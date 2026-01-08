- il Conto Remunerato di CA Auto Bank offre interessi al 3,3% sulla giacenza senza vincoli
- la promozione è valida fino a fine marzo 2026
- con il conto deposito abbinato è possibile ottenere interessi al 2,9% per 60 mesi per un deposito svincolabile
Il Conto Remunerato di CA Auto Bank rappresenta un’opzione molto interessante per i risparmiatori alla ricerca di un conto online in grado di garantire un buon rendimento. Per il primo trimestre del 2026, infatti, i nuovi clienti che scelgono CA Auto Bank hanno la possibilità di ottenere interessi al 3,3%. Andiamo a scoprire i dettagli sulla promo.
CA Auto Bank, istituto parte del Gruppo Crédit Agricole, mette a disposizione dei risparmiatori il Conto Remunerato. Si tratta di un conto corrente online che, in via promozionale, garantisce interessi al 3,3% fino al 31 marzo 2026 sulla giacenza non vincolata. Per accedere alla promo è sufficiente aprire il conto seguendo una veloce procedura online, accessibile tramite il box qui di sotto, e utilizzare il codice promo CR33XMAS.
C’è tempo fino al 12 gennaio. Non è necessario l’accredito di stipendio e non ci sono vincoli. I clienti che scelgono il Conto Remunerato di CA Auto Bank hanno la possibilità anche di aprire il conto deposito svincolabile che, impostando il Conto Remunerato come conto di appoggio, garantisce interessi al 2,9% per 60 mesi con liquidazione trimestrale.
Ricordiamo, in ogni caso, che i risparmiatori alla ricerca di un conto in grado di offrire un buon guadagno netto hanno la possibilità di valutare le offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it e poi aprire un nuovo conto deposito. In questo momento, è possibile ottenere fino al 4% per depositi a breve termine (6 mesi) e fino al 3,5% per depositi a lungo termine (da 36 mesi).
|3 MOTIVI PER SCEGLIERE CA AUTO BANK
|1.
|Il conto corrente non ha costi
|2.
|C’è una remunerazione del 3,3% fino a fine marzo 2026
|3.
|Con il conto deposito abbinato è possibile ottenere fino al 2,9% per 60 mesi senza vincoli
Il Conto Remunerato di CA Auto Bank è un’ottima soluzione per tutti i risparmiatori. Si tratta di un conto a canone zero che include la carta di debito internazionale, disponibile in versione virtuale (con compatibilità Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay) e con canone zero, oltre ai bonifici ordinari e istantanei senza commissioni. Da segnalare che i clienti CA Auto Bank che richiedono una carta di credito (a canone zero) e scelgono di addebitare le spese sul Conto Remunerato potranno beneficiare dell’esenzione dell’imposta di bollo sull’estratto conto, se dovuta, per un risparmio potenziale di 2 euro al mese.
Il prodotto di CA Auto Bank garantisce due opzioni di guadagno per i nuovi clienti:
I dati sugli interessi citati in precedenza si riferiscono al tasso annuo lordo.
Per aprire il conto corrente di CA Auto Bank è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.
