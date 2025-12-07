Scopri le migliori offerte per il mobile e la fibra ottica di Vodafone e Fastweb . Sono previsti sconti per i clienti convergenti che scelgono i due operatori per la rete fissa e mobile

Vodafone e Fastweb sono oggi lo stesso marchio, anche se opereranno sul mercato separatamente ancora per qualche tempo. Il 31 dicembre 2024 è infatti nato ufficialmente il nuovo operatore Fastweb + Vodafone a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro da parte di Swisccom, colosso svizzero delle telecomunicazioni che già deteneva il marchio di Fastweb. L’integrazione tra i due marchi procedere a spron battuto e a partire dal primo gennaio 2026 diventeranno un’unica entità legale sotto il nome Fastweb S.p.A.

Vi ricordiamo che se dovete cambiare operatore potete mantenere il numero di telefono facendo richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le offerte di Vodafone per il mobile di dicembre 2025

Offerte Vodafone Costi Minuti, SMS e Gigabyte Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso Vodafone Mobile Pro 11,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso Vodafone Mobile Ultra 19,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Con Vodafone potete scegliere tra diverse offerte 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane. Il costo per la SIM è di 10 euro con spedizione gratuita, ma in alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

A dicembre potete scegliere tra:

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Pro

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Ultra

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue

fino a 2 Gbps utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue Assistenza Cane e Gatto con Quixa

Rete Sicura

Vodafone Club

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Assistenza Cane e Gatto include un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) insieme alla disponibilità di servizi come telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

Rete Sicura vi protegge dalle principali minacce online e include anche il servizio di Parental Control. Il prezzo è di 3 euro al mese.

I clienti di Vodafone per la rete fissa che attivano un piano mobile dello stesso operatore hanno Giga illimitati in 5G.

Se invece siete clienti di Vodafone per il mobile ma siete interessati anche alla rete fissa, potete attivare un’offerta fibra prezzo scontato. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, con Casa Start avete inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

A seguito dell’attivazione dell’offerta riceverete via SMS un codice personale da condividere con un amico con il link all’offerta riservata. Se il vostro conoscente attiverà la promozione tramite il link da voi inoltrato e inserirà il vostro codice per finalizzare l’acquisto, avrete entrambi Giga illimitati in 5G.

Per i clienti di Vodafone per il mobile è disponibile anche uno sconto di 8 euro sull’offerta Fastweb Energia Flat se l’attivi insieme ad un’offerta Mobile.

Le offerte di Fastweb Mobile di dicembre 2025

Offerte Fastweb Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G abbinando un’offerta fisso Fastweb Mobile Pro 11,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G abbinando un’offerta fisso Fastweb Mobile Ultra 19,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Fastweb Mobile vi propone una serie di offerte 5G senza vincoli per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone. Le promozioni sono senza vincoli e non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM/eSIM costa 10 euro e nel primo caso la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

A dicembre potete scegliere tra:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Con Fastweb Protect al costo di 3 euro al mese potete proteggere i vostri dati personali e bancari dalla principali minacce online e avete inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche.

Chi è interessato anche alla rete fissa può abbinare un’offerta fibra a prezzo scontato come Fastweb Casa Start per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi di 33,90 euro al mese.

Fastweb Mobile Pro

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Wi-Fi Calling

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB extra Ue

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB extra Ue Assistenza Pet con Quixa

Fastweb Protect

Wi-Fi Calling

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Con Fastweb Protect al costo di 3 euro al mese potete proteggere i vostri dati personali e bancari dalla principali minacce online e avete inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche.

