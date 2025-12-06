fotografano le scelte dei giovani:Per evitare di tenere i soldi fermi sul conto è possibile puntare su un

Tenere fermi i soldi sul conto corrente rappresenta una soluzione per chi preferisce la strada del risparmio, evitando investimenti e rischi per il proprio patrimonio, soprattutto in assenza di un’adeguata educazione finanziaria.

In questi casi, è utile ricordare che c’è sempre la possibilità di puntare su un conto deposito oppure su un conto corrente remunerato, per sfruttare un buon tasso di interesse e ottenere un guadagno dalla liquidità “ferma”.

Come evidente da una rapida analisi delle opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, in questo momento, è possibile arrivare fino al 4% per un deposito a breve termine (6 mesi) e fino al 3,5% con soluzioni a lungo termine (36 mesi oppure 60 mesi).

I giovani italiani scelgono il risparmio

Secondo i dati emersi dall’Osservatorio GenerationShip 2025 di Changes Unipol, tra i giovani italiani c’è un’evidente tendenza al risparmio. In particolare, quasi la metà degli Under 35 preferisce tenere fermi i soldi sul conto senza investirli.

Questa scelta è legata anche alle difficoltà economiche derivanti da retribuzioni ridotte. Circa il 44% dei lavoratori giovani guadagna meno di 1.500 euro. Questa percentuale supera il 50% tra le donne, per cui il problema delle retribuzioni ridotte è ancora più evidente.

Da segnalare, inoltre, che per il 43% dei giovani il risparmio fa parte della strategia per proteggersi dal futuro, insieme alla cura di sé e alla formazione continua. Per il 78%, inoltre, risparmiare è importante, anche con risorse limitate.

Questi dati si traducono in un’evidente tendenza al risparmio: i giovani Under 35 accantonano il 15,9% del proprio reddito, in media. Si tratta di una percentuale sensibilmente superiore rispetto alla percentuale registrata tra gli adulti: per gli Over 35, infatti, l’accantonamento medio è del 11,8%.

Bisogna sottolineare, inoltre, che circa i due terzi dei giovani non hanno mai cercato o ricevuto informazioni relative a prodotti di risparmio o previdenza tanto che il 43% non sa cosa sia la previdenza integrativa e solo il 9% si sente informato sul tema.

L’educazione finanziaria rappresenta un tema di grande attualità: per il 70% dei ragazzi si registra un elevato interesse sulla questione e, quindi, la voglia di migliorare la propria educazione finanziaria per poter gestire al meglio il proprio denaro.

Conto Deposito: un’alternativa ai soldi fermi sul conto corrente

Per evitare di lasciare fermi i soldi sul conto corrente è possibile puntare sul Conto Deposito oppure su un conto corrente remunerato. Si tratta di prodotti in grado di garantire un buon tasso di interesse e, quindi, un incremento del valore della liquidità “ferma”.

Le opzioni disponibili sul mercato sono tante. Considerando le opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it in questo momento, è possibile accedere a diverse offerte molto convenienti. Ecco alcuni esempi per varie opzioni di durata:

interessi al 4% per 6 mesi con il Conto Arancio di ING (senza vincoli)

per con il di (senza vincoli) interessi al 3,5% per 60 mesi con Conto Cherry Vincolato di Cherry Bank (vincolato e non svincolabile)

per con di (vincolato e non svincolabile) interessi al 3,5% per 36 mesi con Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa (vincolato e svincolabile)

per con di (vincolato e svincolabile) interessi al 3,25% per 24 mesi con ViviConto Extra di ViViBanca (vincolato e non svincolabile)

per con di (vincolato e non svincolabile) interessi al 3,1% per 48 o 60 mesi con Conto Young per Under 35 di Banca CF+ (vincolato e non svincolabile)

per o con di (vincolato e non svincolabile) interessi al 3% per 6 mesi con Conto BBVA (senza vincoli)

per con (senza vincoli) interessi fino al 2,9% per 48 o 60 mesi con Conto Young per Under 35 di Banca CF+ (vincolato e svincolabile)

Nell’elenco con “interessi” si intende il tasso annuo lordo garantito per la durata indicata. I conti in questione prevedono la protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che offre una garanzia fino a 100.000 euro per ogni cliente.

