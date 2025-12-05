Questo weekend è in programma l'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi . Scopri orari di qualifiche e gara e dove vederle in TV e streaming

Nessuno si sarebbe aspettato che il Mondiale di Formula 1 si sarebbe chiuso all’ultima tappa della stagione. Sono tre i piloti in lizza per il titolo iridato che si giocherà per il Gran Premio di Abu Dhabi. Lando Norris si presenta sul circuito di Yas Masina si presenta con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 sul compagno di scuderia Oscar Piastri.

Per quanto riguarda la classifica Costruttori, invece, i giochi sono aperti solo per la seconda posizione con la Mercedes che si trova in vantaggio di 33 punti sulla Red Bull. La Ferrari è matematicamente fuori dalla corsa per il podio.

Formula 1: orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi a dicembre 2025

Sky si è assicurato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti i Gran Premi di Formula 1. Potete quindi vedere il GP di Abu Dhabi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, potete vedere la gara in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata come sempre a Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi in diretta per i commenti tecnici dalla Sky Sport Tech Room . Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy insieme ai suoi ospiti con le analisi delle azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Potrete invece seguire qualifiche e gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:

Venerdì 5 dicembre

Ore 8: F2 – Prove Libere

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.55: F2 – Qualifiche

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: F1 – Prove Libere 2

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live Show

Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 6 dicembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – Sprint Race

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche (differita su TV8 alle 17:30)

(differita su TV8 alle 17:30) Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 7 dicembre

Ore 10.10: F2 – Feature Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Gara (differita su TV8 alle 17:00)

(differita su TV8 alle 17:00) Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

