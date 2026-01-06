- Il bonus bollette è confermato anche per il 2026
- I requisiti per l'accesso non cambiano mentre l'importo non è ancora stato comunicato
- Nel corso dell'anno, potrebbe arrivare anche un bonus straordinario, da sommare a quello ordinario
Il bonus bollette è una misura pensata per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette di luce e gas. Ecco tutte le novità legate a questa misura in arrivo nel corso del 2026.
Con il bonus bollette è possibile ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas. Si tratta di un’agevolazione “ordinaria” che si rinnova in automatico di anno in anno, ma che può essere integrata, come avvenuto nel 2025 con il bonus extra da 200 euro, in base alle necessità e ai fondi disponibili dal Governo. Di seguito andremo ad analizzare le caratteristiche e le novità per il 2026 del bonus.
Ricordiamo, in ogni caso, che per ridurre le bollette il solo bonus non basta. Per massimizzare il risparmio, infatti, è fondamentale poter tagliare il costo dell’energia. L’unico modo per raggiungere quest’obiettivo è puntare sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, che possono garantire anche una protezione dai rincari del mercato energetico, scegliendo le tariffe a prezzo fisso.
Per scoprire le offerte più vantaggiose basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile qui di sotto. Caricando l’ultima bolletta ricevuta dal proprio fornitore oppure inserendo o stimando il dato sul proprio consumo annuo è possibile accedere a un confronto dettagliato delle tariffe disponibili e scegliere l’offerta migliore.
Scopri qui le offerte luce e gas »
|3 COSE DA SAPERE SUL BONUS BOLLETTE
|1.
|Si tratta di un’agevolazione strutturale che si rinnova ogni anno
|2.
|Esistono 3 diversi bonus: luce per disagio economico, luce per disagio fisico e gas per disagio economico
|3.
|L’importo del bonus dipende da vari fattori
Il bonus bollette, il cui nome ufficiale è “Bonus sociale“, è confermato anche per il 2026, senza modifiche rispetto al passato. L’agevolazione ordinaria è disponibile in tre versioni:
Per ottenere i bonus per disagio economico è sufficiente aver richiesto l’ISEE. Le agevolazioni saranno poi riconosciute in automatico nel corso dell’anno, sotto forma di sconto in bolletta. Per il solo bonus per disagio fisico (cumulabile con il bonus per disagio economico) è necessario presentare una richiesta, presso un CAF abilitato o presso un ufficio comunale.
Per quanto riguarda l’importo del bonus bollette 2026, per il momento, ARERA non ha ancora comunicato i valori aggiornati. Novità in tal senso dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che l’importo dei bonus non è uguale per tutti e dipende dai seguenti fattori:
Al momento, sul tavolo ci sono varie opzioni. Il Corriere della Sera, in un articolo pubblicato il 1° gennaio 2026 sul sito ufficiale, ha anticipato una proroga del bonus extra da 200 euro, già erogato nel corso del 2025 e che sarà esteso anche al 2026. Non ci sono, però, conferme ufficiali sulla questione. Nel frattempo, nelle scorse settimane si è parlato dell’arrivo di un bonus straordinario da 55 euro. Anche in questo caso, però, non c’è ancora una conferma definitiva. Ulteriori aggiornamenti in merito all’arrivo di bonus extra, da sommare a quello ordinario, dovrebbero emergere nelle prossime settimane.