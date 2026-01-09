DAZN Full è in offerta flash: tutta la Serie A e molto altro in sconto per 6 mesi senza vincoli

DAZN
di Davide Raia

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN: con la promo flash che terminerà il prossimo 12 gennaio 2026, infatti, è possibile accedere al piano Full a prezzo scontato per 6 mesi (in modo da seguire tutta la seconda parte del campionato di Serie A) e senza vincoli. Ecco tutti i dettagli.

In 30 sec.
  • DAZN Full è il piano che consente l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresa la Serie A
  • Con la promo flash di oggi è possibile attivare il piano a 29,99 euro al mese per 6 mesi e senza vincoli
  • La promo termina il 12 gennaio 2026
DAZN Full è in offerta flash: tutta la Serie A e molto altro in sconto per 6 mesi senza vincoli

Tra le offerte DAZN di oggi c’è spazio anche per una promo flash, valida per tutti i nuovi clienti e anche per gli ex clienti ma solo fino al prossimo 12 gennaio 2026. Grazie a questa promo, il piano Full è disponibile a meno di 30 euro al mese per 6 mesi, con la versione mensile senza vincoli (è possibile disattivare il rinnovo con 30 giorni di preavviso). Il piano Full, ricordiamo, permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti disponibili su DAZN.

L’offerta in questione è disponibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di DAZN »

Cosa prevede l’offerta di DAZN

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DAZN
1. Il piano in offerta è DAZN Full che garantisce un accesso completo a tutti i contenuti
2. Il costo è ridotto fino a 29,99 euro al mese per 6 mesi
3. Non ci sono vincoli: è possibile interrompere l’abbonamento con 30 giorni di preavviso

La promozione in corso riguarda il piano DAZN Full ovvero l’abbonamento che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma di streaming, comprese le partite di Serie A e di Serie B oltre agli altri sport e ai contenuti Eurosport.

Questo piano viene normalmente proposto con un prezzo di 44,99 euro al mese. In via promozionale, però, DAZN Full è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 29,99 euro al mese per i primi 6 mesi.

La versione in offerta è quella con il piano mensile senza vincoli di rinnovo. Di conseguenza, in qualsiasi momento, è possibile richiedere la disdetta dell’abbonamento, dando però un preavviso di 30 giorni.

L’offerta consente l’accesso a tutti i contenuti da due dispositivi che dovranno però utilizzare la stessa connessione a Internet. Al momento, solo il piano Full di DAZN viene proposto in sconto mentre tutte le altre versioni (Sports, Goal, MyClubPass e Family) sono attivabili al prezzo di listino.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di DAZN »

L’offerta TIMVISION con DAZN incluso

Segnaliamo anche un’altra offerta da tenere d’occhio: si tratta di TIMVISION e DAZN. Il bundle che include DAZN Full oltre ad Amazon Prime e Infinity+ è ora disponibile con un prezzo ridotto a 29,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese).

In alterantiva, c’è TIMVISION Gold che prevede un costo di 39,99 euro al mese per 6 mesi (poi 44,99 euro al mese). Questo bundle include anche Netflix e Disney+ (con i piani Standard con pubblicità e con possibilità di passare ai piani senza pubblicità pagando la differenza).

L’offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di TIMVISION »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Australian Open 2026: dove vederli in TV e streaming
DAZN
angle-right
DAZN Full è in offerta flash: tutta la Serie A e molto altro in sconto per 6 mesi senza vincoli
DAZN
angle-right
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026
Internet Casa
angle-right
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas
Energia
angle-right
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Nuove offerte 5G CoopVoce: fino a 400 GB alla massima velocità a meno di 10 euro al mese
CoopVoce
angle-right
Iliad cambia la sua offerta fibra: ecco tutte le novità
Iliad
angle-right
Non solo sport su DAZN: gli abbonamenti ora includono anche i contenuti Discovery
DAZN
angle-right
Luce e gas: come cambia il bonus bollette nel 2026
Energia
angle-right
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.