UniPoste Mobile è tra gli ultimi operatori di telefonia mobile della categoria MNVO (Mobile Number Virtual Operator) a lanciare le sue offerte 5G sul mercato. L’operatore virtuale da novembre in particolare ha reso disponibile due tariffe che permettono, tramite Noitel, di navigare sulla rete di Vodafone alla massima velocità a partire da appena 2,99 euro al mese.

Offerte 5G su rete Vodafone alla massima velocità a dicembre 2025

Le offerte 5G di UniPoste Mobile sono le seguenti:

Big Easy 5G

300 minuti e 10 SMS

3 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone circa 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 2,99 euro al mese.

Big Super Full 5G

minuti illimitati e 50 SMS

180 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone circa 12 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Il contributo iniziale per l’attivazione e la SIM per entrambe le offerte 5G è di 15 euro, a cui dovete aggiungere un canone anticipato del primo mese. Potete attivarle presso le agenzie UniPoste aderenti. Al momento sembrerebbe non previsto il supporto all’eSIM.

Con le offerte 5G di UniPoste Mobile potete quindi navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane. In assenza di adeguata copertura, è comunque possibile navigare in 4G alla massima velocità disponibile. Le altre offerte dell’operatore low cost, ovvero Easy, Economy e Super Full, prevedono invece un limite alla connessione in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

UniPoste Mobile si configura come Air Time Reseller, acquistando traffico all’ingrosso e gestendo in autonomia la parte commerciale e l’assistenza clienti. Il servizio voce e dati viene erogato attraverso Noitel, che a sua volta si appoggia alla rete di Vodafone tramite l’aggregatore tecnico Plintron.

UniPoste Mobile propone poi un servizio di smartphone in convenzione per l’acquisto di un telefono a rate che permette di un anno di traffico incluso.

Offerte 5G alternativa al giusto prezzo di dicembre 2025

Anche altri operatori virtuali permettono di scegliere tra offerte 5G altrettanto convenienti con inclusi anche minuti illimiti e fino a 200 GB in 5G (anche alla massima velocità) a meno di 8 euro al mese. In molti casi, poi, l’attivazione è gratis.

Chi deve cambiare operatore può mantenere il proprio numero di telefono facendo richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi alcune delle offerte 5G al prezzo più basso da attivare in questi primi giorni di dicembre:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Promo BLACK FRIDAY di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/12/25.

Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come 1Mobile, Poste Mobile, Tiscali e altri.

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/12/25.

Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Spusu, Optima Mobile e altri.

ho. 6,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, TIM, WindTre, Very Mobile e altri. Per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete inclusa la connettività in 5G fino a 2 Gbps al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata la copertura, potrete navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, primo rinnovo gratis e poi 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/12/25.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico