Continuano le oscillazioni del mercato all'ingrosso dell'energia. Il prezzo dell'elettricità e del gas naturale , con riferimento agli indici PUN e PSV, rispettivamente, è cambiato a novembre 2025 andando a influenzare il mercato nel corso del mese di dicembre appena iniziato. Andiamo a fare il punto in merito alla questione.

Luce e gas in calo? Come stanno cambiando i prezzi sul mercato all’ingrosso

Il prezzo dell’energia all’ingrosso è un parametro fondamentale da tenere in considerazione per ridurre al minimo le bollette. Per valutare il costo dell’energia elettrica bisogna considerare il valore del PUN mentre per il gas naturale è necessario tenere conto del valore del PSV.

Il dato medio mensile di novembre 2025 conferma un leggero calo del prezzo del gas mentre il prezzo dell’energia elettrica ha fatto segnare un rincaro, nel confronto con i dati del mese precedente. Si tratta di un aspetto da considerare soprattutto per chi ha un’offerta a prezzo indicizzato, dove il costo dell’energia “segue” l’andamento del mercato all’ingrosso.

PUN: a novembre 2025 aumenta il costo dell’elettricità all’ingrosso

Il valore medio del PUN a novembre 2025 è pari a 0,117 €/kWh. Si tratta di un dato leggermente più alto rispetto a quello registrato nel corso del mese di ottobre 2025, pari a 0,111 €/kWh. Si tratta di un piccolo rincaro che, però, può rappresentare un segnale dell’inizio di un trend di crescita dopo mesi di relativa stabilità. Il dato parziale di dicembre 2025 (aggiornato al 3 dicembre) è di 0,13 €/kWh.

PSV: cala il prezzo del gas a novembre 2025

Per il PSV, invece, il valore medio del mese di novembre 2025 risulta essere pari a 0,348 €/Smc. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto a quello di ottobre 2025, mese chiuso con un dato medio di 0,353 €/Smc. Per l’indice del mercato all’ingrosso italiano si tratta del quinto calo mensile consecutivo. Per trovare un valore così basso bisogna tornare a maggio 2024.

È il momento di bloccare il prezzo di luce e gas?

In questo momento (l’analisi è effettuata il 3 dicembre 2025) è possibile bloccare il costo dell’energia a:

0,1 €/kWh per l’energia elettrica (con prezzo bloccato per 24 mesi)

per l’energia elettrica (con prezzo bloccato per 24 mesi) 0,34 €/Smc per il gas naturale (con prezzo bloccato per 24 mesi)

