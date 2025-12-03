A gennaio è prevista una rimodulazione WindTre per alcuni clienti fisso e mobile con aumenti del canone mensile. L'operatore propone comunque soluzioni alternative per avere anche Giga illimitati alla massima velocità per lo smartphone. Scopri come recedere senza costi aggiuntivi o penali

WindTre con l’arrivo del nuovo anno ha in programma di applicare modifiche unilaterali del contratto per alcuni clienti per la rete fissa o la telefonia mobile. Si parla di aumenti di 5 euro al mese per la connessione di casa e di 2 euro al mese su mobile. L’operatore comunque ai clienti sottoposti ai rincari propone soluzioni alternative e vantaggi.

In ogni caso, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), se non volete accettare la rimodulazione WindTre potete richiedere il recesso senza penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni necessarie per selezionare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

Rimodulazione WindTre per i clienti fisso: cosa cambia da gennaio 2026

Rimodulazioni WindTre per clienti fisso I dettagli Cosa cambia dal primo gennaio 2026? il costo di alcune offerte fisso aumenta di 5 €/mese Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 31/1/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso

negozi di WindTre C’è una soluzione alternativa? viene proposta un servizio in FWA analogo a quello in uso con chiamate illimitate che permette di risparmiare almeno 1 €/mese

La rimodulazione WindTre per alcuni clienti di rete fissa, che sono stati informati della modifica contrattuale nel conto telefonico emesso a novembre, è stata motivata da “esigenze di mercato e tecniche che rendono l’offerta con la tecnologia attiva oggi su alcuni contratti non più sostenibile“. Il canone dell’offerta fisso per i clienti interessati dalla rimodulazione WindTre dall’1/1/26 aumenterà di 5 euro al mese.

In alternativa, previa verifica, sarà possibile attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) con inclusa una connessione in fibra misto radio analoga a quella in uso e chiamate illimitate senza l’obbligo di cambiare numero telefonico. Attivandola potrete risparmiare almeno 1 euro al mese rispetto al canone attuale, prima dell’entrata in vigore della modifica contrattuale.

In alternativa, chi non intende accettare la rimodulazione WindTre può richiedere entro il 31/1/26 per richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

Se ancora non siete clienti di WindTre per la rete fissa, dopo aver verificato gratis la copertura con SOStariffe.it potete attivare Super Fibra in esclusiva online al prezzo scontato di 24,99 euro al mese, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Nell’offerta sono inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Il prezzo per i già clienti mobile di WindTre è invece di 22,99 euro al mese.

Rimodulazione WindTre per i clienti mobile: cosa cambia da gennaio 2026

Rimodulazione WindTre per clienti mobile I dettagli Cosa cambia? aumento di traffico dati da 20 GB a Giga illimitati fino a 2 Gbps a partire dal 10/12/25

a partire dal aumento del canone di 2 €/mese Come recedere dall’offerta fmobile senza penali? Entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-mobile

negozi di WindTre C’è una soluzione alternativa? offerta Plus con gli stessi contenuti e canone mensile + 1 GB o 50 SMS a partire dall’1/1/26

con gli stessi contenuti e canone mensile + 1 GB o 50 SMS a partire dall’1/1/26 Per attivarla dovete creare un nuovo SMS con testo “OPTIN” da inviare gratis al 40400

In questi primi giorni di dicembre è prevista una rimodulazione WindTre per alcuni clienti per la telefonia mobile che includono traffico dati. I rincari sono stati motivati dall’operatore dal “continuo miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce” ed “esigenze di mercato“.

La rimodulazione WindTre in questo caso prevede un aumento del traffico dati incluso da un minimo di 20 GB fino a Giga illimitati alla massima velocità (2 Gbps in download) e un incremento del canone di 2 euro al mese. I clienti che subiranno la modifica contrattuale sono stati informati tramite una comunicazione via SMS a fine novembre con tutti i dettagli sul beneficio previsto per la propria offerta.

I benefici saranno disponibili progressivamente a partire dal 10/12/25, mentre l’adeguamento del costo mensile avverrà dai rinnovi successivi al 9/1/26. In alternativa è possibile attivare un’offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti, ma con “un’integrazione di contenuto per il disturbo arrecato al cliente e senza alcun costo aggiuntivo“. A seconda dei casi si tratta 1 GB o 50 SMS in più al mese dall’1/2/26.

Per attivare l’offerta Plus dovrete inviare il testo “OPTIN” con un SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio con i dettagli sull’integrazione. Per ottenere il vantaggio non dovrete rispondere all’SMS ricevuto ma crearne uno nuovo, facendo attenzione a non inserire il prefisso +39. Riceverete comunque il beneficio progressivamente a partire dal 10/12/25.

Prima della variazione del canone dell’offerta verranno disattivate le eventuali opzioni dati aggiuntive con pagamento mensile non più necessarie in caso di aumento fino a Giga illimitati. In questo caso potrete beneficiare del risparmio del costo mensile che non sarà più addebitato. “Eventuali benefici in termini di GIGA incrementali già attivi, derivanti da offerte di rete fissa WindTre, – specifica l’operatore – resteranno comunque validi“.

Se la rimodulazione WindTre riguarda un’offerta Junior, sarà inviata anche comunicazione al recapito telefonico del genitore indicato in sedi di attivazione.

Se non volete accettare la rimodulazione WindTre per i clienti mobile, entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-mobile sul sito dell’operatore

Se l’offerta voce è stata attivata in combinazione ad un’altra linea, voce o dati, mobile o fissa, questa resterà attiva a meno che non ne venga richiesta esplicitamente la disattivazione. Al contrario, eventuali benefici presenti sulla linea potrebbero essere persi.

Se poi alla linea è associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza come uno smartphone, tablet, etc., dovrete decidere se corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuare con la rateizzazione fino alla naturale scadenza, indicando la vostra scelta nella comunicazione di recesso. Infine, per le offerte Junior o Under 14 il diritto di recesso deve essere esercitato dal clienti-genitore.

Alcune offerte mobile convenienti

Se state cercando un’offerta mobile al giusto prezzo, con meno di 8 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G alla massima velocità. Per non perdere il numero di telefono potete fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita dal nuovo operatore gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Ad esempio, potete scegliere tra:

Spusu 200 XL 5G di Spusu con inclusi minuti illimitati e 500 SMS più 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre oltre a 9,95 GB e 1000 minuti per navigare in roaming in Ue e Uk. Avete a disposizione anche 400 GB di riserva da utilizzare quando finisce il traffico dati incluso. Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/12/25.

ho. 6,95 di ho. Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone e 8,8 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro. La SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online a 1,99 euro. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata la copertura, potrete navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner di ho. al costo di 1,99 euro al mese.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

