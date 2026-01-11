Cambiare banca e aprire un nuovo conto è un'operazione semplice anche se, fin troppo spesso, viene vista come una procedura difficile e complicata. I risparmiatori che optano per un nuovo conto corrente possono ottenere un risparmio netto sui costi rispetto ai clienti più fedeli.

Scegliere un nuovo conto corrente con un’altra banca può essere la soluzione giusta per poter accedere a un prodotto completo e in linea con le proprie necessità. C’è un altro motivo per cui conviene aprire un nuovo conto: si tratta di un’opportunità di risparmio con la possibilità di ridurre i costi fissi e le commissioni legate all’utilizzo.

Per scegliere un nuovo conto corrente è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it. Sfruttando la comparazione online si potranno individuare le opzioni più interessanti, tra le proposte delle banche partner, per aprire un prodotto ricco di vantaggi, anche scegliendo un conto a zero spese. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Le banche premiano i nuovi clienti

Un’indagine condotta nel 2025 da Banca d’Italia, i cui risultati sono stati riportati da IlSole24Ore, evidenzia un trend ben preciso del mercato bancario italiano. Con riferimento al 2024, i costi medi complessivi sostenuti dai risparmiatori sono aumentati leggermente, toccando quota 101,1 euro (in precedenza erano 100,7 euro).

Da segnalare, però, una sostanziale discrepanza tra i “nuovi clienti” (chi ha aperto il conto da meno di un anno) e i “vecchi clienti” (i correntisti con un conto aperto da oltre 10 anni). La differenza in termini di spesa è sostanziale. Dall’indagine, infatti, è emerso che la spesa media annua per i nuovi clienti è di 58,8 euro.

Per i vecchi clienti, invece, si arriva a una spesa più che doppia, pari a 122,3 euro. Anche per chi ha un conto aperto da 5-10 anni ci sono costi rilevanti: in questo caso, infatti, la spesa annua è di 88,40 euro, risultando sensibilmente più elevata rispetto a quella riservata ai nuovi clienti che, quindi, hanno la possibilità di sfruttare le condizioni più vantaggiose possibili.

Cambiare banca conviene

Dai dati dello studio emerge come la scelta di cambiare banca, di tanto in tanto, per sfruttare promozioni e offerte possa rappresentare la soluzione giusta per risparmiare, senza rinunciare a un servizio completo e in linea con le proprie necessità.

L’apertura del conto con una nuova banca può avvenire in modo semplice, seguendo una veloce procedura online. Anche grazie all’autenticazione con SPID, inoltre, la pratica di apertura risulta essere molto rapida e senza intoppi.

Al momento della scelta di un nuovo conto è necessario considerare:

il canone di tenuta, che rappresenta il costo fisso per il mantenimento; molti conti oggi sono a canone zero

il costo delle carte di pagamento , con la carta di debito che, in genere, è inclusa e la carta di credito deve essere richiesta

, con la carta di debito che, in genere, è inclusa e la carta di credito deve essere richiesta le commissioni su prelievi , bonifici e altre operazioni bancarie

su , e la presenza di servizi aggiuntivi come la remunerazione del saldo, soluzioni di investimento e altro ancora

Dalla valutazione di tutti questi elementi è possibile individuare il conto giusto. Per un quadro completo e aggiornato sulle proposte più interessanti del momento è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it che permette di confrontare le proposte delle banche partner. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

