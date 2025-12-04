- per contattare l'assistenza clienti è possibile chiamare al 140
- sono disponibili altri canali di contatto come la web chat, l'assistenza tramite WhatsApp e i negozi Spazio Enel
Con l'inizio del mese di dicembre 2025 c'è un'importante novità per Enel Energia che può ora contare su un nuovo numero per contattare l'assistenza clienti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Enel Energia è un punto di riferimento per le famiglie italiane con le sue offerte luce e gas che, più di recente, sono state affiancate anche dal lancio delle offerte fibra ottica, con anche la possibilità di poter accedere a bundle che includono più servizi (fibra, luce e/o gas).
Dal mese di dicembre 2025, inoltre, l’azienda ha introdotto una novità importante, con un nuovo numero per chiamare all’assistenza clienti e chiedere supporto. Si tratta di una numerazione a tre cifre, facile da ricordare, che va ad affiancare il Numero Verde già attivo da tempo e che, per il momento, continuerà a essere operativo.
Per contattare Enel Energia è ora possibile chiamare al Servizio Clienti facendo riferimento al numero 140. Questo numero, che in precedenza apparteneva all’operatore virtuale Bip Mobile (le cui attività si sono interrotte nel 2014), è stato assegnato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Resta attivo, per questa prima fase di transizione, il Numero Verde 800 900 860, utilizzato in precedenza dal fornitore. Per chi chiama dall’estero è possibile utilizzare, invece, il numero +390664511012. L’assistenza telefonica con Enel Energia è disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.
|ASSISTENZA ENEL
|I NUMERI
|Nuovo numero assistenza clienti
|140
|Vecchio numero assistenza clienti (ancora attivo)
|800 900 860,
|Numero assistenza clienti dall’estero
|+390664511012
Per ottenere supporto da Enel Energia sono disponibili anche altri canali di assistenza. Tra questi segnaliamo:
I canali di assistenza messi a disposizione da Enel sono disponibili per tutti i servizi proposti dall’azienda.
Prima di chiudere, riepiloghiamo brevemente quali sono le offerte Enel di dicembre 2025. Per quanto riguarda luce e gas è possibile puntare su:
Le offerte sono disponibili di seguito:
Per quanto riguarda la fibra ottica, invece, è possibile scegliere Enel Fibra, un’offerta che garantisce una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download.
Il costo è di 24,90 euro al mese, con modem W-Fi 6 incluso in comodato d’uso e senza linea telefonica. Il canone si riduce a 21,90 euro al mese per i già clienti luce o gas oppure a 17,90 euro al mese per i clienti luce e gas