Il mio Account” potete attivare l’opzione per un “utente aggiuntivo” al costo di 25 euro al mese per avere la visione in contemporanea su 2 disposititi collegati a reti Internet differenti.
DAZN Goal include:
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
In alternativa potete attivare una delle offerte di TIMVISION con DAZN incluso, che non solo vi permettono di accedere con un solo abbonamento ad altre popolari piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ ma anche di risparmiare oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo uno dei servizi sopracitati potrete continuare a utilizzare il vostro account senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, salvo proroghe, entro il 12/1/26. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Chi non fosse pienamente soddisfatto della propria offerta ha poi la possibilità di passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: