Siamo arrivati al penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. I giochi sembravano chiusi ma la doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha portato Max Verstappen a meno 24 punti da Lando Norris, rimettendo così il pilota olandese in corsa per il titolo. Il quattro volte vincitore del Mondiale non è mai stato così vicino alla vetta dalla vittoria di Imola.

La migliore soluzione per vedere la Formula 1 in streaming e non perdervi il GP del Qatar, quindi senza abbonarsi alla pay TV, è quella di attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare comodamente online la vostra offerta dell’app streaming a partire da 19,99 euro al mese e iniziare immediatamente la visione.

Formula 1 in streaming: orari e dove vedere il GP del Qatar a novembre 2025

Sky trasmette in esclusiva tutti i Gran Premi di Formula 1. Potete quindi vedere il GP del Qatar sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). In alternativa potete seguire il weekend di motori in streaming su NOW.

Per la telecronaca Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi in diretta dalla Sky Sport Tech Room per i commenti tecnici. Approfondimenti pre e postgara affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy con le analisi delle azioni di gara insieme ai suoi ospiti e le parole dei protagonisti.

Potrete invece seguire qualifiche e sprint in diretta e la gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:

Venerdì 28 novembre

Ore 12: F2 – Prove Libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17.05: F2 – Qualifiche

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint (replica su TV8 sabato alle 13:00)

(replica su TV8 sabato alle 13:00) Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20: Paddock Live Show

Ore 20.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 29 novembre

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint (in diretta anche su TV8)

(in diretta anche su TV8) Ore 16: Paddock Live

Ore 17.15: F2 – Sprint Race

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche (in diretta anche su TV8)

(in diretta anche su TV8) Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 30 novembre

Ore 12.55: F2 – Feature Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – Gara (differita su TV8 alle 21:30)

(differita su TV8 alle 21:30) Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

Formula 1 in streaming: le migliori offerte di novembre 2025

Il Pass Sport di NOW include non solo tutte le gare di Formula 1 in streaming ma anche moltissimo altro sport come:

tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike

oltre alle gare di e tutti i round della Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA , EuroLeague e BKT EuroCup

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la , e 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)

fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Restart, invece, permette di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. La EXTRA Cam vi offre l’opportunità unica di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. NOW dispone anche la funzione download per scaricare tutti i vostri contenuti preferiti sul dispositivo e rivederli poi anche offline anche in un secondo momento e senza una connessione a Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Per garantire una visione dei contenuti di altissima qualità, l’app di streaming consiglia di dotarsi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

In alternativa potete approfittare delle promozioni per il Black Friday di Sky. Attivando un abbonamento alla pay TV non solo potrete vedere la Formula 1 ma avrete inclusa anche la visione di programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo e All her fault insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix + Sky Cinema + Sky Ultra HD a partire da 14,99 euro al mese per 6 mesi, poi 24,99 euro al mese invece di 43,99 euro al mese. La promozione è disponibile fino all’1/12/25 e prevede un vincolo di permanenza di 18 mesi.

Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Per vedere anche la Formula 1 dovrete quindi cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV & Netflix + Sky Cinema + Sky Ultra HD + Sky Sport costa quindi 37,89 euro al mese per 6 mesi.

L’offerta include un piano Netflix Standard con pubblicità e con il pacchetto Sky Sport oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Sky Cinema include prime visioni imperdibili come Mickey 17 o Black Bag – Doppio gioco, titoli per tutta la famiglia e il meglio del cinema italiano e internazionale. Nel pacchetto è incluso anche Paramount+ dove vedere l’ultima stagione di Vita di Carlo.

L’app Sky Go vi permette di vedere i contenuti dei principali canali della pay TV sul vostro dispositivo mobile anche fuori casa (smartphone, tablet, etc.).

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue 1 e Bundesliga

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , e Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky WiFi con attivazione gratis e incluso un buono Amazon da 75 euro a 20,90 euro al mese

