Il mercato all’ingrosso dell’energia è in costante evoluzione. Per “tenere traccia” dell’andamento delle quotazioni dell’elettricità e del gas naturale è utile monitorare il valore medio mensile degli indici del mercato all’ingrosso che, in Italia, sono il PUN per la luce e il PSV per il gas. Andiamo a verificare quali sono gli ultimi valori disponibili e i trend principali del mercato.

Per ridurre le bollette di luce e gas è necessario ridurre al minimo possibile il costo dell’energia. Farlo è possibile, grazie soprattutto alle migliori offerte del Mercato Libero. Bisogna, però, tenere in considerazione l’andamento del mercato all’ingrosso che può avere un impatto diretto sui costi al dettaglio.

Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili o in calo per luce e gas. Di conseguenza, può essere un buon momento per bloccare il prezzo ed evitare possibili rincari, come avvenuto nell’inverno del 2025 quando i prezzi hanno raggiunto un picco nel mese di febbraio.

Per scoprire le offerte giuste e bloccare i prezzi basta consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Caricando una copia della propria bolletta digitale oppure stimando il proprio consumo annuo con il tool integrato sarà possibile individuare le offerte giuste da attivare per ridurre le bollette.

I prezzi aggiornati dell’energia all’ingrosso

3 COSE DA SAPERE SUL COSTO DELL’ENERGIA ALL’INGROSSO 1. Il costo dell’energia all’ingrosso cambia ogni giorno: per questo si considera la media mensile 2. Il 2025 si è chiuso con quotazioni stabili per luce e gas 3. Per i consumatori è un buon momento per bloccare il prezzo dell’energia

Il prezzo all’ingrosso cambia ogni giorno. Per ottenere un parametro rilevante, quindi, si considera il valore medio mensile. L’ultimo dato disponibile, quindi, è quello di dicembre 2025.

Ecco come si è chiuso il 2025 per il PUN e il PSV:

0,115 €/kWh per la luce ( PUN )

per la luce ( ) 0,327 €/Smc per il gas (PSV)

Questi valori sono in linea con quelli dei mesi precedenti, soprattutto per quanto riguarda il PUN mentre il PSV risulta in leggero calo, con il mese di dicembre 2025 che ha evidenziato il valore minimo dell’anno appena terminato. Si tratta di condizioni tutto sommato molto favorevoli per gli utenti (anche se i dati pre-crisi sono ancora lontani).

Lo scorso anno, ricordiamo, nel corso del mese di febbraio 2025 si è registrato un vero e proprio picco dei costi dell’energia, con il PUN che toccò quota 0,15 €/kWh e il PSV che arrivò a 0,56 €/Smc. Per questo motivo, è sempre molto importante monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi all’ingrosso e valutare la possibilità di bloccare il costo scegliendo offerte a prezzo fisso.

Le offerte luce e gas a prezzo fisso di gennaio 2026

Nel corso del mese di gennaio 2026 è possibile scegliere su diverse offerte a prezzo fisso molto vantaggiose. Consultando le proposte disponibili su SOStariffe.it è possibile notare che le offerte più vantaggiose consentono di bloccare il prezzo dell’energia (per almeno un anno ma si può arrivare anche a 10 anni) fino a:

0,1 €/kWh per la luce

per la luce 0,35 €/Smc per il gas

Per scoprire le promo migliori basta premere sul box qui di sotto. Per ottenere preventivi su misura è sufficiente caricare una versione digitale dell’ultima bolletta oppure inserire il dato sul consumo annuo (riportato in bolletta oppure stimabile con il tool integrato).

