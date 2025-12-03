Luce e gas in calo? Come stanno cambiando i prezzi sul mercato all’ingrosso

Energia
di Davide Raia

Continuano le oscillazioni del mercato all'ingrosso dell'energia. Il prezzo dell'elettricità e del gas naturale, con riferimento agli indici PUN e PSV, rispettivamente, è cambiato a novembre 2025 andando a influenzare il mercato nel corso del mese di dicembre appena iniziato. Andiamo a fare il punto in merito alla questione.

In 30 sec.
I prezzi all'ingrosso dell'energia di novembre 2025:
  • Energia elettrica: il prezzo del PUN aumenta e tocca quota 0,117 €/kWh
  • Gas naturale: il prezzo del PSV è in leggero calo e raggiunge quota 0,348 €/Smc
Il prezzo dell’energia all’ingrosso è un parametro fondamentale da tenere in considerazione per ridurre al minimo le bollette. Per valutare il costo dell’energia elettrica bisogna considerare il valore del PUN mentre per il gas naturale è necessario tenere conto del valore del PSV.

Il dato medio mensile di novembre 2025 conferma un leggero calo del prezzo del gas mentre il prezzo dell’energia elettrica ha fatto segnare un rincaro, nel confronto con i dati del mese precedente. Si tratta di un aspetto da considerare soprattutto per chi ha un’offerta a prezzo indicizzato, dove il costo dell’energia “segue” l’andamento del mercato all’ingrosso.

Ricordiamo che per scegliere le offerte più vantaggiose è sufficiente accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, premendo sul box qui di sotto. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo (oppure caricare una copia digitale della bolletta) per poter scoprire l’offerta più vantaggiosa del momento, da attivare direttamente online.

In alternativa è possibile affidarsi al servizio di consulenza telefonica (gratuita e senza impegno) chiamando al numero 02 5005 111. Un consulente esperto verificherà se il mercato propone o meno tariffe più vantaggiose rispetto a quelle attualmente attivate dall’utente che ha richiesto il supporto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

PUN: a novembre 2025 aumenta il costo dell’elettricità all’ingrosso

Il valore medio del PUN a novembre 2025 è pari a 0,117 €/kWh. Si tratta di un dato leggermente più alto rispetto a quello registrato nel corso del mese di ottobre 2025, pari a 0,111 €/kWh. Si tratta di un piccolo rincaro che, però, può rappresentare un segnale dell’inizio di un trend di crescita dopo mesi di relativa stabilità. Il dato parziale di dicembre 2025 (aggiornato al 3 dicembre) è di 0,13 €/kWh.

PSV: cala il prezzo del gas a novembre 2025

Per il PSV, invece, il valore medio del mese di novembre 2025 risulta essere pari a 0,348 €/Smc. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto a quello di ottobre 2025, mese chiuso con un dato medio di 0,353 €/Smc. Per l’indice del mercato all’ingrosso italiano si tratta del quinto calo mensile consecutivo. Per trovare un valore così basso bisogna tornare a maggio 2024.

È il momento di bloccare il prezzo di luce e gas?

Per chi vuole ridurre le bollette e, nello stesso tempo, evitare improvvisi aumenti in bolletta nel corso dei prossimi mesi è il momento giusto per bloccare il costo dell’energia. Consultando le offerte disponibili sul mercato, tramite il comparatore di SOStariffe.it, è possibile verificare facilmente le opzioni più vantaggiose.

In questo momento (l’analisi è effettuata il 3 dicembre 2025) è possibile bloccare il costo dell’energia a:

  • 0,1 €/kWh per l’energia elettrica (con prezzo bloccato per 24 mesi)
  • 0,34 €/Smc per il gas naturale (con prezzo bloccato per 24 mesi)

Per scoprire le offerte migliori basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che per attivare nuove promo luce e gas è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (riportati nell’ultima bolletta).

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
