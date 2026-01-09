Il 18 gennaio partiranno ufficialmente gli Australian Open 2026 . Scopri dove vedere il torneo e seguire il percorso di Jannick Sinner con le migliori offerte TV e streaming

Gli Australian Open 2026 inizieranno ufficialmente domenica 18 gennaio 2026 per concludersi domenica 1 febbraio. Il sorteggio del torneo, che come di consueto si svolgerà a Melbourne Park, si svolgerà giovedì 15 gennaio e Jannik Sinner, così come Carlos Alcaraz, sarà testa di serie nel tabellone maschile.

Australian Open 2026, dove vederli in TV e streaming a gennaio 2026

Australian Open 2026 in TV e streaming Costi DAZN a partire da 11,99 €/mese TIMVISION con DAZN e Prime a partire da 29,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese Amazon Prime Video 4,99 €/mese o 49,99 €/anno + Discovery+ a 7,99 €/mese

Gli Australian Open 2026 non saranno disponibili su Sky come è avvenuto nella passata edizione. Potrete invece seguire le gare su DAZN sui canali di Eurosport e TIMVISION. Anche Discovery+ trasmetterà tutti gli incontri del torneo australiano e avete la possibilità di aggiungerlo a pagamento al vostro abbonamento di Prime Video.

Le offerte di DAZN a gennaio 2026

DAZN vi permette di vedere gli Australian Open 2026 attivano uno dei seguenti canali:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o entro il 12/1/26 al costo di 29,99 euro al mese per 6 mesi, invece di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Se non già inclusa nel piano, dall’area “Il mio Account” potete attivare l’opzione per un “utente aggiuntivo” al costo di 25 euro al mese per avere la visione in contemporanea su 2 disposititi collegati a reti Internet differenti.

Con DAZN Sport avete inclusi tutti i contenuti dell’app di streaming all’eccezione del calcio.

Con DAZN Full oltre agli Australian Open 2026 sono inclusi anche i seguenti contenuti:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport

e i principali sport invernali su Eurosport La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a gennaio 2026

I piani DAZN Full e DAZN Family sono inclusi anche in alcune delle offerte di TIMVISION, che vi permettono di avere in un solo pacchetto anche tante altre piattaforme di streaming molto popolari come Netflix, Prime Video e Disney+ ma risparmiando oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già un account attivo per questi servizi potrete continuarlo a utilizzare senza problemi.

Possono attivare le offerte di TIMVISION, ad oggi disponibili fino al 12/1/26, tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Ecco quindi gli abbonamenti per vedere gli Australian Open 2026:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION

DAZN (Full/Family)

(Full/Family) Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

, poi 34,99 euro al mese, con , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro 49,99 euro al mese per 6 mesi , poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro

, poi 59,99 euro al mese, con , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

39,99 euro al mese per 6 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 6 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro pinao per lo streaming, potete passare a un’offerta di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese

L’offerta di Amazon Prime a gennaio 2026

Per vedere gli Australian Open 2026 su Prime Video dovete prima attivare un abbonamento ad Amazon Prime. Dopo un periodo di uso gratuito di 30 giorni, il servizio costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. Fatto questo dovrete poi accedere alla sezione “Channels” e poi cliccare su “Discovery+ Intrattenimento + Sport”>”Inizia la tua prova gratuita di 7 giorni“. Alla conclusione del periodo promozionale l’abbonamento costa 7,99 euro al mese.

Su Prime Video potete vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

