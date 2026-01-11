Cambiare banca fa risparmiare: per i clienti più fedeli il conto costa di più

Conti Correnti
di Davide Raia

Cambiare banca e aprire un nuovo conto è un'operazione semplice anche se, fin troppo spesso, viene vista come una procedura difficile e complicata. I risparmiatori che optano per un nuovo conto corrente possono ottenere un risparmio netto sui costi rispetto ai clienti più fedeli.

In 30 sec.
  • cambiare banca può garantire un risparmio sui costi del conto
  • la conferma arriva da un'indagine di Banca d'Italia
  • per i vecchi clienti si registra una spesa più che doppia rispetto ai nuovi clienti
Cambiare banca fa risparmiare: per i clienti più fedeli il conto costa di più

Scegliere un nuovo conto corrente con un’altra banca può essere la soluzione giusta per poter accedere a un prodotto completo e in linea con le proprie necessità. C’è un altro motivo per cui conviene aprire un nuovo conto: si tratta di un’opportunità di risparmio con la possibilità di ridurre i costi fissi e le commissioni legate all’utilizzo.

Per scegliere un nuovo conto corrente è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it. Sfruttando la comparazione online si potranno individuare le opzioni più interessanti, tra le proposte delle banche partner, per aprire un prodotto ricco di vantaggi, anche scegliendo un conto a zero spese. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Le banche premiano i nuovi clienti

Un’indagine condotta nel 2025 da Banca d’Italia, i cui risultati sono stati riportati da IlSole24Ore, evidenzia un trend ben preciso del mercato bancario italiano. Con riferimento al 2024, i costi medi complessivi sostenuti dai risparmiatori sono aumentati leggermente, toccando quota 101,1 euro (in precedenza erano 100,7 euro).

Da segnalare, però, una sostanziale discrepanza tra i “nuovi clienti” (chi ha aperto il conto da meno di un anno) e i “vecchi clienti” (i correntisti con un conto aperto da oltre 10 anni). La differenza in termini di spesa è sostanziale. Dall’indagine, infatti, è emerso che la spesa media annua per i nuovi clienti è di 58,8 euro.

Per i vecchi clienti, invece, si arriva a una spesa più che doppia, pari a 122,3 euro.  Anche per chi ha un conto aperto da 5-10 anni ci sono costi rilevanti: in questo caso, infatti, la spesa annua è di 88,40 euro, risultando sensibilmente più elevata rispetto a quella riservata ai nuovi clienti che, quindi, hanno la possibilità di sfruttare le condizioni più vantaggiose possibili.

Cambiare banca conviene

Dai dati dello studio emerge come la scelta di cambiare banca, di tanto in tanto, per sfruttare promozioni e offerte possa rappresentare la soluzione giusta per risparmiare, senza rinunciare a un servizio completo e in linea con le proprie necessità.

L’apertura del conto con una nuova banca può avvenire in modo semplice, seguendo una veloce procedura online. Anche grazie all’autenticazione con SPID, inoltre, la pratica di apertura risulta essere molto rapida e senza intoppi.

Al momento della scelta di un nuovo conto è necessario considerare:

  • il canone di tenuta, che rappresenta il costo fisso per il mantenimento; molti conti oggi sono a canone zero
  • il costo delle carte di pagamento, con la carta di debito che, in genere, è inclusa e la carta di credito deve essere richiesta
  • le commissioni su prelievi, bonifici e altre operazioni bancarie
  • la presenza di servizi aggiuntivi come la remunerazione del saldo, soluzioni di investimento e altro ancora

Dalla valutazione di tutti questi elementi è possibile individuare il conto giusto. Per un quadro completo e aggiornato sulle proposte più interessanti del momento è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it che permette di confrontare le proposte delle banche partner. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
DAZN: nel 2026 tanto spazio anche al tennis, le novità
DAZN
angle-right
Tassi stabili: cosa cambia per i conti deposito dopo le decisioni della BCE
Conti deposito
angle-right
Cambiare banca fa risparmiare: per i clienti più fedeli il conto costa di più
Conti Correnti
angle-right
Passa a Very con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la promo
Telefonia Mobile
angle-right
Rimodulazione Fastweb: il 2026 inizia con nuovi aumenti per il fisso
Fastweb
angle-right
Australian Open 2026: dove vederli in TV e streaming
DAZN
angle-right
DAZN Full è in offerta flash: tutta la Serie A e molto altro in sconto per 6 mesi senza vincoli
DAZN
angle-right
Rimodulazione WindTre: cosa cambia nel 2026
Internet Casa
angle-right
Energia all’ingrosso: i prezzi aggiornati di luce e gas
Energia
angle-right
Conto CA Auto Bank: remunerazione al 3,3% e altri vantaggi con la promo di gennaio 2026
Conti Correnti
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.