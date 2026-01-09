È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN : con la promo flash che terminerà il prossimo 12 gennaio 2026, infatti, è possibile accedere al piano Full a prezzo scontato per 6 mesi (in modo da seguire tutta la seconda parte del campionato di Serie A) e senza vincoli . Ecco tutti i dettagli.

DAZN Full è in offerta flash: tutta la Serie A e molto altro in sconto per 6 mesi senza vincoli

Tra le offerte DAZN di oggi c’è spazio anche per una promo flash, valida per tutti i nuovi clienti e anche per gli ex clienti ma solo fino al prossimo 12 gennaio 2026. Grazie a questa promo, il piano Full è disponibile a meno di 30 euro al mese per 6 mesi, con la versione mensile senza vincoli (è possibile disattivare il rinnovo con 30 giorni di preavviso). Il piano Full, ricordiamo, permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti disponibili su DAZN.

L’offerta in questione è disponibile tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di DAZN

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DAZN 1. Il piano in offerta è DAZN Full che garantisce un accesso completo a tutti i contenuti 2. Il costo è ridotto fino a 29,99 euro al mese per 6 mesi 3. Non ci sono vincoli: è possibile interrompere l’abbonamento con 30 giorni di preavviso

La promozione in corso riguarda il piano DAZN Full ovvero l’abbonamento che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma di streaming, comprese le partite di Serie A e di Serie B oltre agli altri sport e ai contenuti Eurosport.

Questo piano viene normalmente proposto con un prezzo di 44,99 euro al mese. In via promozionale, però, DAZN Full è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 29,99 euro al mese per i primi 6 mesi.

La versione in offerta è quella con il piano mensile senza vincoli di rinnovo. Di conseguenza, in qualsiasi momento, è possibile richiedere la disdetta dell’abbonamento, dando però un preavviso di 30 giorni.

L’offerta consente l’accesso a tutti i contenuti da due dispositivi che dovranno però utilizzare la stessa connessione a Internet. Al momento, solo il piano Full di DAZN viene proposto in sconto mentre tutte le altre versioni (Sports, Goal, MyClubPass e Family) sono attivabili al prezzo di listino.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta TIMVISION con DAZN incluso

Segnaliamo anche un’altra offerta da tenere d’occhio: si tratta di TIMVISION e DAZN. Il bundle che include DAZN Full oltre ad Amazon Prime e Infinity+ è ora disponibile con un prezzo ridotto a 29,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese).

In alterantiva, c’è TIMVISION Gold che prevede un costo di 39,99 euro al mese per 6 mesi (poi 44,99 euro al mese). Questo bundle include anche Netflix e Disney+ (con i piani Standard con pubblicità e con possibilità di passare ai piani senza pubblicità pagando la differenza).

L’offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

