Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026

Energia
di Davide Raia

Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, ARERA ha comunicato le condizioni aggiornate di fornitura per i clienti vulnerabili ancora in regime di Maggior Tutela. Andiamo a riepilogare tutte le novità annunciate dall'Autorità per l'energia.

In 30 sec.
Come cambia la bolletta dei vulnerabili in Maggior Tutela:
  • Energia elettrica: per il "cliente tipo" si registrerà un calo del 2,7% nel 1° trimestre del 2026, rispetto al trimestre precedente
  • Gas naturale: per i consumi di dicembre 2025 il prezzo di riferimento del gas naturale per il "cliente tipo" è più basso del 2,3% rispetto a novembre 2025
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026

Il servizio di Maggior Tutela continua, ma solo per i clienti vulnerabili che non hanno effettuato il passaggio al Mercato Libero oppure, per l’energia elettrica, al regime transitorio detto Servizio a Tutele Graduali. Come previsto dalla normativa, ARERA aggiorna le condizioni di fornitura per questi clienti con tempistiche ben precise.

A fine dicembre 2025, infatti, sono stati comunicati i prezzi dell’elettricità per il primo trimestre del 2026 mentre a inizio gennaio 2026 è stato ufficializzato il prezzo del gas che sarà utilizzato per calcolare le bollette relative ai consumi del mese di dicembre 2025.

Ricordiamo, in ogni caso, che per minimizzare le bollette e per evitare aumenti è sempre possibile passare al Mercato Libero, in modo completamente gratuito. Per scegliere le offerte più interessanti è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile tramite il box qui di sotto.

In alternativa, senza alcun impegno, si può chiamare al numero 02 5005 111 per ottenere il supporto diretto da parte di un consulente qualificato che potrà aiutare l’utente nella valutazione della soluzione migliore per tagliare le bollette.

Scopri qui le offerte luce e gas »

I nuovi prezzi di luce e gas per i clienti vulnerabili

Per quanto riguarda l’energia elettrica, ARERA ha confermato che nel corso del 1° trimestre del 2026, per il cliente tipo (consumi di 2.000 kWh/anno e potenza impegnata di 3 kW) è prevista una diminuzione del 2,7% della bolletta.

Tra le nuove condizioni di fornitura, segnaliamo:

  • il nuovo prezzo di riferimento dell’energia elettrica, per il periodo considerato, sarà di 27,97 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse
  • il costo di approvvigionamento dell’energia (incluso nel valore precedente) sarà di 13,75 centesimi di euro (con un calo del 3,5% rispetto al trimestre precedente)
  • la spesa annuale (1° aprile 2025 – 31 maggio 2026) risulta più alta del 13% rispetto a quanto registrato nei 12 mesi precedenti, raggiungendo un valore di 522,97 euro

Passiamo ora al gas naturale. Per i consumi di dicembre 2025 sarà applicato un valore aggiornato della componente Cmem,m a copertura dei costi di approvvigionamento del gas. Questo valore, legato all’andamento del PSV, l’indice del mercato all’ingrosso italiano, risulta essere pari a 0,328 €/Smc, in leggero calo rispetto al dato utilizzato per il calcolo delle bollette di novembre (0,348 €/Smc). Il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo (consumo annuo di 1.100 Smc) è pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, con un calo del 2,3% rispetto al dato di novembre 2025.

I prossimi aggiornamenti tariffari sono previsti:

  • a fine marzo 2026 per l’energia elettrica, con la comunicazione dei nuovi prezzi per il secondo trimestre del 2026
  • a inizio febbraio 2026 per il gas naturale, con la comunicazione del valore Cmem,m che sarà applicato ai consumi di gennaio 2026

Ricordiamo che sono considerati “clienti vulnerabili” i consumatori che si trovano in una di queste condizioni: età superiore ai 75 anni, percettore di bonus sociale, soggetto con disabilità (art. 3, L. 104/92), residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore non interconnessa, utilizzatore di apparecchiature salva-vita.

Come risparmiare con il Mercato Libero

Scegliendo le offerte del Mercato Libero è possibile:

  • risparmiare da subito sulle bollette, andando a minimizzare il costo unitario dell’energia
  • proteggetersi dai rincari, optando per offerte a prezzo fisso per almeno 12 mesi che, quindi, non sono soggette agli aggiornamenti periodici (mensili o trimestrali) previsti per il regime di Maggior Tutela

A gennaio 2026, le migliori offerte a prezzo fisso permettono di bloccare il costo dell’energia fino a:

  • 0,1 €/kWh per la luce
  • 0,35 €/Smc per il gas

Per scegliere le offerte più interessanti del momento, in base ai propri consumi, è possibile dare un’occhiata alle opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it. Basta caricare una copia digitale dell’ultima bolletta oppure utilizzare il tool di calcolo per stimare i propri consumi per ottenere dei preventivi “su misura” (gratuiti e senza alcun impegno) e scoprire le tariffe più vantaggiose da attivare oggi, tra le proposte dei fornitori partner.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Luce e gas: come cambia il bonus bollette nel 2026
Energia
angle-right
Luce e gas per clienti vulnerabili: come cambiano i prezzi nel 2026
Energia
angle-right
Rimodulazioni tariffarie nel mobile: gli aumenti previsti nel 2026 e le alternative più convenienti
Telefonia Mobile
angle-right
Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026
Conti deposito
angle-right
Limiti al contante: cosa dice la Manovra e cosa cambia dal 2026
Conti Correnti
angle-right
Bollette luce e gas: le previsioni per il 2026 e come risparmiare subito
Energia
angle-right
Pagamenti a rate con Apple Pay: come funziona il nuovo servizio Klarna
Telefonia Mobile
angle-right
Anno nuovo, conto corrente nuovo: le migliori offerte di inizio 2026 a zero spese
Conti Correnti
angle-right
Le migliori offerte luce e gas a prezzo indicizzato di gennaio 2026
Energia
angle-right
Smartphone a rate: con WindTre ora l’acquisto avviene anche online
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.