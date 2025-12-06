Negli ultimi tempi è diventato comune per chi viaggia al di fuori dell’Unione Europa acquistare un’eSIM di un operatore del Paese di destinazione per aggirare i costi per il roaming applicati all’estero ed evitare di spendere troppo per navigare in vacanza. Ora CoopVoce ha lanciato le sue eSIM internazionali che permettono di collegarsi a una rete globale stabile e veloce in tutto il mondo con tariffe vantaggiose.

Cliccando sul tast di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di CoopVoce con quelle dei principali operatori di telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

CoopVoce: prezzo e caratteristiche dell’eSIM internazionali a dicembre 2025

eSIM internazionali Giga inclusi e costi USA 20 GB per 30 giorni a 19,90 € Giappone 10 GB per 30 giorni a 19,90 € Albania 15 GB per 30 giorni a 19,90 € Thailandia 15 GB per 30 giorni a 19,90 € India 15 GB per 30 giorni a 19,90 € Egitto 10 GB per 30 giorni a 19,90 € Brasile 10 GB per 30 giorni a 19,90 € Unione Europea e Regno Unito si deve attivare un’ offerta nazionale di CoopVoce

di disponibili subito tutti i Giga inclusi per 30 giorni, poi avete a disposizione una quantità di traffico dati stabiliti dalle regole del Roamin Like At Home

L’eSIM internazionali di CoopVoce permettono di avere una quantità di Gigabyte fissa per navigare per trenta giorni nei Paesi extra Ue come Stati Uniti, Albania, Giappone e molti altri ancora. Dopo aver acquistato la SIM digitale direttamente online sul sito, riceverete un apposito QR Code via email da scansionare con la fotocamera dello smartphone per scaricarla sul dispositivo e iniziare subito a navigare su Internet. L’eSIM internazionale deve essere attivata almeno 24 ore prima della partenza.

Per navigare in Unione Europea e Regno Unito, invece, dovete attivare un’offerta nazionale di CoopVoce. I nuovi clienti dell’operatore, infatti, possono utilizzare fin da subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità definita di Gigabyte stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Per conoscere il traffico residuo disponibile nei Paesi extra Ue potete inviare un SMS gratuito al numero di assistenza 4243688 (anche dall’estero) con testo “SALDO“.

Potete riattivare l’eSIM internazionale alla scadenza o all’esauritmento del traffico incluso. Per il rinnovo o per attivare un’offerta per il roaming per un altro Paese dovrete prima disattivare quella attiva (anche se esaurita) e poi richiedere l’attivazione della nuova carta, anche per una naziona differente, nelle seguenti modalità:

Contattare il servizio di assistenza CoopVoce ai numeri riportati nella scheda del Paese disponibile sul sito

ai numeri riportati nella scheda del Paese disponibile sul sito Inviare al 4243688 un messaggio con testo “No Welcome [Nomedelpaese] Giga” per disattivare la promozione attiva o “Si Welcome [Nomedelpaese] Giga” per attivare la nuova carta

CoopVoce: le migliori offerte di dicembre 2025

Offerte CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 10 4,90 € /mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 10 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni CoopVoce EVO 200 6,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

CoopVoce vi permette di scegliere solo tra offerte di telefonia mobile senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost assicura poi che non verranno mai applicate rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi arriva da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve fare richiesta a CoopVoce di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete ritirarla in prima persona presso uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. L’operatore low cost vi permette altrimenti di richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi le migliori offerte di CoopVoce disponibili:

CoopVoce EVO 10

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 8 GB al mese

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM.

Attiva EVO 10 di CoopVoce »

CoopVoce EVO 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 13 GB al mese

Il prezzo è di 6,90 euro al mese per sempre. Il primo mese e attivazione sono gratis. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 7/1/26.

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Per entrambe le offerte, come detto in precedente, potete utilizzare subito tutti i Gigabyte inclusi per navigare in roaming in Ue e Regno Unito.

CoopVoce si appoggia alla rete di Vodafone permettendo di navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e a breve dovrebbe lanciare le sue prime offerte 5G.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Altre offerte con tanti Giga per il roaming in Ue a dicembre 2025

Offerte per l’estero Costi Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB in Ue e Uk

Oggi sono disponibili alcune offerte di telefonia mobile che sono particolarmente interessanti per chi viaggia come:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra in 224 Paesi

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al vostro piano di Fastew Mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è di 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra in 224 Paesi

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Vodafone costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione per la SIM/eSIM è di 10 euro e la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Anche i clienti di Vodafone per il mobile possono accedere alla fibra a prezzo scontato. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete infatti attivare Casa Start con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per i clienti convergenti è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni 25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM al costo di 9,99 euro. Potete effettuare la verifica dell’identità con video identificazione. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 15.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico