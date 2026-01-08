Con le nuove offerte 5G CoopVoce potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G alla massima velocità a meno di 10 euro al mese . Attenzione, però, perché c'è una scadenza. Scopri come attivarle

CoopVoce oggi 8 gennaio 2026 ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mercato del 5G, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto annunciato. Il lancio delle prime offerte 5G CoopVoce arriva a seguito dell’accordo siglato a settembre dell’anno scorso che ha reso Vodafone il suo partner di rete esclusivo sul territorio italiano e ha quindi sancito l’addio all’infrastruttura di TIM.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le nuove offerte 5G CoopVoce con quelle degli altri principali operatori e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo. Vi basta quindi cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare l’offerta giusta.

Nuove offerte 5G CoopVoce: prezzo e caratteristiche a gennaio 2026

Offerte 5G di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte Turbo 200 7,90 €/mese per sempre

Attivazione inclusa minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Turbo 400 9,90 €/mese per sempre

Attivazione inclusa minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

Le nuove offerte 5G CoopVoce sono entrambe senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost anche in questo caso assicura che non effettuerà rimodulazioni in futuro e per questo il prezzo è fisso per sempre. Se avete uno smartphone compatibile, potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Avete poi la possibilità di effettuare più comodatamente la verifica dell’identità tramite SPID.

Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le nuove offerte 5G CoopVoce che trovate descritte in seguito, salvo proroghe, sono disponibili solo fino al 4/2/26:

Turbo 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

minuti illimitati e 1000 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che si sono aggiornate a partire dall’1/1/26. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Per entrambe le offerte l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete ritirarla personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. In assenza di copertura in 5G, potrete navigare in 4G fino a 150 Mbps in download.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Attualmente non è disponibile un’opzione che permette ai già clienti di passare al 5G senza cambiare offerta.

Un’altra offerta interessante di CoopVoce si chiama EVO 30 ed include minuti illimitati e 1000 SMS più 30 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di permanenza all’estero, in seguito sono previsti 15 GB al mese in Europa. Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM.

Attiva EVO 30 di CoopVoce »

Alcune offerte 5G alternative a gennaio 2026

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 5 0 GB in 4G fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Very 5,99 di Very Mobile

5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis ho. 6,95 di ho. Mobile

6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Anche altri operatori low cost hanno reso disponibile nel corso del tempo le proprie offerte 5G, portando così a un abbassamento del prezzo medio per accedere a questa tecnologia. Oggi con meno di 9 euro al mese potete avere un piano con inclusi minuti illimitati e fino 200 GB in 5G anche alla massima velocità. Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone 7,38 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui dovrete aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La SIM e spedizione sono gratis. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/1/26.

Al costo di 3 euro al mese potete poi attivare l’opzione 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Dal primo gennaio è diventato ufficiale il passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis, potete aggiungere l’opzione 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Attiva Super Mobile Smart »

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione Very Full Speed per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro l’8/1/26, ma con primo mese gratis.

ho. 6,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Al costo di 1,29 euro al mese potete aggiungere l’opzione ho. Il Turbo per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura è prevista una connessione in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Attiva ho. 6,95 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

Le prestazioni previste per la navigazione su Internet sono le stesse delle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico