Nel corso del 2026 alcuni operatori applicheranno rimodulazioni tariffarie nel mobile. La modifica unilaterale del contratto prevede solitamente un aumento del costo mensile del proprio piano.

Si ricorda che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro un determinato periodo di tempo.

Rimodulazioni tariffarie nel mobile: tutti gli aumenti che verranno applicati da gennaio 2026

Rimodulazioni a gennaio 2026 Dettagli Fastweb Mobile per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 1-4 €/mese WindTre aumento di traffico dati da 20 GB a Giga illimitati fino a 2 Gbps a partire dal 10/12/25

a partire dal aumento del canone di 2 €/mese dal 9/1/26

dal In alternativa potete attivare un’offerta Plus con gli stessi contenuti e canone mensile + 1 GB o 50 SMS a partire dall’1/1/26 creando un nuovo SMS con testo “OPTIN” da inviare gratis al 40400 Come recedere dall’offerta mobile senza penali? Entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale potete fare richiesta di cambio operatore o recesso senza penali o costi aggiuntivi

Ad oggi non sono molti gli operatori ad aver annunciato rimodulazioni tariffarie nel mobile. Tra questi ci sono Fastweb Mobile e WindTre. Il secondo ai clienti interessati ai rincari aumenterà la quantità di Gigabyte inclusi e propone un’alternativa per chi non intende accettare l’aumento del canone.

Rimodulazioni WindTre

WindTre dal 10 dicembre 2025 ha aumentato la quantità di Gigabyte inclusi in alcune sue offerte, da un minimo di 20 GB a Giga illimitati alla massima velocità. L’operazione comporterà a partire dal rinnovo successivo al 9 gennaio 2026 un incremento del canone di 2 euro al mese. I clienti interessati dalla rimodulazione hanno ricevuto una comunicazione dedicata tramite SMS con tutti i dettagli sulla modifica contrattuale a partire dal 26 novembre 2025.

L’operatore ha motivato la scelta di applicare rincari alle sue offerte allo scopo di investire nel “continuo miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce” e “per esigenze di mercato“.

Eventuali benefici in termini di Gigabyte incrementali già attivi, derivanti da offerte di rete fissa di WindTre, resteranno comunque validi.

In alternativa è possibile attivare un’offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti, ma con “un’integrazione di contenuto per il disturbo arrecato al cliente e senza alcun costo aggiuntivo“. A seconda dei casi si parla di 1 GB o 50 SMS in più al mese a partire dal primo febbraio 26.

Per attivarla dovrete inviare il testo “OPTIN” con un SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio con i dettagli sull’integrazione. Per ottenere il vantaggio non dovrete rispondere all’SMS ricevuto ma crearne uno nuovo, facendo attenzione a non inserire il prefisso +39. In ogni caso l’operatore applicherà progressivamente il beneficio a partire dal 10 dicembre 2025.

I clienti di WindTre che non intende accettare la rimodulazione ha tempo 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale per il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-mobile sul sito dell’operatore

Se l’offerta voce è stata attivata in combinazione ad un’altra linea, voce o dati, mobile o fissa, questa resterà attiva a meno che non ne venga richiesta esplicitamente la disattivazione. Al contrario, eventuali benefici presenti sulla linea potrebbero essere persi.

Se poi alla linea è associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza come uno smartphone, tablet, etc., dovrete decidere se corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuare con la rateizzazione fino alla naturale scadenza, indicando la vostra scelta nella comunicazione di recesso.

Rimodulazioni Fastweb Mobile

Fastweb Mobile a partire da fine novembre 2025 aveva informato alcuni clienti un aumento del canone tra 1 e 4 euro al mese a partire dal primo gennaio 2026. La rimodulazione è stata motivata per garantire “la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Eventuali sconti già riconosciuti saranno comunque mantenuti. In caso di pagamenti rateali ancora in corso potete scegliere se continuare con la rateizzazione oppure pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Potete poi verificare le condizioni della vostra offerta nella sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.

Le offerte di Fastweb Mobile interessate dalla rimodulazione sono le seguenti:

Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Voce aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Fastweb Mobile Light aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Mobile Giga aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Mobile Voce aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver3 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Mobile 500 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese

aumenta di 2.0-2.49 euro al mese Mobile 700 8GB aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Mobile 700 aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile 250 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese

aumenta di 2.0-2.49 euro al mese Fastweb Mobile Plus aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Freedom aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver4 aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile 700-3GB aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Voce aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Fuel aumenta di 2.0 euro al mese

Se non intendete accettare l’aumento avete tempo entro il primo marzo 2026 per cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In caso di cambio dell’operatore con portabilità del numero dovrete comunicare a Fastweb Mobile che il trasferimento è conseguente alla rimodulazione.

Offerta mobile a basso prezzo (anche con 5G incluso) a gennaio 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile

4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Attualmente ci sono tante offerte di telefonia mobile interessanti tra cui scegliere. Con meno di 6 euro al mese potete avere minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G e per alcune tariffe l’attivazione è gratis.

Se non volete perdere il numero di telefono potete fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo operatore, che la eseguirà gratuitamente entro pochi giorni lavorativi.

Di seguito avete una descrizione dettagliata di alcune offerte a basso prezzo:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis, potete aggiungere l’opzione 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone 7,38 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La SIM e spedizione sono gratis. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/1/26.

Al costo di 3 euro al mese potete poi attivare l’opzione 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Vi ricordiamo che il definitivo passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM avverrà dal 2026.

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa tariffa è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

La velocità di navigazione su Internet è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

