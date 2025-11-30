Dopo una lunga attesa, il Bonus Elettrodomestici è partito ed è stato un successo , con fondi esauriti in pochissimo tempo. Per alcuni utenti che non hanno fatto in tempo a ottenere il voucher per l'accesso al bonus, però, ci sarà la possibilità di riceverlo nel corso delle prossime settimane. Ecco cosa c'è da sapere sul "ritorno" del Bonus Elettrodomestici a dicembre 2025 .

Il Bonus Elettrodomestici garantisce uno sconto del 30% sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico, scegliendo tra varie categorie di prodotti e tra vari modelli ad alta efficienza (che devono essere prodotti in UE). Lo sconto può arrivare fino a 100 euro oppure, per chi ha ISEE fino a 25.000 euro, a 200 euro.

Le domande per l’ottenimento del voucher da presentare al venditore per ricevere il bonus, sotto forma di sconto in fattura, sono state aperte un paio di settimane fa e i fondi (circa 48 milioni di euro) sono terminati in poco tempo. Il voucher, però, ha una scadenza e, quindi, una parte dei fondi tornerà disponibile a breve.

Ricordiamo che il Bonus Elettrodomestici è pensato per consentire l’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza. Per massimizzare il risparmio in bolletta, però, è necessario ridurre al minimo il costo dell’energia. Per farlo basta puntare sulla migliore offerta disponibile sul Mercato Libero. Scegliere l’offerta è facile: basta accedere al comparatore di SOStariffe.it qui di sotto e avviare il confronto tra le offerte in base ai propri consumi.

Scegli qui l'offerta luce migliore

Il Bonus Elettrodomestici tornerà a dicembre 2025?

Come sottolineato in precedenza, il voucher che permette di ottenere il bonus scade se non utilizzato entro 15 giorni. Una volta scaduto, le risorse corrispondenti, precedentemente bloccate, vengono liberate e, di fatto, viene erogato un nuovo voucher a un altro utente. L’ordine di erogazione seguirà quello delle richieste ricevute.

In sostanza, a partire dal 4 dicembre 2025, 15 giorni dopo l’erogazione dei primi voucher, una parte dei fondi tornerà disponibile. A questo punto, chi ha fatto domanda per l’accesso al bonus ma non è riuscito a ottenere il codice avrà una seconda opzione. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, quindi, per sapere quante risorse saranno effettivamente liberate dalla scadenza dei codici già erogati.

Per tutti i dettagli sull’agevolazione vi rimandiamo all’approfondimento realizzato da SOStariffe.it sul Bonus Elettrodomestici 2025. Ricordiamo, invece, che continua a essere disponibile il Bonus mobili ed elettrodomestici, un’agevolazione che garantisce una detrazione del 50% (su una spesa massima di 5.000 euro) per l’acquisto di elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione sarà rinnovata al 2026?

Al momento, non c’è ancora un annuncio ufficiale ma è sempre più probabile che, nel corso delle settimane, arrivi il rinnovo al 2026 per il Bonus Elettrodomestici. In questi giorni se ne sta parlando, anche grazie ad alcune proposte in Parlamento, dove si sta definendo la nuova Legge di Bilancio per il prossimo anno.

Il bonus potrebbe essere rinnovato con le stesse caratteristiche (sconto in fattura e possibilità di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico). Bisognerà capire quali saranno i fondi stanziati per sostenere una nuova edizione dell’agevolazione. Si parla anche di una possibile proroga fino al 2027.

In questo caso, bisognerà attendere le prossime settimane per saperne di più.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni

