A partire da febbraio 2026 è in programma una rimodulazione Fastweb che riguarderà alcuni clienti di rete fissa. L’aumento del canone mensile tra 1 e 3 euro al mese è stata motivata dalla volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Potete poi verificare le condizioni della vostra offerta nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.

Vi ricordiamo che entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione Fastweb avete la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete quindi le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più conveniente per la vostra connessione Internet.

Rimodulazione Fastweb per i clienti fisso: cosa cambia da febbraio 2026

Rimodulazione Fastweb Casa Dettagli Cosa cambia dall’1/2/26? per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese Come richiedere il recesso? Entro il 1/3/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte di Fastweb Casa interessate dalla rimodulazione sono le seguenti:

Fastweb Casa Full aumenta di 1.00-2.00 euro al mese

aumenta di 1.00-2.00 euro al mese Fastweb Casa Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Casa Privilege aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa Light Ver2 aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Internet aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Seven Internet aumenta di 1.00 euro al mese

aumenta di 1.00 euro al mese FastwebCasa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese FastwebCasa Inbound aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese FastwebCasa OutBound aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Internet aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Internet+Telefono aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

Chi non intende accettare la rimodulazione Fastweb ha tempo fino al primo marzo 2026 per cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali, cessando la numerazione interessata dall’aumento, nelle seguenti modalità:

via raccomandata A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

a via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

Fastweb nella comunicazione dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 febbraio 2026” in cui annuncia la rimodulazione e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Informazioni per i consumatori”>”Fastweb informa” assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Inoltre, se sono in corso pagamenti rateali è possibile scegliere se continuare con la rateizzazione o corrispondere le rate residue in un’unica soluzione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra convenienti a gennaio 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 24,90 €/mese

16,90 €/mese per 36 mesi abbinato a un’offerta Luce o Gas

abbinato a un’offerta Luce o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese

19,99 €/mese per un anno , poi 23,99 €/mese per i già clienti mobile

, poi 23,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi

20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV

per nuovi clienti con offerta TV Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV + 19 € per Sky Smart navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 7 €/mese per 18 mesi

a 7 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport/Sky Cinema a 15 €/mese per 18 mesi Casa Start di Vodafone 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato

Se state cercando un’offerta fibra che vi permetta di avere una connessione Internet ad alta velocità a basso prezzo potete scegliere tra le seguenti soluzioni:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro l’11/1/26

Per l’offerta di Plenitude il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Il prezzo per la fibra scende a 16,90 euro al mese per 36 mesi in abbinamento a una fornitura Luce o Gas.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo scontato di 24,99 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.

Per i già clienti mobile dell’operatore, invece, il prezzo scende a 19,99 euro al mese per un anno, poi 23,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Sky WiFi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

Per i già clienti Sky TV, invece, il prezzo per la rete fissa è di 20,90 euro al mese per 12 mesi e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Sky Wi-Fi »

Altrimenti, al costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi potete aggiungere alla fibra un pacchetto alla pay TV tra:

Sky TV a 7 euro al mese

a 7 euro al mese Sky + Sky Sport a 15 euro al mese

a 15 euro al mese Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese

In questo caso l’offerta è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

Il prezzo per l’offerta di Vodafone è di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

La fibra costa invece 23,95 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore o abbinando alla rete fissa una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Potete poi attivare l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?