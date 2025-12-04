Fastweb Mobile ha annunciato una nuova tornata di rimodulazioni che colpiranno alcuni clienti di telefonia mobile dopo i rincari applicati a dicembre agli utenti con attive offerte molto vecchie. La rimodulazione Fastweb che entrerà in vigore nei primi giorni del 2026 prevederà aumenti da 1 a 4 euro al mese.

L’operatore, che ha motivato gli aumenti “per continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze”, ha informato gli utenti interessati dalla modifica unilaterale del contratto con una comunicazione via SMS sulla USIM impattata a partire da novembre. Ulteriori informazioni sulla rimodulazione Fastweb sono disponibili sul sito cliccando su “Informazioni sui consumatori” > “Fastweb informa” > “Modifica condizioni contrattuali offerta mobile dall’01 dicembre 2025”.

Ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche gli utenti che non intendono accettare la modifica contrattuale possono recedere o cambiare operatore senza penali o costi aggiuntivi entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione. In ogni caso potete verificare la differenza rispetto al costo attuale delle vostra offerta dalla sezione “Gestisci Offerta” dall’Area Clienti MyFastweb.

Rimodulazione Fastweb: aumenti per i clienti mobile da gennaio 2026

Rimodulazione Fastweb Mobile I dettagli Cosa succede dal primo gennaio 2026? per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 1-4 €/mese Come richiedere il recesso Entro il 1/3/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

La rimodulazione Fastweb con aumenti da 1 a 4 euro al mese per alcuni clienti mobile verrà applicata a partire dall’1/1/26. L’operatore comunque assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi non intende accettare gli aumenti, entro l’1/3/26 può cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

Per mantenere il numero di telefono dovrete invece richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. In questo caso dovrete comunicare a Fastweb Mobile che il trasferimento verso un altro operatore è conseguente alla rimodulazione.

Nel caso di pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proseguire con la rateizzazione o corrispondere all’operatore le rate residue in un’unica soluzione.

Di seguito le offerte di Fastweb Mobile a cui verrà applicata la rimodulazione e l’entità di rincari:

Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Voce aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Fastweb Mobile Light aumenta di 1.0-4.0 euro al mese

aumenta di 1.0-4.0 euro al mese Mobile Giga aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Mobile Voce aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver3 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta di 1.0-3.0 euro al mese

aumenta di 1.0-3.0 euro al mese Fastweb Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Mobile 500 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese

aumenta di 2.0-2.49 euro al mese Mobile 700 8GB aumenta di 2.0-3.0 euro al mese

aumenta di 2.0-3.0 euro al mese Mobile 700 aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile 250 aumenta di 2.0-2.49 euro al mese

aumenta di 2.0-2.49 euro al mese Fastweb Mobile Plus aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Freedom aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.0-2.0 euro al mese

aumenta di 1.0-2.0 euro al mese Fastweb Mobile Ver4 aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile 700-3GB aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Voce aumenta di 2.0 euro al mese

aumenta di 2.0 euro al mese Mobile Fuel aumenta di 2.0 euro al mese

Alcune offerte 5G al giusto prezzo a dicembre 2025

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva Kena 5,99 100GB 5G di Kena Mobile 5,99 €/mese

Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile primo mese a 5 € , poi 7,99 €/mese

, poi 7,99 €/mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps TIM Power Special 5G 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Attualmente non mancano offerte 5G convenienti tra cui scegliere. Con meno di 10 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità, anche con attivazione gratis. Ecco quindi alcune tariffe interessanti con inclusa la navigazione 5G da attivare a dicembre:

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/12/25.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Kena 5,99 100GB 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+100 GB con ricarica automatica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+100 GB con ricarica automatica) 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione.

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra (200 GB con addebito su credito residuo)

(200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di TIM il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnovo a 9,99 euro al mese con addebito automatico con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potere acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 12/1/25.

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps in 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps in 7.000 Comuni 13 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità con video identificazione.

