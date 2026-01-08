Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas

Energia
di Davide Raia

Il mercato all’ingrosso dell’energia è in costante evoluzione. Per “tenere traccia” dell’andamento delle quotazioni dell’elettricità e del gas naturale è utile monitorare il valore medio mensile degli indici del mercato all’ingrosso che, in Italia, sono il PUN per la luce e il PSV per il gas. Andiamo a verificare quali sono gli ultimi valori disponibili e i trend principali del mercato.

In 30 sec.
  • il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili per luce e gas all'ingrosso
  • questo trend va avanti da alcuni mesi
  • per i consumatori è un buon momento per bloccare il prezzo e ridurre le bollette
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas

Per ridurre le bollette di luce e gas è necessario ridurre al minimo possibile il costo dell’energia. Farlo è possibile, grazie soprattutto alle migliori offerte del Mercato Libero. Bisogna, però, tenere in considerazione l’andamento del mercato all’ingrosso che può avere un impatto diretto sui costi al dettaglio.

Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili o in calo per luce e gas.  Di conseguenza, può essere un buon momento per bloccare il prezzo ed evitare possibili rincari, come avvenuto nell’inverno del 2025 quando i prezzi hanno raggiunto un picco nel mese di febbraio.

Per scoprire le offerte giuste e bloccare i prezzi basta consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Caricando una copia della propria bolletta digitale oppure stimando il proprio consumo annuo con il tool integrato sarà possibile individuare le offerte giuste da attivare per ridurre le bollette.

Scopri qui le offerte luce e gas »

I prezzi aggiornati dell’energia all’ingrosso

3 COSE DA SAPERE SUL COSTO DELL’ENERGIA ALL’INGROSSO
1. Il costo dell’energia all’ingrosso cambia ogni giorno: per questo si considera la media mensile
2. Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili per luce e gas
3. Per i consumatori è un buon momento per bloccare il prezzo dell’energia

Il prezzo all’ingrosso cambia ogni giorno. Per ottenere un parametro rilevante, quindi, si considera il valore medio mensile. L’ultimo dato disponibile, quindi, è quello di dicembre 2025.

Ecco come si è chiuso il 2025 per il PUN e il PSV:

  • 0,115 €/kWh per la luce (PUN)
  • 0,327 €/Smc per il gas (PSV)

Questi valori sono in linea con quelli dei mesi precedenti, soprattutto per quanto riguarda il PUN mentre il PSV risulta in leggero calo, con il mese di dicembre 2025 che ha evidenziato il valore minimo dell’anno appena terminato. Si tratta di condizioni tutto sommato molto favorevoli per gli utenti (anche se i dati pre-crisi sono ancora lontani).

Lo scorso anno, ricordiamo, nel corso del mese di febbraio 2025 si è registrato un vero e proprio picco dei costi dell’energia, con il PUN che toccò quota 0,15 €/kWh e il PSV che arrivò a 0,56 €/Smc. Per questo motivo, è sempre molto importante monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi all’ingrosso e valutare la possibilità di bloccare il costo scegliendo offerte a prezzo fisso.

Le offerte luce e gas a prezzo fisso di gennaio 2026

Nel corso del mese di gennaio 2026 è possibile scegliere su diverse offerte a prezzo fisso molto vantaggiose. Consultando le proposte disponibili su SOStariffe.it è possibile notare che le offerte più vantaggiose consentono di bloccare il prezzo dell’energia (per almeno un anno ma si può arrivare anche a 10 anni) fino a:

  • 0,1 €/kWh per la luce
  • 0,35 €/Smc per il gas

Per scoprire le promo migliori basta premere sul box qui di sotto. Per ottenere preventivi su misura è sufficiente caricare una versione digitale dell’ultima bolletta oppure inserire il dato sul consumo annuo (riportato in bolletta oppure stimabile con il tool integrato).

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026
Internet Casa
angle-right
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas
Energia
angle-right
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Nuove offerte 5G CoopVoce: fino a 400 GB alla massima velocità a meno di 10 euro al mese
CoopVoce
angle-right
Iliad cambia la sua offerta fibra: ecco tutte le novità
Iliad
angle-right
Non solo sport su DAZN: gli abbonamenti ora includono anche i contenuti Discovery
DAZN
angle-right
Luce e gas: come cambia il bonus bollette nel 2026
Energia
angle-right
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026
Energia
angle-right
Rimodulazioni tariffarie nel mobile: gli aumenti previsti nel 2026 e le alternative più convenienti
Telefonia Mobile
angle-right
Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.