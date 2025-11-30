Prezzo all'ingrosso del gas in calo: le bollette saranno più leggere nei prossimi mesi?

Il prezzo del gas all'ingrosso è calato in modo significativo nel corso degli ultimi mesi e questo dato rappresenta un grande vantaggio per i consumatori finali. Andiamo a scoprire come fare a ridurre al minimo le bollette sfruttando le attuali condizioni del mercato all'ingrosso.

In 30 sec.
  • il prezzo del gas all'ingrosso è in calo
  • le quotazioni sono molto più basse rispetto al 2024
  • è il momento giusto per risparmiare con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero
Lo scorso anno il gas all’ingrosso costava molto di più. Il PSV medio di dicembre 2024, infatti, è stato di 0,509 €/Smc (con rincari successivi, fino a 0,56 €/Smc, valore raggiunto a febbraio 2025). Analizzando l’andamento dell’indice TTF, che regola il mercato europeo, il valore medio è stato di 0,477 €/Smc. La situazione attuale è molto diversa: i valori medi sono inferiore a 0,4 €/Smc con un impatto immediato sulle bollette di luce e gas.

Si tratta, quindi, del momento giusto per scegliere nuove offerte luce e gas e accedere a condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose. Consultando il comparatore di SOStariffe.it, ad esempio, è possibile individuare facilmente offerte in grado di garantire un costo più basso dell’energia e, quindi, un risparmio netto in bolletta. Per accedere alla comparazione delle tariffe basta premere sul box qui di sotto. Per assistenza nella scelta è possibile chiamare al numero 02 5005 111.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Cosa sta succedendo sul mercato all’ingrosso

Un prezzo del gas all’ingrosso più basso si traduce in bollette più leggere, sia per il gas naturale che per l’energia elettrica (il cui prezzo, soprattutto in Italia, è fortemente legato all’andamento del costo del gas all’ingrosso).

Gli ultimi dati di fine novembre 2025 vedono il valore giornaliero del TTF al di sotto dei 0,3 €/Smc. Si tratta di una notizia ottima, soprattutto se le quotazioni dovessero restare stabili per un certo periodo di tempo. Il TTF può influenzare il valore medio del PSV (in genere leggermente più alto) e anche il valore del PUN, l’indice dei prezzi dell’energia elettrica.

In sostanza, è possibile risparmiare sia puntando su offerte indicizzate (con accesso diretto al PUN e al PSV) sia scegliendo offerte luce e gas a prezzo fisso che, in questo momento, risultando molto convenienti grazie alla possibilità di bloccare il costo dell’energia su valori decisamente più bassi rispetto allo scorso anno.

La situazione è sempre da monitorare settimana per settimana ma le opzioni per risparmiare sono tante e scegliere di cambiare tariffa, in questo momento, può essere la mossa giusta, con un risparmio significativo sia nel breve sia nel lungo periodo.

Cosa offre oggi il mercato

Per chi sceglie tariffe indicizzate (quindi a prezzo variabile su base mensile) è possibile accedere direttamente al PUN per la luce e al PSV per il gas, con condizioni molto vantaggiose, soprattutto nel confronto con i mesi scorsi e, in particolare, l’inverno scorso.

Puntando su offerte a prezzo fisso, invece, è possibile bloccare il costo dell’energia fino a:

  • 0,09 €/kWh per la luce
  • 0,32 €/Smc per il gas

Per scegliere le offerte giuste, valutando in base ai propri consumi, le opzioni più convenienti tra prezzo fisso e prezzo indicizzato, è possibile premere sul box qui di sotto e raggiungere il comparatore di SOStariffe.it per il confronto delle offerte.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
