A marzo è prevista una nuova rimodulazione WindTre che comporterà l'aumento di 2 euro al mese del canone per alcune offerte per la rete fissa. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
Brutte notizie per alcuni clienti di rete fissa di WindTre. L’operatore tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico di dicembre 2025 ha annunciato l’aumento di 2 euro al mese del canone della loro offerta a partire dall’1/3/26. La rimodulazione WindTre è stata motivata dalla “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e con la necessità “continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“.
Come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro un 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.
|Rimodulazioni WindTre per clienti fisso
|Dettagli
|Cosa cambia dal primo marzo 2026?
|
|Come recedere dall’offerta fisso senza penali?
|
Entro il 28/2/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità:
Chi non intende accettare la rimodulazione WindTre ha tempo fino al 28/2/26 per effettuare la richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:
WindTre ricorda che se all’offerta è associato l’acquisto a rate di un prodotto in corso di vigenza (modem, telefono, etc.), nella richiesta di recesso o prima di passare ad altro operatore si può decidere di corrispondere le rate residue in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicaziione inviata.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
|Plenitude Fibra
|
|
|Super Casa Smart di Optima
|
|
|Sky WiFi
|
|
|
IliadBox di Iliad
|
|
|Fastweb Casa Start
|
|
|Casa Start di Vodafone
|
|
Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo con meno di 28 euro al mese potete avere una connessione senza limiti alla massima velocità e tanti altri servizi inclusi:
L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas con Optima fino all’8/2/26, salvo proroghe.
Potete poi aggiungere Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro. Il prezzo scende a 20,90 euro al mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV e il contributo per l’attivazione è gratis.
Per chi aggiunge alla fibra un abbonamento alla pay TV il prezzo per la rete fissa è di 20,90 euro al mese per 18 mesi potendo scegliere tra i seguenti pacchetti:
In questo caso l’offerta è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.
L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 26/2/26.
Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre abbinando alla fibra un piano mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fibra più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.
Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
All’offerta fibra potete anche aggiungere:
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
Il prezzo scende a 23,95 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Con Infinito Insieme potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Casa Start per clienti mobile »