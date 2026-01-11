Passa a Very Mobile per avere minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 5 euro al mese con l'offerta Flash Weekend . L' attivazione è gratis e hai incluso anche un mese in omaggio . Scopri come attivarla

Very Mobile vi propone una delle sue offerte di telefonia mobile più interessanti che torna ciclicamente ogni fine settimana. Chi passa a Very Mobile e attiva Flash Weekeend può avere un piano con minuti illimitati e 150 GB in 5G con meno di 5 euro al mese. Avete incluso anche un mese in omaggio.

Passa a Very Mobile: prezzo e caratteristiche di Flash Weekend a gennaio 2026

Black Friday 5,99 Dettagli Costi 4,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis Chi può attivarla con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati entro il 12/1/26

Con Flash Weekend avete inclusi minuti e SMS illimitati più 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre al prezzo di 4,99 euro al mese per sempre. Per chi passa a Very Mobile è poi previsto un mese in omaggio e 7,5 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione.

L’offerta torna ogni weekend (dal sabato al lunedì) ed è attualmente disponibile entro il 12/1/26 con richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. L’offerta è quindi attivabile da chi passa a Very Mobile da Iliad e i seguenti operatori virtuali:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianov, WithU

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura di oltre il 99,7% del territorio italiano. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati sulla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. L’opzione costa 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 23/2/26.

Per chi passa a Very Mobile non ci sono vincoli né costi nascosti. La SIM vi verrà consegnata direttamente a casa nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. In alternativa, se disponete di uno smartphone compatibile, potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete poi utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) per una maggiore comodità.

Passa a Very Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost di novembre 2025

Offerte Very Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Voce e non solo

4,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 20 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis Very 5,99 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis Very 6,99 (anche per nuovi numeri) 6,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio (con portabilità del numero)

(con portabilità del numero) Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps Very 7,99 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps Very 9,99 (anche per nuovi numeri) 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps Very 11,99 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

Chi passa a Very Mobile facendo richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri può scegliere anche tra altre offerte come:

Voce e non solo

minuti e SMS illimitati

20 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 4,99 euro al mese per sempre.

Voce 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 9 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio

Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 5,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 10,5 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per sempre.

Very 7,99

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 12 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 14,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Chi passa a Very Mobile attivando un nuovo numero può scegliere tra:

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 10,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 14,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Per tutte le offerte sopra descritte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.

Passa a Very Mobile: i servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

Per chi passa a Very Mobile sono inclusi nella nuova offerta tutti i servizi di base più richiesti come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti è prevista l’attivazione in automatico del servizio di autoricarica. Ogni mese vi verrà addebitato solo l’importo necessario a coprire il canone del piano. Quando volete potete comunque cambiare metodo di pagamento dall’app Very e passare a un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Very Mobile nel momento in cui avete esaurito tutto il traffico dati incluso nell’offerta blocca in automatico la connessione per evitarvi spese non richieste. L’operatore low cost consente, però, di riprendere a navigare in qualsiasi momento cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very e aprendo così un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre.

Aggiungegendo l’opzione Very Protetti avrete un livello di sicurezza ancora più alto per i vostri dati personali e bancari al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis.

Chi passa a Very Mobile e sta pianificando un viaggio, invece, può attivare una delle tante opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per navigare su Internet in roaming in Europa e nel mondo a partire da 4,99 euro.

Con il servizio Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Infine, nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra promozione, l’operatore low cost vi consente di cambiare offerta gratis in qualsiasi momento dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. Altrimenti è possibile richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Le iniziative di Very Mobile

Con Porta un amico in Very riceverete una ricarica da 5 euro in regalo per voi e per ogni conoscente che passa a Very Mobile utilizzando il vostro codice in fase acquisto online. Se poi l’amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati otterrete un’ulteriore ricarica di 10 euro. Si possono accumulare fino a 100 euro di ricariche omaggio per un totale di dieci amici.

Con Giga Green tutto il traffico dati non utilizzato durante il mese viene convertito in automatico in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata dell’app Very. Questa particolare iniziativa non solo vi permette di contribuire a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma anche di accedere a sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Chi passa a Very Mobile ha poi la possibilità di acquistare uno smartphone ricondizionato in un’unica soluzione anche alla metà del prezzo rispetto a un nuovo modello. Il dispositivo è in garanzia per 12 mesi e potete provarlo per 14 giorni prima di decidere se procedere con l’acquisto. Inoltre Very Mobile vi propone un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx con rata fissa o variabile e senza vincoli. Se volete potete cambiare il telefono con un nuovo modello e per i clienti di Very Mobile non solo è previsto uno sconto del 10% ma anche la protezione di Subbyx Care contro i danni accidentali.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico