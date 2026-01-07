Non solo sport su DAZN: gli abbonamenti ora includono anche i contenuti Discovery

DAZN
di Matteo Testa

DAZN insieme allo sport offre anche la visione dei contenuti di Warner Bros. Discovery su Nove, Real Time e DMAX oltre ai nuovi canali di Eurosport. Scopri l'offerta dell'app di streaming

In 30 sec.
L'offerta di DAZN a gennaio 2026
  1. Nella sezione Live TV dell'app sono disponibili i canali Nove, Real Time, DMAX oltre a Eurosport 3,4,5 e 6
  2. Gli abbonamenti sono a partire da 13,99 €/mese
DAZN di recente ha ampliato la sua offerta aggiungendo allo sport anche nuovi contenuti di intrattenimento con una sezione dedicata ai canali di Warner Bros. Discovery.

Per non perdervi i maggiori eventi sportivi del 2026, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri interessi.

Confronta le offerte TV »

DAZN con i contenuti di Warner Bros. Discovery e i canali di Eurosport

Nella sezione TV Live dell’app di DAZN potete guardare in diretta canali come Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel. I contenuti sono disponibili gratuitamente ai nuovi e già clienti della piattaforma di streaming dallo scorso dicembre ma non è chiaro se per continuare ad accedere a questi canali in futuro bisognerà attivare un piano specifico.

Oltre ai contenuti di Warner Bros. Discovery, all’offerta di DAZN si sono aggiunti ache i nuovi canali di Eurosport (3,4,5 e 6), che per un periodo iniziale sono stati disponibili per tutti gli abbonati al servizio di streaming. Oggi, invece, i canali di Eurosport non inclusi negli abbonamenti DAZN Goal e MyClubPass.

DAZN, le offerte tra cui scegliere a gennaio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti
DAZN Full
  • 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 359 €/anno
 
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline
DAZN Family
  • 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 599 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline

Se non siete ancora clienti di DAZN potete scegliere tra i seguenti abbonamenti:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Se non già inclusa nel piano, dall’area “Il mio Account” potete attivare l’opzione per un “utente aggiuntivo” al costo di 25 euro al mese per avere la visione in contemporanea su 2 disposititi collegati a reti Internet differenti.

DAZN Goal include:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • FA Cup
  • il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FIFA+

Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BTK
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FA CUP
  • FIFA+
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • il tennis con Roland Garros e Australian Open
  • volley, golf e ciclismo
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento
  • Paddy Power World Darts Championship 2025
  • Eurosport 1 e 2

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a gennaio 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi
TIMVISION Family S/M/L
  • a partire da 7 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese
  • a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION con DAZN e Prime
  • 29,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Full
  • 49,99 €/mese per 6 mesi, poi 59,99 €/mese con DAZN Family
  • 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole
  • 29,99 €/mese con MyClubPass
  • fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Gold/Plus
  • 39,99 €/mese per 6 mesi, poi 44,99 €/mese con DAZN Full
  • 59,99 €/mese per 6 mesi, poi 69,99 €/mese con DAZN Family
  • 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full o Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

In alternativa potete attivare una delle offerte di TIMVISION con DAZN incluso, che non solo vi permettono di accedere con un solo abbonamento ad altre popolari piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ ma anche di risparmiare oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo uno dei servizi sopracitati potrete continuare a utilizzare il vostro account senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, salvo proroghe, entro il 12/1/26. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:

TIMVISION con DAZN e Prime

  • TIMVISION
  • DAZN (Full/Family/MyClubPass)
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

  • 29,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro
  • 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro
  • 29,99 euro al mese con DAZN MyClubPass pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate.
  • 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION con DAZN »

TIMVISION Family S/M/L

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

  • 7 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro
  • 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

  • 10 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
  • 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

  • 12 euro al mese per 6 mesi, poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro
  • 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION Family »

TIMVISION Gold/Gold Plus

  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

  • 39,99 euro al mese per 6 mesi, poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro
  • 59,99 euro al mese per 6 mesi, poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro
  • 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Chi non fosse pienamente soddisfatto della propria offerta ha poi la possibilità di passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
