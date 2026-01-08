Brutte notizie per alcuni clienti di rete fissa di WindTre. L’operatore tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico di dicembre 2025 ha annunciato l’aumento di 2 euro al mese del canone della loro offerta a partire dall’1/3/26. La rimodulazione WindTre è stata motivata dalla “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e con la necessità “continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“.

Come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro un 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Scopri le offerte fibra »

Rimodulazione WindTre per i clienti fisso: cosa cambia a marzo 2026

Rimodulazioni WindTre per clienti fisso Dettagli Cosa cambia dal primo marzo 2026? il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2 €/mese Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 28/2/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso

raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al numero 159

negozi di WindTre

Chi non intende accettare la rimodulazione WindTre ha tempo fino al 28/2/26 per effettuare la richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

WindTre ricorda che se all’offerta è associato l’acquisto a rate di un prodotto in corso di vigenza (modem, telefono, etc.), nella richiesta di recesso o prima di passare ad altro operatore si può decidere di corrispondere le rate residue in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicaziione inviata.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra al giusto prezzo a gennaio 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 16,90 €/mese per 36 mesi

Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro l’11/1/26 Super Casa Smart di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero bonus in bolletta di 80 € per 6 mesi Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi

20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV

per nuovi clienti con offerta TV Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV + 19 € per Sky Smart con offerta TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 7 €/mese per 18 mesi

a 7 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport/Sky Cinema a 15 €/mese per 18 mesi IliadBox di Iliad

26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

abbonamento a Cafeyn Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato

Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo con meno di 28 euro al mese potete avere una connessione senza limiti alla massima velocità e tanti altri servizi inclusi:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro l’11/1/26

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas con Optima fino all’8/2/26, salvo proroghe.

Potete poi aggiungere Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Sky WiFi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro. Il prezzo scende a 20,90 euro al mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Sky Wi-Fi »

Per chi aggiunge alla fibra un abbonamento alla pay TV il prezzo per la rete fissa è di 20,90 euro al mese per 18 mesi potendo scegliere tra i seguenti pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese

a 7 euro al mese Sky + Sky Sport a 15 euro al mese

a 15 euro al mese Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese

In questo caso l’offerta è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

quotidiani e riviste su Cafeyn

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 26/2/26.

Il prezzo scende a 22,99 euro al mese per sempre abbinando alla fibra un piano mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fibra più mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Con Infinito Insieme potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas notizia successiva »