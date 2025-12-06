- L'app regala la visione in contemporanea su dispositivi connessi a reti differenti fino al 31/12/25
DAZN ha regala ad alcuni clienti la visione in contemporanea su dispositivi connessi a reti differenti fino al 31/12/25. Scopri chi può accedere alla promozione e come attivarla
DAZN ha preparato un inatteso regalo di Natale per alcuni suoi vecchi abbonati. La piattaforma di streaming infatti permette di vedere tutto lo sport che amano in contemporanea su due dispositivi in contemporanea anche se connessi a due differenti reti Internet senza alcun costo aggiuntivo. La promozione resterà in vigore fino al 31/12/25.
|Promozione DAZN
|Dettagli
|Cosa cambia
|
|Chi può attivarla
|
La novità introdotta da DAZN nei fatti consente a un membro della famiglia di vedere la partita di calcio sul televisore di casa. Un’altra persona, invece, potrà vedere lo stesso contenuto o altri con un dispositivo connesso a una rete mobil o una rete fissa esterna. La funzione, già inclusa nel piano DAZN Family, sarà certamente apprezzata durante le feste, dove gli spostamenti sono decisamente frequenti e il palinsesto sportivo è particolamente ampio rispetto alla programmazione tradizionale.
La modifica avviene in automatico e non dovrete quindi modificare le impostazioni dell’app. Vi basterà accedere al vostro account per usufruire della visione in contemporeana su dispositi connessi a reti differenti. La promozione è però riservata solo ad alcuni utenti selezionati da DAZN che hanno ricevuto una comunicazione personalizzata.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Goal
|
|
|DAZN MyClubPass
|
|
|DAZN Full
|
|
|DAZN Family
|
|
Attualmente potete scegliere tra le seguenti offerte di DAZN:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
DAZN Goal include:
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Family, invece, permette di vedere gli stessi contenuti inclusi su DAZN Full ma su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti domestiche differenti.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION con un risparmio di quasi il 50% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming. Possono attivare le offerte di TIM i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Se avete già attivo un account per le app di streaming incluse nell’abbonamento potrete continuare tranquillamente a utilizzarlo.
Di seguito le TIMVISION con DAZN incluso disponibili fino al 12/1/26, salvo eventuali proroghe:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo TIMVISION con DAZN incluso il contributo l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento e la spedizione è gratis. Lo riceverete direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete soddisfatti della vostra offerta potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore quando volete ai seguenti prezzi: