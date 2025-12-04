Enel Energia ha un nuovo numero per l’assistenza clienti: cosa cambia

Energia
di Davide Raia

Con l'inizio del mese di dicembre 2025 c'è un'importante novità per Enel Energia che può ora contare su un nuovo numero per contattare l'assistenza clienti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In 30 sec.
Enel Energia cambia numero:
  • per contattare l'assistenza clienti è possibile chiamare al 140
  • sono disponibili altri canali di contatto come la web chat, l'assistenza tramite WhatsApp e i negozi Spazio Enel
Enel Energia ha un nuovo numero per l’assistenza clienti: cosa cambia

Enel Energia è un punto di riferimento per le famiglie italiane con le sue offerte luce e gas che, più di recente, sono state affiancate anche dal lancio delle offerte fibra ottica, con anche la possibilità di poter accedere a bundle che includono più servizi (fibra, luce e/o gas).

Dal mese di dicembre 2025, inoltre, l’azienda ha introdotto una novità importante, con un nuovo numero per chiamare all’assistenza clienti e chiedere supporto. Si tratta di una numerazione a tre cifre, facile da ricordare, che va ad affiancare il Numero Verde già attivo da tempo e che, per il momento, continuerà a essere operativo.

Ricordiamo che per attivare una nuova offerta luce e gas con Enel Energia è possibile dare un’occhiata alle promozioni disponibili tramite l’apposita pagina del comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto, che consente anche di confrontare le proposte disponibili sul mercato per ridurre la bolletta.

Il nuovo numero per chiamare Enel Energia

Per contattare Enel Energia è ora possibile chiamare al Servizio Clienti facendo riferimento al numero 140. Questo numero, che in precedenza apparteneva all’operatore virtuale Bip Mobile (le cui attività si sono interrotte nel 2014), è stato assegnato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Resta attivo, per questa prima fase di transizione, il Numero Verde  800 900 860, utilizzato in precedenza dal fornitore. Per chi chiama dall’estero è possibile utilizzare, invece, il numero +390664511012. L’assistenza telefonica con Enel Energia è disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.

ASSISTENZA ENEL I NUMERI
Nuovo numero assistenza clienti 140
Vecchio numero assistenza clienti (ancora attivo) 800 900 860,
Numero assistenza clienti dall’estero +390664511012

Gli altri canali di assistenza

Per ottenere supporto da Enel Energia sono disponibili anche altri canali di assistenza. Tra questi segnaliamo:

  • la web chat accessibile dalla sezione Contattaci del sito ufficiale
  • il supporto diretto tramite l’app oppure l’Area Clienti del sito Enel.it
  • i negozi Spazio Enel sparsi sul territorio nazionale
  • l’assistenza tramite WhatsApp, disponibile inviando un messaggio al numero +39 329 871 0714

I canali di assistenza messi a disposizione da Enel sono disponibili per tutti i servizi proposti dall’azienda.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Le offerte Enel di dicembre 2025

Prima di chiudere, riepiloghiamo brevemente quali sono le offerte Enel di dicembre 2025. Per quanto riguarda luce e gas è possibile puntare su:

  • Enel Fix Web: si tratta di un’offerta a prezzo fisso per 12 mesi che blocca il costo dell’energia a 0,13 €/kWh per la luce e a 0,38 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 12 euro al mese per fornitura e con uno sconto di 40 euro per fornitura
  • Enel Luce e Gas Flex: si tratta di un’offerta a prezzo variabile con un costo dell’energia pari al PUN + 0,02 €/kWh per la luce e al PSV + 0,11 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 12 euro al mese per fornitura

Le offerte sono disponibili di seguito:

Scopri qui le offerte luce e gas di Enel »

Per quanto riguarda la fibra ottica, invece, è possibile scegliere Enel Fibra, un’offerta che garantisce una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download.

Il costo è di 24,90 euro al mese, con modem W-Fi 6 incluso in comodato d’uso e senza linea telefonica. Il canone si riduce a 21,90 euro al mese per i già clienti luce o gas oppure a 17,90 euro al mese per i clienti luce e gas

Scopri qui le offerte fibra »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
