Il tasso sui depositi stabilito dalla BCE ha un impatto diretto sul settore dei conti deposito, influenzando quelle che sono le scelte delle banche in termini di tassi promozionali e offerte proposte ai clienti.
Dopo una lunga serie di tagli consecutivi, la BCE ha iniziato ad adottare una politica molto più legata alla stabilità. Questa scelta ha avuto un impatto notevole sul mercato.
Ricordiamo che per scoprire le offerte più vantaggiose in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Selezionando la durata desiderata del deposito, si potranno scoprire facilmente le offerte delle banche partner.
Scegli qui il nuovo conto deposito »
Cosa è cambiato dopo la decisione della BCE
Lo scorso mese di dicembre 2025, la BCE ha scelto di confermare i tassi sui depositi, continuando ad adottare una politica di stabilità come già fatto nella seconda metà dell’anno appena terminato. Il tasso sui depositi continua a essere fissato al 2%. Questa scelta rappresenta una garanzia per tutto il settore: dopo diversi tagli consecutivi, infatti, la BCE sta adottando (e potrebbe continuare ad adottare in futuro) una politica ben precisa, puntando sulla stabilità, con l’obiettivo di tenere sotto controllo l’inflazione.
Per effetto della scelta di mantenere stabili i tassi, il settore dei conti deposito non ha registrato cali e diverse banche oggi propongono soluzioni con interessi pari o superiori al 3%, permettendo ai risparmiatori di poter incrementare il valore della propria liquidità in modo semplice e senza rischi. La prossima riunione della BCE è fissata per inizio febbraio. Per le prossime settimane, quindi, la stabilità continuerà a essere un fattore determinante per il mercato.
Le migliori offerte per un conto deposito a gennaio 2026
Il mese di gennaio 2026 è il momento giusto per aprire un nuovo conto deposito e sfruttare un buon tasso di interesse. Considerando le migliori offerte disponibili su SOStariffe.it, infatti, è possibile accedere alle seguenti promo:
- deposito a 6 mesi: interessi fino al 4% per un deposito non vincolato
- deposito a 12 mesi: interessi fino al 2,9% per un deposito vincolato oppure fino al 2,8% per un deposito svincolabile
- deposito a 24 mesi: interessi fino al 3% per un deposito svincolabile
- deposito a 36 mesi: interessi fino al 3,3% per un deposito svincolabile
- deposito a 48 mesi: interessi fino al 3,5% per un deposito vincolato oppure fino al 3% per un deposito svincolabile
- deposito a 60 mesi: interessi fino al 3,5% per un deposito vincolato oppure fino al 3% per un deposito svincolabile
Il dato sugli interessi fa riferimento al tasso annuo lordo garantito dalla banca.
Le opzioni disponibili sono tante e scegliere quella giusta non è difficile. Per aprire un nuovo conto deposito, verificando le condizioni più vantaggiose del momento, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Selezionando la durata del deposito e l’importo da depositare sarà possibile individuare le offerte migliori, valutando anche il possibile guadagno netto ottenibile.
Scegli qui il nuovo conto deposito »