L’offerta fibra di Iliad è scaduta il 30 dicembre 2025 e si è poi rinnovata a partire dal pomeriggio dello stesso giorno con alcune novità. Resta invece ancora valido lo sconto per i clienti convergenti che hanno attiva insieme alla rete fissa anche un’offerta di telefonia mobile dell’operatore low cost che soddisfa alcune precise caratteristiche.

Iliad: prezzo e caratteristiche delle offerte fibra a gennaio 2026

Offerte fibra di Iliad IliadBox IliadBox Super Costi 26,99 €/mese

22,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

giornali e riviste su Cafeyn navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

L’offerta fibra di Iliad include una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) potenziata dalla tecnologia EPON (Ethernet Passive Optical Network) in alcune alcune aree di Milano, Torino e Bologna. La rete fissa dell’operatore low cost è stata premiata nel 2024 come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Per attivare la promozione dovete prima collegarvi al sito di Iliad e poi cliccare su “Fibra” > “Scopri” in corrispondenza del box riferito alla soluzione che preferite.

IliadBox fino al 30 dicembre 2025 costava 25,99 euro al mese per sempre. Oggi invece il canone mensile è di 26,99 euro al mese per sempre ma l’aumento di prezzo è stato compensato dall’aver incluso un abbonamento a Cafeyn per aver sempre a portata di mano e disponibili online migliaia di giornali e riviste. L’offerta oltre al suddetto servizio avete quindi inclusi anche:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum.

Il canone mensile scende però a 22,99 euro al mese per sempre se si ha attivo contestualmente un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26.

Dopo aver verificato la copertura, dovrete effettuare la registrazione inserendo alcuni dati personali e un documento in corso di validità tra carta d’identità, patente o passaporto. In alternativa potete verificare gratis la copertura anche sul comparatore di SOStariffe.it.

Se volete mantenere il vostro numero fisso dovrete rispondere “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?” per richiede la portabilità ad Iliad. Fatto questo potrete quindi scegliere un numero temporaneo da utilizzare in attesa del completamento del trasferimento. Dovete poi inserire il codice di migrazione composto da 15.19 caratteri che trovate nell’ultima bolletta del vostro attuale operatore.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Iliad vi richiederà di corrispondere il contributo per l’attivazione con carta di pagamento per completare la registrazione. Riceverete quindi un’email di conferma dell’acquisto e le credenziali per accedere all’Area Personale sul sito e app Iliad per gestire la nuova linea. Entro pochi giorni verrete rincontattati dall’operatore low cost via SMS o una chiamata per fissare l’appuntamento per l’installazione della linea fissa. Durante l’intervento è possibile richiedere, se previsti dal partner tecnico, servizi aggiuntivi come il ribaltamento prese o il prolungamento ottico.

Il modem IliadBox Wi-Fi 7 si può spegnere senza staccare la spina grazie al pulsante ON/OFF e con la modalità Sleeping è in grado di ridurre il consumo di energia elettrica.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi abbinare alla linea altre 4 SIM dell’operatore low cost di amici e parenti per ottenere tutti fino a 600 GB in 5G alla massima velocità e 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk.

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Non avete invece incluso l’abbonamento a Cafeyn. Il prezzo è di 34,99 euro al mese o 29,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Nel secondo caso l’offerta convergente ha un costo totale a partire da 39,98 euro al mese.

Vi ricordiamo poi che i cleinti di Iliad per la fibra possono partecipare a un concorso che più volte al mese mette in palio i biglietti VIP con hospitality per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A ed entro il 31/3/26 anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.



Le offerte mobile di Iliad per avere la fibra scontata a gennaio 2026

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB extra in Ue TOP 3oo Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB extra in Ue

Se non siete ancora clienti di Iliad per il mobile, ma volete accedere allo sconto sulla rete fissa, attualmente sono ancora disponibili le sue offerte 5G della famiglia TOP Plus. Al momento dell’attivazione dovete fare attenzione a selezionare il pagamento automatico.

Vi ricordiamo che le tariffe per il mobile di Iliad sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Quando volete potete cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore, oppure recedere senza costi aggiuntivi o penali.

Se arrivate da un altro operatore e non volete perdere il numero di telefono dovete fare richiesta a Iliad di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost vi permette poi di acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Entrambe le promozioni, salvo proroghe, sono disponibili solo fino alle 15.00 del 15/1/26. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis.

I clienti di Iliad navigano in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Per le offerte 5G, invece, è prevista una velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in oltre 7.000 Comuni.

L’integrazione della tecnologia VoLTE consente di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Iliad blocca in automatico la connessione quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte. Attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” potete però riprendere a navigare quando volete al costo di 90 cent ogni 100 MB. Superata invece la soglia di traffico dati prevista per il roaming in Ue, viene applicata la tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano, è prevista la tariffazione base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

