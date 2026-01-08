Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

A marzo è prevista una nuova rimodulazione WindTre che comporterà l'aumento di 2 euro al mese del canone per alcune offerte per la rete fissa. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali

In 30 sec.
Rimodulazioni WindTre: le novità di gennaio 2026
  1. Dall'1/3/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2 €/mese
  2. Entro il 28/2/26 potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
  3. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte fibra
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026

Brutte notizie per alcuni clienti di rete fissa di WindTre. L’operatore tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico di dicembre 2025 ha annunciato l’aumento di 2 euro al mese del canone della loro offerta a partire dall’1/3/26. La rimodulazione WindTre è stata motivata dalla “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e con la necessità “continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“.

Come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro un 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Scopri le offerte fibra »

Rimodulazione WindTre per i clienti fisso: cosa cambia a marzo 2026

Rimodulazioni WindTre per clienti fisso Dettagli
Cosa cambia dal primo marzo 2026?
  • il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2 €/mese
Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 28/2/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità:

  • online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso
  • raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI
  • PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it
  • Servizio Clienti al numero 159
  • negozi di WindTre

Chi non intende accettare la rimodulazione WindTre ha tempo fino al 28/2/26 per effettuare la richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

  • raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI
  • PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it
  • chiamando il Servizio Clienti al 159
  • nei punti vendita WindTre
  • online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

WindTre ricorda che se all’offerta è associato l’acquisto a rate di un prodotto in corso di vigenza (modem, telefono, etc.), nella richiesta di recesso o prima di passare ad altro operatore si può decidere di corrispondere le rate residue in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicaziione inviata.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Offerte fibra al giusto prezzo a gennaio 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi
Plenitude Fibra
  • 16,90 €/mese per 36 mesi
  • Attivazione a 39
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • modem di ultima generazione
  • 3 mesi di DAZN MyClubPass entro l’11/1/26
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • bonus in bolletta di 80 € per 6 mesi
Sky WiFi
  • 25,90 €/mese per 12 mesi
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV
  • Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV + 19 € per Sky Smart con offerta TV
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV a 7 €/mese per 18 mesi
  • Sky TV + Sky Sport/Sky Cinema a 15 €/mese per 18 mesi
IliadBox di Iliad
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • abbonamento a Cafeyn
Fastweb Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G
  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
Casa Start di Vodafone
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo con meno di 28 euro al mese potete avere una connessione senza limiti alla massima velocità e tanti altri servizi inclusi:

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 3 mesi di DAZN MyClubPass entro l’11/1/26

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas con Optima fino all’8/2/26, salvo proroghe.

Potete poi aggiungere Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Sky WiFi

  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro. Il prezzo scende a 20,90 euro al mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Sky Wi-Fi »

Per chi aggiunge alla fibra un abbonamento alla pay TV il prezzo per la rete fissa è di 20,90 euro al mese per 18 mesi potendo scegliere tra i seguenti pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese
  • Sky + Sky Sport a 15 euro al mese
  • Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese

In questo caso l’offerta è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.

IliadBox di Iliad

  • connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • quotidiani e riviste su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 26/2/26.

Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre abbinando alla fibra un piano mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fibra più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Fastweb Casa Start

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

  • Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese
  • Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Con Infinito Insieme potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026
Internet Casa
angle-right
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas
Energia
angle-right
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Nuove offerte 5G CoopVoce: fino a 400 GB alla massima velocità a meno di 10 euro al mese
CoopVoce
angle-right
Iliad cambia la sua offerta fibra: ecco tutte le novità
Iliad
angle-right
Non solo sport su DAZN: gli abbonamenti ora includono anche i contenuti Discovery
DAZN
angle-right
Luce e gas: come cambia il bonus bollette nel 2026
Energia
angle-right
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026
Energia
angle-right
Rimodulazioni tariffarie nel mobile: gli aumenti previsti nel 2026 e le alternative più convenienti
Telefonia Mobile
angle-right
Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.