Rimodulazione Fastweb: rincari dal 1° gennaio 2026 per i già clienti mobile

Fastweb
di Matteo Testa

A partire dal primo gennaio 2026 verrà applicata una nuova rimodulazione Fastweb con aumenti fino a 4 euro al mese per alcuni clienti mobile. Scopri come recedere senza costi aggiuntivi o penali

In 30 sec.
Rimodulazione per i clienti Fastweb Mobile: le novità di dicembre 2025
  • Dall'1/1/26 il prezzo di alcune offerte mobile aumenterà di 1-4 €/mese
  • Entro l'1/3/26 potete esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
  • Per evitare la rimodulazione è possibile scegliere una delle offerte mobile sul comparatore di SOStariffe.it
Rimodulazione Fastweb: rincari dal 1° gennaio 2026 per i già clienti mobile

Fastweb Mobile ha annunciato una nuova tornata di rimodulazioni che colpiranno alcuni clienti di telefonia mobile dopo i rincari applicati a dicembre agli utenti con attive offerte molto vecchie. La rimodulazione Fastweb che entrerà in vigore nei primi giorni del 2026 prevederà aumenti da 1 a 4 euro al mese.

L’operatore, che ha motivato gli aumenti “per continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze”, ha informato gli utenti interessati dalla modifica unilaterale del contratto con una comunicazione via SMS sulla USIM impattata a partire da novembre. Ulteriori informazioni sulla rimodulazione Fastweb sono disponibili sul sito cliccando su “Informazioni sui consumatori” > “Fastweb informa” > “Modifica condizioni contrattuali offerta mobile dall’01 dicembre 2025”.

Ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche gli utenti che non intendono accettare la modifica contrattuale possono recedere o cambiare operatore senza penali o costi aggiuntivi entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione. In ogni caso potete verificare la differenza rispetto al costo attuale delle vostra offerta dalla sezione “Gestisci Offerta” dall’Area Clienti MyFastweb.

Scopri le offerte Fastweb Mobile »

Rimodulazione Fastweb: aumenti per i clienti mobile da gennaio 2026

Rimodulazione Fastweb Mobile I dettagli
Cosa succede dal primo gennaio 2026?
  • per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 1-4 €/mese
Come richiedere il recesso Entro il 1/3/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • online su MyFastweb
  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it
  • nei negozi Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti 192 193

La rimodulazione Fastweb con aumenti da 1 a 4 euro al mese per alcuni clienti mobile verrà applicata a partire dall’1/1/26. L’operatore comunque assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi non intende accettare gli aumenti, entro l’1/3/26 può cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • nei negozi di Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193
  • online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

Per mantenere il numero di telefono dovrete invece richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. In questo caso dovrete comunicare a Fastweb Mobile che il trasferimento verso un altro operatore è conseguente alla rimodulazione.

Nel caso di pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proseguire con la rateizzazione o corrispondere all’operatore le rate residue in un’unica soluzione.

Di seguito le offerte di Fastweb Mobile a cui verrà applicata la rimodulazione e l’entità di rincari:

  • Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-4.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Voce aumenta di 1.0-4.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Light aumenta di 1.0-4.0 euro al mese
  • Mobile Giga aumenta di 2.0-3.0 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta di 1.0-3.0 euro al mese
  • Mobile Voce aumenta di 2.0-3.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Ver3 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese
  • Mobile 500 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese
  • Mobile 700 8GB aumenta di 2.0-3.0 euro al mese
  • Mobile 700 aumenta di 2.0 euro al mese
  • Mobile 250 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese
  • Fastweb Mobile Plus aumenta di 2.0 euro al mese
  • Mobile Freedom aumenta di 1.0-2.0 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese
  • Fastweb Mobile Ver4 aumenta di 2.0 euro al mese
  • Mobile 700-3GB aumenta di 2.0 euro al mese
  • Mobile Voce aumenta di 2.0 euro al mese
  • Mobile Fuel aumenta di 2.0 euro al mese

Alcune offerte 5G al giusto prezzo a dicembre 2025

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva
Kena 5,99 100GB 5G di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile
  • primo mese a 5 €, poi 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
TIM Power Special 5G
  • 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica
  • primo mese e attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps
Giga 200 di Iliad
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Attualmente non mancano offerte 5G convenienti tra cui scegliere. Con meno di 10 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità, anche con attivazione gratis. Ecco quindi alcune tariffe interessanti con inclusa la navigazione 5G da attivare a dicembre:

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/12/25.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 5,99 100GB 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+100 GB con ricarica automatica)
  • 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte di Kena »

Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

TIM Power Special 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra (200 GB con addebito su credito residuo)
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di TIM il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnovo a 9,99 euro al mese con addebito automatico con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potere acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 12/1/25.

Giga 200 di Iliad

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps in 7.000 Comuni
  • 13 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità con video identificazione.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Rimodulazione Fastweb: rincari dal 1° gennaio 2026 per i già clienti mobile
Fastweb
angle-right
Enel Energia ha un nuovo numero per l’assistenza clienti: cosa cambia
Energia
angle-right
WindTre aumenta i prezzi: costi più alti per i già clienti fisso e mobile da gennaio 2026
Internet Casa
angle-right
Luce e gas in calo? Come stanno cambiando i prezzi sul mercato all’ingrosso
Energia
angle-right
Smartphone a rate con Fastweb: arriva l’opzione Kasko Facile
Fastweb
angle-right
5G in Italia: un altro operatore lancia le sue offerte
Telefonia Mobile
angle-right
Bonus Elettrodomestici: tornerà disponibile a dicembre 2025? Cosa c'è da sapere
Energia
angle-right
Scegli ho. Mobile con l'offerta del Black Friday: un mese gratis e altri vantaggi
ho.
angle-right
Prezzo all'ingrosso del gas in calo: le bollette saranno più leggere nei prossimi mesi?
Energia
angle-right
Formula 1, GP Qatar: quando si corre e come vedere la gara in TV e in streaming
NOW TV
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a dicembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a dicembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di dicembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.