Dalla fine di novembre chi acquista uno smartphone a rate con Fastweb in negozio può attivare il servizio Kasko Smartphone Facile per la protezione del telefono contro danni accidentali, ossidazione, etc.

Smartphone a rate con Fastweb: come funziona Kasko Smartphone Facile

Durata contrattuale Kasko Facile 12 mesi (un solo intervento l’anno)

(un solo intervento l’anno) Kasko Facile 24 mesi (due interventi l’anno di cui uno solo nell’arco dei due periodi di 12 mesi) Versioni disponibili Full Protection con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità ridotta

con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità ridotta Plus Protection con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità ridotta e furto (un solo intervento l’anno)

con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità ridotta e furto (un solo intervento l’anno) Screen Protection con copertura per danni allo schermo Come richiedere l’intervento servizio attivabile solo in negozi contestualmente all’acquisto di uno smartphone a rate con Fastweb

nell’area dedicata sul sito

chiamando il 800.85.75.75

Kasko Smartphone Facile è disponibile contestualmente all’acquisto di uno smartphone a rate con Fastweb. Il servizio non è citato sul sito dell’operatore nella pagina dedicata ai telefoni e quindi sembrerebbe attivabile solo in negozio. Kasko Smartphone Facile è compatibile con tutti i telefoni presenti nel listino di Fastweb, ma è possibile abbinare un solo dispositivo.

Potete scegliere tra diverse versioni:

Full Protection con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità residua di ricarica inferiore all’80% rispetto a quella originale. Nel dettaglio, potete richiedere assistenza se lo smartphone ha subito un urto, lo schermo è rotto, la fotocamera non funziona, il telefono è entrato in contatto con liquidi

con copertura per danni accidentali, ossidazione e batteria con capacità residua di ricarica inferiore all’80% rispetto a quella originale. Nel dettaglio, potete richiedere assistenza se lo smartphone ha subito un urto, lo schermo è rotto, la fotocamera non funziona, il telefono è entrato in contatto con liquidi Plus Protection oltre ai vantaggi di Full Protection prevede anche la copertura contro il furto

oltre ai vantaggi di Full Protection prevede anche la copertura contro il furto Screen Protection con inclusa la copertura per i datti allo schermo (crepe, rotture da urto o caduta, altri danneggiamenti)

Per aprire i ticket di assistenza su Kasko Smartphone Facile potete accedere all’area riservata sul sito di Fastweb, oppure chiamare il verde gratuito 800.85.75.75. Un seguito un corriere espresso si recherà presso il vostro domicilio o qualsiasi altro luogo da voi richiesto per ritirare il telefono guasto o danneggiato entro un giorno lavorativo dalla richiesta di intervento. Senza costi aggiuntivi vi verrà quindi recapitato un prodotto riparato e/o sostituito.

Se la riparazione risulterà gestibile nei termini del servizio ma non sarà completata entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta di intervento (ad esempio per motivi di irreparabilità), vi verrà inviato un telefono sostitutivo rigenerato o nuovo, anche se non è garantito sarà dello stesso colore. Nel caso in cui il danno non rientri nella copertura del servizio, invece, vi verrà comunicata l’impossibilità di erogare il servizio tramite email o chiamata diretta.

Come indicato nelle condizioni generali di contratto, tutte le riparazioni godono di una garanzia di 90 giorni sul ricambio utilizzato e la relativa manodopera.

Kasko Smartphone Facile è sottoscrivibile per un periodo di 12 o 24 mesi ed è valido esclusivamente per un telefono con IMEI registrato in fase di vendita. Con Kasko Facile 12 mesi è incluso un singolo intervento di riparazione o sostituzione, che diventano due con limite di un intervento per ciascun periodo di 12 mesi con Kasko Facile 24 mesi.

Per richiedere le prestazioni di Kasko Smartphone Facile siete tenuti a conservare ed eventualmente esibire lo scontrino o fattura che prova l’acquisto del telefono.

Il prezzo non viene specificato nelle condizioni generali di contratto. Si specifica, però, che in caso di furto per la sostituzione dello smartphone è previsto un contributo fisso di 240 euro per la FASCIA 2XL FURTO o 270 euro per la FASCIA 3XL FURTO. Inoltre, è previsto un singolo intervento per l’intera durata del contratto.

Si segnala che Kasko Smartphone Facile è disponibile anche per i clienti di Vodafone. L’operatore a seguito dell’acquisizione da parte di Swisscom, che già deteneva il marchio di Fastweb, oggi è parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone. La possibilità di attivare Kasko Smartphone Facile per i clienti di Fastweb Mobile è un ulteriore tassello verso la completa integrazione tra i due marchi avviata negli ultimi mesi.

Smartphone a rate con Fastweb: le offerte di dicembre 2025

Modelli Prezzo a rate con Fastweb Mobile Prezzo di listino iPhone 17 a partire da 29,60 €/mese per 30 rate a partire da 979 € Samsung Galaxy Z Flip7 a partire da 24 €/mese per 30 rate a partire da 1.399 € Motorola Moto G86 12 €/mese per 24 rate + 9 € di anticipo 349,90 € Honor 400 Lite 5G 6 €/mese per 24 rate + 1 € di anticipo 319,90 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Potete acquistare uno smartphone a rate con Fastweb anche senza anticipo e pagando con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 30 mesi. I nuovi clienti possono prenotare il telefono direttamente online sul sito nella sezione “Mobile” > “Fastweb Shop”. Cliccando poi su “Vai in negozio” avrete la lista dei punti vendita più vicini dove completare l’acquisto.

Grazie al servizio di Trade-In in collaborazione con Re!Commerce potete guadagnare dando in permuta un vecchio telefono. L’acconto pari alla valutazione fatta del dispositivo vi verrà addebitato tramite bonifico entro pochi giorni.

Potete abbinare il vostro telefono a rate a una qualsiasi delle offerte 5G di Fastweb Mobile. In alternativa alla SIM con spedizione gratis potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 10 euro. Non è invece previsto un contributo per l’attivazione. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi passa a Fastweb Mobile da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente entro massimo di tre giorni lavorativi.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche FastwebUP Plus Mobile per scegliere ogni mese uno tra i seguenti vantaggi:

2 fast track al mese e 1 ingresso alla lounge aeroportuale all’anno

1 ingresso al mese nelle palestre McFIT e uno sconto su abbonamento annuale

uno sconto esclusivo negli outlet più famosi d’Italia

2X1 nelle sale The Space, compresi i weekend

ogni settimana in palio biglietti delle grandi partite di calcio, con accesso alle lounge esclusive e posti vip allo stadio

Con Fastweb Protect al costo di 3 euro al mese potete proteggere i vostri dati personali e bancari dalla principali minacce online e avete inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche.

Non solo, se siete interessati anche alla rete fissa potete abbinare al vostro piano mobile un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è di 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Fastweb Mobile Pro

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Wi-Fi Calling

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB extra Ue

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB extra Ue Assistenza Pet con Quixa

Fastweb Protect

FastwebUP Plus Mobile

Wi-Fi Calling

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Assistenza Pet include un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) e accesso a servizi come telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

