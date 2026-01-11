- Dall'1/2/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 1-3 €/mese
- Entro l'1/3/26 potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
Una nuova rimodulazione Fastweb riguarderà alcuni clienti per la rete fissa e comporterà un aumento da 1 a 3 euro al mese del canone mensile. Scopri come cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
A partire da febbraio 2026 è in programma una rimodulazione Fastweb che riguarderà alcuni clienti di rete fissa. L’aumento del canone mensile tra 1 e 3 euro al mese è stata motivata dalla volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Potete poi verificare le condizioni della vostra offerta nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.
Vi ricordiamo che entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione Fastweb avete la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete quindi le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più conveniente per la vostra connessione Internet.
Entro il 1/3/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
Le offerte di Fastweb Casa interessate dalla rimodulazione sono le seguenti:
Chi non intende accettare la rimodulazione Fastweb ha tempo fino al primo marzo 2026 per cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali, cessando la numerazione interessata dall’aumento, nelle seguenti modalità:
Fastweb nella comunicazione dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 febbraio 2026” in cui annuncia la rimodulazione e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Informazioni per i consumatori”>”Fastweb informa” assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.
Inoltre, se sono in corso pagamenti rateali è possibile scegliere se continuare con la rateizzazione o corrispondere le rate residue in un’unica soluzione.
Se state cercando un’offerta fibra che vi permetta di avere una connessione Internet ad alta velocità a basso prezzo potete scegliere tra le seguenti soluzioni:
Per l’offerta di Plenitude il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.
Il prezzo per la fibra scende a 16,90 euro al mese per 36 mesi in abbinamento a una fornitura Luce o Gas.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo scontato di 24,99 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.
Per i già clienti mobile dell’operatore, invece, il prezzo scende a 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.
Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.
Per i già clienti Sky TV, invece, il prezzo per la rete fissa è di 20,90 euro al mese per 12 mesi e il contributo per l’attivazione è gratis.
Altrimenti, al costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi potete aggiungere alla fibra un pacchetto alla pay TV tra:
In questo caso l’offerta è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.
Il prezzo per l’offerta di Vodafone è di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
La fibra costa invece 23,95 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore o abbinando alla rete fissa una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.
Potete poi attivare l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
