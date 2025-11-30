Scegli ho. Mobile con l'offerta del Black Friday: un mese gratis e altri vantaggi

di Matteo Testa

ho Mobile per il Black Friday vi regala un mese in omaggio e vi permette di avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da 5,95 euro al mese e attivazione scontata per chi arriva da alcuni operatori

In 30 sec.
Le offerte di ho. Mobile per il Black Friday a novembre 2025
  1. Potete avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a partire da 5,95 €/mese
  2. Un mese in omaggio per tutte le offerte e attivazione scontata con portabilità da alcuni operatori
Scegli ho. Mobile con l'offerta del Black Friday: un mese gratis e altri vantaggi

ho. Mobile in occasione del Black Friday ha lanciato una promozione imperdibile che riguarda tutte le sue offerte di telefonia mobile. L’operatore low cost con richiesta di portabilità del numero entro l’1/12/25 vi regala un mese in omaggio. A partire da meno di 6 euro al mese avete inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità. L’attivazione è scontata per chi passa a ho Mobile da alcuni specifici operatori. Se poi non avete il 5G incluso, potete navigare sulla rete di ultima generazione aggiungendo poco più di 1 euro al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori.

ho Mobile: le offerte per il Black Friday di novembre 2025

Offerte Black Friday Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Internet ho. Things
  • 2,99 €/mese
  • Attivazione a 9
  • 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 4,99
  • 4,99 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 1 GB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 5,95
  • 5,95 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
ho. 6,95
  • 6,95 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
ho. 8,95
  • 8,95 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
ho. 9,95
  • 9,95 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 11,95
  • 11,95 €/mese
  • un mese in omaggio entro l’1/12/25
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. Un’offerta per la casa
  • 15,99 €/mese
  • 13,99 €/mese per i già clienti
  • Attivazione a 3,99
  • minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G
  • sconto su un router 4G

ho Mobile vi permette di scegliere solo tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per trenta giorni e poi decidere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere direttamente online con un clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita da ho Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost vi consente di acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per effettuare la verifica dell’identità, invece, potete utilizzare lo SPID per una maggiore comodità.

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte di ho Mobile per il Black Friday:

ho. 5,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro l’1/12/25.

Attiva ho. 5,95 »

ho. 6,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Un mese in omaggio con portabilità entro l’1/12/25.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Un mese in omaggio con portabilità entro l’1/12/25.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Un mese in omaggio con portabilità entro l’1/12/25.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 15,2 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Un mese in omaggio con portabilità entro l’1/12/25.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

La SIM e spedizione sono gratis. La riceverete tramite posta ordinaria direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. Altrimenti potete scegliere di ritirarla presso una delle edicole convenzionate con ho Mobile. In questo caso potete pagare anche in contanti direttamente sul posto Per il ritiro dovrete mostrare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Altrimenti è disponibile il servizio di autoricarica, che ogni mese vi addebita in automatico esattamente l’mporto necessario per il rinnovo del piano.

ho Mobile si appoggia alla rete di Vodafone e permette di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% del territorio italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete poi chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Con le offerte 5G di ho Mobile, invece, la velocità prevista è fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, si naviga in 4G fino a 300 Mbps in upload. Se avete attivato un’offerta 4G ma volete passare al 5G, potete farlo in qualsiasi momento attivando l’apposita opzione ho. Il Turbo dal costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’app ho. vi permette di accedere a funzioni utili con pochi tap sullo schermo dello smartphone come verificare il credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online, gestire il piano, etc.

ho Mobile: i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore low cost a novembre 2025

ho Mobile in tutte le sue offerte include servizi di base molto richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

Nel momento cui avete esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, ho Mobile blocca in automatico laconnessione a Internet per evitarvi spese superflue. Per riprendere a navigare potete attivare in qualsiasi momento il servizio “Riparti” e aprire così un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

Il tasto “Riparti” appare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui i Giga stanno per finire e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo del piano, che potete comunque verificare in qualsiasi momento dall’app ho. Utilizzare il servizio potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

Chi ha attivato un’offerta con un nuovo numero di ho Mobile può personalizzarlo tramite il servizio ho. Il numero che voglio al costo di 4,99 euro. Potete scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu.

I clienti di ho Mobile hanno anche accesso a una serie di iniziative per ottenere premi e vantaggi come ho. Stickers, che ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando alcuni servizi come “Riparti” e Autoricarica” vi regala 5 euro di ricarica bonus.

Porta tutti in ho. vi permette di ottenere fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che attiva online una delle offerte di ho Mobile utilizzando il vostro codice in fase di acquisto. Superata la soglia di dieci amici si riceve un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador“, oltre ai premi già descritti, otterrete anche un buono Amazon da 50 euro.

Se avete bisogno di assistenza nel passaggio a ho Mobile, potete chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. All’interno della sezione “Supporto” sul sito sono invece disponibili guide e FAQ con le risposte ai problemi più comuni degli utenti dal lato amministrativo e tecnico. Accedendo alla community della ho.fficina, invece, potete chiedere suggerimenti dagli esperti dell’operatore low cost e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
Seguici sui nostri profili social
