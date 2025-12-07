Scopri le migliori offerte fibra per navigare con un segnale stabile e alla massima velocità al prezzo più conveniente. Tutti i dettagli su costi e caratteristiche delle promozioni di dicembre

Il Natale si avvicina e non c’è momento migliore per ragalarsi una connessione Internet ad alte prestazioni e consentire così a tutti i membri della famiglia di navigare e utilizzare i propri servizi online preferiti senza interruzioni.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori e poi attivare comodamente online la soluzione al prezzo più basso per la connessione Internet di casa.

Scopri le offerte fibra »

Le migliori offerte fibra di dicembre 2025

Offerte fibra Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra

16,90 €/mese per 36 mesi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

abbinata a un’offerta Luce e/o Gas 24,90 €/mese

Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem di ultima generazione Super Casa Smart Fibra di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e 250 GB in 5G a con portabilità del numero buono Amazon da 49,90 € Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese solo online

solo online 22,99 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime IliadBox di Iliad 25,99 €/mese per sempre

21,99 €/mese per sempre con attivo piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attivo piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,90 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi

20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV Attivazione a 29 € o gratis per i già clienti Sky TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi + 19 € per Sky Smart

buono Amazon da 100 € (solo già clienti Sky TV) Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Box NeXXt One con Wi-Fi 6 Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte fibra per una connessione stabile e veloce al prezzo più conveniente:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi abbinata ad una fornitura Luce e/o Gas o 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. A partire dal secondo anno l’offerta per la rete fissa si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 4/1/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura con SOStariffe.it, potrete attivare offerta di WindTre in eslcusiva online al costo di 24,99 euro al mese, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

La fibra costa invece 22,99 euro al mese per i già clienti mobile.

Attiva Super Fibra di WindTre »

IliadBox di Iliad

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 25,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino alle ore 10.00 del 10/12/25.

La fibra costa invece di 21,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile con attiva un’offerta da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la rete fissa e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 31,98 euro al mese.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

buono Amazon da 100 euro (solo già clienti Sky

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa invece 20,90 euro al mese 12 mesi acquistandola online e il contributo per l’attivazione è gratis. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro l’8/12/25.

Il prezzo di Sky WiFi diventa invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla fibra un abbonamento a Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese. La promozione è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. Questa offerta è disponibile fino al 4/1/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo toale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 12/1/26.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION. Con il pacchetto Family M avere inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport insieme a un abbonamento Standard con pubblicità a Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/11/25.

Scopri le offerte TIM fibra »

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa Start »

Aggiungendo una delle offerte di Fastweb Mobile, il prezzo per la fibra è scontato a 23,95 euro al mese. Cliccando sul tasto di seguito, potete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere un piano mobile con minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

La fibra costa 23,95 euro al mese per i già clienti mobile, che attivando l’opzione Infinito Insieme hanno anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi, o abbinando alla linea fissa un piano con minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Vodafone Casa Start »

Il prezzo è di 23,95 euro al mese anche in convergenza con una SIM voce e dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps con copertura in tutte le principali città italiane a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente è di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione della SIM.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?