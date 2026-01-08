Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026

Conti Correnti
di Davide Raia

Il Conto Remunerato di CA Auto Bank rappresenta un’opzione molto interessante per i risparmiatori alla ricerca di un conto online in grado di garantire un buon rendimento. Per il primo trimestre del 2026, infatti, i nuovi clienti che scelgono CA Auto Bank hanno la possibilità di ottenere interessi al 3,3%. Andiamo a scoprire i dettagli sulla promo.

In 30 sec.
  • il Conto Remunerato di CA Auto Bank offre interessi al 3,3% sulla giacenza senza vincoli
  • la promozione è valida fino a fine marzo 2026
  • con il conto deposito abbinato è possibile ottenere interessi al 2,9% per 60 mesi per un deposito svincolabile
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026

CA Auto Bank, istituto parte del Gruppo Crédit Agricole, mette a disposizione dei risparmiatori il Conto Remunerato. Si tratta di un conto corrente online che, in via promozionale, garantisce interessi al 3,3% fino al 31 marzo 2026 sulla giacenza non vincolata. Per accedere alla promo è sufficiente aprire il conto seguendo una veloce procedura online, accessibile tramite il box qui di sotto, e utilizzare il codice promo CR33XMAS.

C’è tempo fino al 12 gennaio. Non è necessario l’accredito di stipendio e non ci sono vincoli. I clienti che scelgono il Conto Remunerato di CA Auto Bank hanno la possibilità anche di aprire il conto deposito svincolabile che, impostando il Conto Remunerato come conto di appoggio, garantisce interessi al 2,9% per 60 mesi con liquidazione trimestrale.

Apri qui il Conto di CA Auto Bank»

Ricordiamo, in ogni caso, che i risparmiatori alla ricerca di un conto in grado di offrire un buon guadagno netto hanno la possibilità di valutare le offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it e poi aprire un nuovo conto deposito. In questo momento, è possibile ottenere fino al 4% per depositi a breve termine (6 mesi) e fino al 3,5% per depositi a lungo termine (da 36 mesi).

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Le caratteristiche del Conto Remunerato di CA Auto Bank

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CA AUTO BANK
1. Il conto corrente non ha costi
2. C’è una remunerazione del 3,3% fino a fine marzo 2026
3. Con il conto deposito abbinato è possibile ottenere fino al 2,9% per 60 mesi senza vincoli

Il Conto Remunerato di CA Auto Bank è un’ottima soluzione per tutti i risparmiatori. Si tratta di un conto a canone zero che include la carta di debito internazionale, disponibile in versione virtuale (con compatibilità Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay) e con canone zero, oltre ai bonifici ordinari e istantanei senza commissioni. Da segnalare che i clienti CA Auto Bank che richiedono una carta di credito (a canone zero) e scelgono di addebitare le spese sul Conto Remunerato potranno beneficiare dell’esenzione dell’imposta di bollo sull’estratto conto, se dovuta, per un risparmio potenziale di 2 euro al mese.

Il prodotto di CA Auto Bank garantisce due opzioni di guadagno per i nuovi clienti:

  • con il codice CR33XMAS da inserire al momento dell’apertura, il conto offre un rendimento del 3,3% sulla giacenza libera fino al 31 marzo 2026 (poi 0,5%)
  • impostando il Conto Remunerato come conto di appoggio del conto deposito (che potrà essere aperto direttamente online) sarà possibile accedere a un deposito svincolabile con varie opzioni di vincolo; la soluzione più vantaggiosa è quella con un deposito di 60 mesi che garantisce interessi al 2,9% con liquidazione trimestrale

I dati sugli interessi citati in precedenza si riferiscono al tasso annuo lordo.

Per aprire il conto corrente di CA Auto Bank è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Apri qui il Conto di CA Auto Bank»

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026
Internet Casa
angle-right
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas
Energia
angle-right
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Nuove offerte 5G CoopVoce: fino a 400 GB alla massima velocità a meno di 10 euro al mese
CoopVoce
angle-right
Iliad cambia la sua offerta fibra: ecco tutte le novità
Iliad
angle-right
Non solo sport su DAZN: gli abbonamenti ora includono anche i contenuti Discovery
DAZN
angle-right
Luce e gas: come cambia il bonus bollette nel 2026
Energia
angle-right
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026
Energia
angle-right
Rimodulazioni tariffarie nel mobile: gli aumenti previsti nel 2026 e le alternative più convenienti
Telefonia Mobile
angle-right
Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.