- La gara dalle 14:00 di domenica 7 dicembre
- Potete vederla su Sky Sport o NOW
Questo weekend è in programma l'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Scopri orari di qualifiche e gara e dove vederle in TV e streaming
Nessuno si sarebbe aspettato che il Mondiale di Formula 1 si sarebbe chiuso all’ultima tappa della stagione. Sono tre i piloti in lizza per il titolo iridato che si giocherà per il Gran Premio di Abu Dhabi. Lando Norris si presenta sul circuito di Yas Masina si presenta con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 sul compagno di scuderia Oscar Piastri.
Per quanto riguarda la classifica Costruttori, invece, i giochi sono aperti solo per la seconda posizione con la Mercedes che si trova in vantaggio di 33 punti sulla Red Bull. La Ferrari è matematicamente fuori dalla corsa per il podio.
Se non volete perdervi l’ultimo e decisivo Gran Premio di Formula 1, la soluzione migliore per vederlo senza abbonarsi alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare comodamente online la vostra offerta dell’app streaming a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.
Sky si è assicurato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti i Gran Premi di Formula 1. Potete quindi vedere il GP di Abu Dhabi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, potete vedere la gara in streaming su NOW.
La telecronaca sarà affidata come sempre a Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi in diretta per i commenti tecnici dalla Sky Sport Tech Room . Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy insieme ai suoi ospiti con le analisi delle azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Potrete invece seguire qualifiche e gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.
Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:
Il Pass Sport di NOW vi permette di vedere in streaming non solo tutte le gare di Formula 1 ma anche tanto altro sport come:
Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.
Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.
Con la funzione Pause&Rewind potete mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Restart, invece, consente di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. Con la EXTRA Cam avete la possibilità di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. NOW offre anche la funzione download per scaricare sul vostro dispositivo tutti i contenuti che preferite e rivederli poi quando volete in modalità offline senza una connessione Internet attiva.
Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. L’app di streaming per una visione di altissima qualità dei contenuti vi consiglia di dotarvi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.
In alternativa gli appassionati di motori possono attivare un abbonamento a Sky per vedere non solo tutta la Formula 1 ma anche programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo e All her fault insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia.
Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix o Intrattenimento Plus a partire da 19,89 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. La promozione è disponibile a prezzo scontato con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.
Per vedere anche la Formula 1 dovrete quindi cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV & Netflix + Sky Sport costa quindi 47,79 euro al mese per 18 mesi.
L’offerta include un piano Netflix Standard con pubblicità e con il pacchetto Sky Sport oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.
L’app Sky Go vi permette di vedere i contenuti dei principali canali della pay TV sul vostro dispositivo mobile anche fuori casa (smartphone, tablet, etc.).
Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.
Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche: